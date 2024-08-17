Добро пожаловать в Арктику!

Вы погрузитесь в быт и жизнь первых людей на Кольском полуострове. Жизнь на земле, где ничего не растет кроме мха очень непроста! Но находчивый саамский народ, всегда найдет выход. Забавные и трогательные истории от настоящей саамской женщины ждут вас! Почему женщины? У саамов до сих пор преобладает матриархат и это еще не все фишки, самое интересное припасено на встречу с вами!

После вы отправитесь на набережную морского вокзала, где остановился внушительный атомный Ледокол Ленин. За 30-летнюю службу он прошёл во льдах более 900 тысяч километров! Мы поднимемся на его борт и почувствуем путешествие сквозь время, как отважные моряки и капитаны преодолевали все трудности в суровых льдах Арктики.

На поиски хозяина морей – китов!

В устье реки Ура-Губы садимся на катер и отправляемся в Баренцево море искать китов. Ведь летом они уходят из Териберки именно сюда! Попутный ветер, хорошая компания и чуточка удачи – всё, что нужно для нашей прогулки! Вы насладитесь уникальными пейзажами северной необузданной природы, на самом севере страны! Почувствуете морскую мощь Северного Ледовитого океана и если повезет увидите обитателей моря в естественной среде обитания.

Уникальные локации на краю света

Мы отправляемся на край земли – в Териберку! Это рыбацкое поселение с большой историей, там даже снимался фильм «Левиафан». По пути будут остановки, чтобы вы смогли ощутить суровость местной тундры, где не растет ни одного деревца. И конечно же для ваших фото в неземной локации.

При въезде в поселок нас встречает вечная стоянка старинных заброшенных кораблей, они уже утратили свой первозданный вид, но не утратили своей истории. Вы сможете осмотреть их на расстоянии вытянутой руки.

Отправляемся к берегу Баренцева моря на пляж с камнями округлой формы, обточенные водой многими веками, а может и тысячелетиями. Местные прозвали его «Яйца Дракона», самые проворные найдут там в укромном местечке и Глаз Дракона.

Отправляемся к Батарейскому водопаду. Насладитесь его мощью, потрогайте его, закройте глаза и вы услышите умиротворяющий шум воды. Это подарок природы, созданный на краю света, его воды впадают прямо в Баренцево море! Когда вы отвлечетесь от водопада, вы увидите огненно-рыжие скалы, нависшие и как будто защищающие водопад от ветра.

Возвращаемся в Териберку, чтобы вкусно и сытно пообедать в одном из кафе поселка. Вкусить свежайшую рыбу и попробовать морепродукты, только что выловленные из Баренцева моря.

После обеда пройдемся по песчаному пляжу, покачаемся на гигантских качелях, полюбуемся кораблем на берегу, выброшенным во время шторма.

На побережье есть уютная лавочка — лучшее место для созерцания бескрайних морских просторов с чашечкой кофе в руках.

Таинственное путешествие в Ловозерские тундры

Мы посетим второй по величине горный массив Мурманской области. С его вершины при ясной погоде, можно увидеть первый – Хибины!

Мы посмотрим на рудник «Карнасурт» натуральными камнями и минералами.

А теперь самый волнительный момент - мы поднимемся на вершину горы Аллуайв, возвышающуюся на 1051 метр над уровнем моря.

С этой высоты перед вами раскроются картины невероятной красоты - панорамы тундры, озера Умбозеро и горного массива Хибины. Ваше сердце замирает от восторга, а душа заполняется непередаваемыми эмоциями.

Но это еще не все, что мы предлагаем вам на этом увлекательном туре. Мы посетим Цирки Раслака - котловину, похожую на величественный амфитеатр, откуда открывается захватывающий вид на северные просторы. Вы погрузитесь в атмосферу величия и загадочности, которая окружает эти места.

Важно знать:

Мы рекомендуем прилетать до 11:00, либо накануне вечером.