Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
«Bento» в переводе с японского — «порция на одного», а бенто-тортик — это полноценный торт, только маленький, на одного человека.
На мурманском предприятии, где создают продукцию из северных ягод, вы приготовите несложный десерт с морошкой, брусникой, черникой и клюквой.
А заодно узнаете о натуральных лесных лакомствах и продегустируете полезное варенье, соусы и сиропы из морошки.
На мурманском предприятии, где создают продукцию из северных ягод, вы приготовите несложный десерт с морошкой, брусникой, черникой и клюквой.
А заодно узнаете о натуральных лесных лакомствах и продегустируете полезное варенье, соусы и сиропы из морошки.
Ближайшие даты:
1
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3
авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Бенто-тортик своими руками
Каждый из участников будет готовить свой неповторимый десерт. Процесс будет включать подготовку ягод, взбивание крема, соединение всех составляющих, а также украшение тортика по собственному дизайну и упаковка в специальную бенто-коробочку.
Дегустация «Морошковое настроение»
Во второй части программы вы сможете попробовать продукцию из морошки — ягоды-бренда Мурманской области и всего Заполярья. Отведаете варенье, соусы и сироп из морошки. А также узнаете много интересного о северной ягоде, которую за целебные свойства называют не иначе как «северный апельсин» и «арктическая малина», а в 19 веке именовали «очи болотного» и «царской ягодой».
Организационные детали
- Дегустация и мастер-класс включены в стоимость
- Мастер-класс можно провести и для большего количества участников: доплата за каждого последующего участника составит 1500 руб.
- Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии: вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.
- Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
- Дегустацию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Марата
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Андрей. Я представляю команду гидов, которая живет и работает на Кольском полуострове. По образованию мы все историки, по духу — романтики, по призванию — те, кто увлечен родным краем и готовы делиться этим увлечением с каждым.
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