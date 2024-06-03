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на заимке. Озеро, в котором можно купаться в первозданном виде, ведь рядом никого нет. Сначала идёшь по тропе. Потом по болоту. Потом без тропы на сопку! Экскурсия, чтобы пощупать, понюхать настоящую тундру! Спасибо Ольге за индивидуальный подход и гибкость)))) Я вдоволь належалась во мхах, налюбоваласт пейзажами, а уж фотки какие!!! Была в конце сезона, так что мне повезло: меня согласились сводить одну. Единственное, пришлось самой добираться до точки старта, но это тоже часть приключения: на пригородной маршрутке, ухххх! Видно, что ребята - фанаты своего дела. Ольга сразу спросила, тороплюсь ли я и боюсь ли темноты. И в итоге мы гуляли с 9 утра аж до 2 ночи, потому что на ночь был прогноз полярного сияния, и мы его увидели! Оно пришло к нам само, прямо к нашей заимке, и заиграло прямо над озером, отражаясь в нём. Я любитель лесных походов, так что мне зашло прямо ооооочень. Новичкам, я думаю, тоже подойдёт: ребята расскажут, как ходить, куда ноги ставить, а куда не ставить. Единственное, физподготовка нужна: пройти за день 10 км по пересечённой местности - это определённая нагрузка. А так прямо очень душевно!