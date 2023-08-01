Бенто-тортик по-мурмански - своими руками

Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация

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«Bento» в переводе с японского — «порция на одного», а бенто-тортик — это полноценный торт, только маленький, на одного человека.

На мурманском предприятии, где создают продукцию из северных ягод, вы приготовите несложный десерт с морошкой, брусникой, черникой и клюквой.

А заодно узнаете о натуральных лесных лакомствах и продегустируете полезное варенье, соусы и сиропы из морошки.
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Бенто-тортик своими руками

Каждый из участников будет готовить свой неповторимый десерт. Процесс будет включать подготовку ягод, взбивание крема, соединение всех составляющих, а также украшение тортика по собственному дизайну и упаковка в специальную бенто-коробочку.

Дегустация «Морошковое настроение»

Во второй части программы вы сможете попробовать продукцию из морошки — ягоды-бренда Мурманской области и всего Заполярья. Отведаете варенье, соусы и сироп из морошки. А также узнаете много интересного о северной ягоде, которую за целебные свойства называют не иначе как «северный апельсин» и «арктическая малина», а в 19 веке именовали «очи болотного» и «царской ягодой».

Организационные детали

  • Дегустация и мастер-класс включены в стоимость
  • Мастер-класс можно провести и для большего количества участников: доплата за каждого последующего участника составит 1500 руб.
  • Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии: вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.
  • Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
  • Дегустацию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Марата
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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