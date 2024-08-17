Автобусная экскурсия из Мурманска: Заброшенные корабли и водопады Арктики
Хотите перезагрузиться, наполниться впечатлениями и силами? Тогда этот тур в Мурманск — то, что нужно! Вас ждут настоящие водопады и крутые скалы, живописная заполярная тундра, заброшенные корабли! За 3 или 4 дня на выбор дня вы увидите настоящие сокровища Мурманска и не только с комфортом для себя. Мы об этом позаботимся!
Ближайшие даты:
18
авг
авг
25
авг
авг
1
сен
сен
Что вас ожидает:
- Кольский залив
- Баренцево море
- Териберка
- Пляж "Яйца дракона"
- Драконий глаз
- Батарейский водопад
- Песчаный пляж с гигантскими качелями
- Ловозерские тундры
- Цирки Раслака
- Гора Аллуайв
- Рудник "Карнасурт"
- Озеро Умбозеро
- Хибины (вид)
- Ледокол "Ленин"
- Морской вокзал
- Саамское поселение
- Северные олени
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в Арктику!
Вы погрузитесь в быт и жизнь первых людей на Кольском полуострове. Жизнь на земле, где ничего не растет кроме мха очень непроста! Но находчивый саамский народ, всегда найдет выход. Забавные и трогательные истории от настоящей саамской женщины ждут вас! Почему женщины? У саамов до сих пор преобладает матриархат и это еще не все фишки, самое интересное припасено на встречу с вами!
После вы отправитесь на набережную морского вокзала, где остановился внушительный атомный Ледокол Ленин. За 30-летнюю службу он прошёл во льдах более 900 тысяч километров! Мы поднимемся на его борт и почувствуем путешествие сквозь время, как отважные моряки и капитаны преодолевали все трудности в суровых льдах Арктики.
На поиски хозяина морей – китов!
В устье реки Ура-Губы садимся на катер и отправляемся в Баренцево море искать китов. Ведь летом они уходят из Териберки именно сюда! Попутный ветер, хорошая компания и чуточка удачи – всё, что нужно для нашей прогулки! Вы насладитесь уникальными пейзажами северной необузданной природы, на самом севере страны! Почувствуете морскую мощь Северного Ледовитого океана и если повезет увидите обитателей моря в естественной среде обитания.
Уникальные локации на краю света
Мы отправляемся на край земли – в Териберку! Это рыбацкое поселение с большой историей, там даже снимался фильм «Левиафан». По пути будут остановки, чтобы вы смогли ощутить суровость местной тундры, где не растет ни одного деревца. И конечно же для ваших фото в неземной локации.
При въезде в поселок нас встречает вечная стоянка старинных заброшенных кораблей, они уже утратили свой первозданный вид, но не утратили своей истории. Вы сможете осмотреть их на расстоянии вытянутой руки.
Отправляемся к берегу Баренцева моря на пляж с камнями округлой формы, обточенные водой многими веками, а может и тысячелетиями. Местные прозвали его «Яйца Дракона», самые проворные найдут там в укромном местечке и Глаз Дракона.
Отправляемся к Батарейскому водопаду. Насладитесь его мощью, потрогайте его, закройте глаза и вы услышите умиротворяющий шум воды. Это подарок природы, созданный на краю света, его воды впадают прямо в Баренцево море! Когда вы отвлечетесь от водопада, вы увидите огненно-рыжие скалы, нависшие и как будто защищающие водопад от ветра.
Возвращаемся в Териберку, чтобы вкусно и сытно пообедать в одном из кафе поселка. Вкусить свежайшую рыбу и попробовать морепродукты, только что выловленные из Баренцева моря.
После обеда пройдемся по песчаному пляжу, покачаемся на гигантских качелях, полюбуемся кораблем на берегу, выброшенным во время шторма.
На побережье есть уютная лавочка — лучшее место для созерцания бескрайних морских просторов с чашечкой кофе в руках.
Таинственное путешествие в Ловозерские тундры
Мы посетим второй по величине горный массив Мурманской области. С его вершины при ясной погоде, можно увидеть первый – Хибины!
Мы посмотрим на рудник «Карнасурт» натуральными камнями и минералами.
А теперь самый волнительный момент - мы поднимемся на вершину горы Аллуайв, возвышающуюся на 1051 метр над уровнем моря.
С этой высоты перед вами раскроются картины невероятной красоты - панорамы тундры, озера Умбозеро и горного массива Хибины. Ваше сердце замирает от восторга, а душа заполняется непередаваемыми эмоциями.
Но это еще не все, что мы предлагаем вам на этом увлекательном туре. Мы посетим Цирки Раслака - котловину, похожую на величественный амфитеатр, откуда открывается захватывающий вид на северные просторы. Вы погрузитесь в атмосферу величия и загадочности, которая окружает эти места.
Важно знать:
Мы рекомендуем прилетать до 11:00, либо накануне вечером.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт:
- Комфортабельные микроавтобусы
- Топливные сбор
- Проживание / Питание:
- Размещение в гостинице в Мурманске 2 ночи
- 2-х местные номера
- Питание завтраки и обеды (2-3 день)
- Приветственный ужин в первый день
- Крутые локации и экскурсии:
- Экскурсия в Териберку
- Экскурсия в Ловозерские тундры
- Экскурсия в саамское поселение
- Кормление оленей
- Входные билеты Ледокол Ленин
- Входные билеты в природный парк Териберка
- Сопровождение профессионального гида
- Информационная поддержка 24/7
- Помощь в подборе авиабилетов
- Что не входит
- Авиабилеты в Мурманск и обратно
- Ужины
- Сувениры себе и другу
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- отель Меридиан, 1 этаж, ул, Воровского, д. 5 / 23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- Спасибо за выбор нашей программы! Свяжитесь с нами для уточнения всех деталей +7999-227-44-77 Whatsapp/Telegram
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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