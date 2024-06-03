1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
«В этой локации мы устраиваем небольшой пикник для наших гостей — стол с чаем и бутербродами»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете продегустировать блюда северной кухни (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
«Без ягодного богатства Север просто невозможно представить — поэтому в мурманском путешествии непременно стоит сделать одну особую гастрономическую остановку»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Начало: На ул. Марата
«Каждый из участников будет готовить свой неповторимый десерт»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
«Дегустация и мастер-класс входят в общую стоимость»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Здесь вас ждут фантастические вкусовые сочетания северной кухни:— невероятная мимоза с крабом с морошковым майонезом, завернутая в конфи из моркови»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
«Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
«, еда и напитки в кафе, сувениры»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
«Здесь вы сможете попробовать треску, оленину и потрясающий десерт»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
«А на берегу водоёма устроим пикник с прекрасным видом на водопад»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095₽ за человека
Мини-группа
6 часов
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«В программе: дегустация народных блюд, посещение питомника с оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами, кормление оленей с рук, участие в традиционных играх саами»
Расписание: 10:30; 14:00; 17:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Дегустация морских ежей и гребешков — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica или подобном джипе, прогулка на быстроходном катере, оснащённом по всем правилам безопасности, тёплая экипировка, дегустация морепродуктов, услуги гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
«А после устроим душевный пикник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений3 июня 2024Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
- ЕЕвгения2 июня 2024Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз показывал нам свою спинку.
- ЕЕлена30 мая 2024Добрый день! Были в одной группе с Дмитрием, который поставил 1 балл, что я считаю, совершенно несправедливо. Действительно китов в
- ЛЛюдмила29 мая 2024Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не увидела,но натроение хорошее, эмоции
- ППавел21 мая 2024На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
- ЕЕкатерина16 мая 2024Путешествие получилось действительно душевным. Небольшая молодая компания, живописные места, потрясающий гид, Владимир, который рассказывал много и интересно о регионе. Успели
- ООлег14 мая 2024Экскурсия на 5*. Живописные виды, дополненные объемной и познавательной подачей информацией (как про историю городов Мурманск и поселка Кола, так
- ИИрина12 мая 2024Экскурсия отлично организована, все четко по времени. Экскурсия разноплановая- чередование красот природы и водопада и городских пейзажей. Отдельное спасибо гиду Максиму. Эрудированный, заинтересованный, внимательный и просто хороший человек, патриот, любящий свой суровый, но такой красивый край
- ЮЮлиана4 мая 2024У Юли уникальная экскурсия с изюминкой. Если вы любите кофе, хотите о нем больше узнать и насладиться им, вам точно сюда.
- ААнна4 мая 2024Это пррррросто пушкабомба! Экскурсия для тех, кто не любит обычных экскурсий:) 19 километров роскошной нетронутой тундры. Вкуснейший обед, приготовленный на костре
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Гастрономические»
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