Гастрономические экскурсии Мурманска

Найдено 15 экскурсий в категории «Гастрономические» в Мурманске, цены от 4 095 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по мурманской лесотундре
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Путешествие по мурманской лесотундре: природа и походные навыки
Проведите день в дикой лесотундре Мурманска: прогулка по сопкам, приготовление еды на костре и обучение походным навыкам
Начало: Место проживания гостя
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
«В этой локации мы устраиваем небольшой пикник для наших гостей — стол с чаем и бутербродами»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Териберка - вечное сияние чистого Севера
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
40 отзывов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
«А в ресторане с панорамным видом на океан вы сможете продегустировать блюда северной кухни (оленина, краб в хитине, треска, палтус, пикша, печень трески)»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за человека
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
«Без ягодного богатства Север просто невозможно представить — поэтому в мурманском путешествии непременно стоит сделать одну особую гастрономическую остановку»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Начало: На ул. Марата
«Каждый из участников будет готовить свой неповторимый десерт»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 3 чел.
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
«Дегустация и мастер-класс входят в общую стоимость»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 3 чел.
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Здесь вас ждут фантастические вкусовые сочетания северной кухни:— невероятная мимоза с крабом с морошковым майонезом, завернутая в конфи из моркови»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500 за человека
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
«Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
«, еда и напитки в кафе, сувениры»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
Забраться на Мишуковую гору, чтобы насладиться видами, по-северному пообедать и оценить яркие муралы
Начало: На Привокзальной площади
«Здесь вы сможете попробовать треску, оленину и потрясающий десерт»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 700 за человека
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Вечерние водопады в окрестностях Мурманска
Несложный треккинг в полярный день с дружеским пикником в лесу
Начало: По договорённости в черте г. Мурманск
«А на берегу водоёма устроим пикник с прекрасным видом на водопад»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
58504 095 за человека
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
8 отзывов
В гости к Саами - деревня Самь-Сыйт
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«В программе: дегустация народных блюд, посещение питомника с оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами, кормление оленей с рук, участие в традиционных играх саами»
Расписание: 10:30; 14:00; 17:30
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за человека
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Дегустация морских ежей и гребешков — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600 за человека
Киты и водопады - в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica или подобном джипе, прогулка на быстроходном катере, оснащённом по всем правилам безопасности, тёплая экипировка, дегустация морепродуктов, услуги гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 за человека
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
«А после устроим душевный пикник»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Нетуристический Мурманск - в мини-группе и в формате «всё включено»
    Мария великолепный гид. Мурманск открылся буквально с другой стороны. Вкусный обед и интересная история муралов города. Буду рекомендовать друзьям)
  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз показывал нам свою спинку.
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    Была замечательная погода, полный штиль. Несколько раз видели отдыхающих на воде тюленей. На скале был очень активный птичий базар. Очень советуем попробовать морского ежа и гребешка.

    Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Добрый день! Были в одной группе с Дмитрием, который поставил 1 балл, что я считаю, совершенно несправедливо. Действительно китов в
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    этот день мы к сожалению не увидели, но и гарантий, что они 100% будут никто дать не может. И потом всю морскую прогулку Дмитрий проспал в каюте) Теперь о своих впечатлениях! Экскурсия хорошо организована. Мы побывали в природном парке на краю земли, покормили оленей и совершили морскую прогулку в Баренцевом море! Как это может не впечатлить?! Бескрайний простор, тундра, скалы и морской воздух! Также очень повезло с гидом! Вера интересно рассказывала о Мурманске и Териберке. Очень приятная и отзывчивая девушка) Китов не увидели, но это повод вернуться) Ну и напоследок: В море сильный ветер, поэтому одевайтесь теплее, чтобы насладиться пейзажами, а не подушкой капитана)

  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Териберка - вечное сияние чистого Севера
    Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не увидела,но натроение хорошее, эмоции
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    зашкаливают, попробовала морского зелёного ежа, гребешок, Мурманскую уху из кеты,трески,зубатки. Я рада,что побывала в Териберке и увидела всю красоту севера,это нужно видеть своими глазами, океан,море, пляж,горы, озера,водапад,птичью гавань и многое другое.

    Экскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов неЭкскурсия и гид Александр понравились, всё отлично, интересно, только посадка на катер не очень удобна,китов не
  • П
    Павел
    21 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
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    Всё организовано отлично, пейзажи и воздух супер, плюс небольшая физическая нагрузка. Предоставляется резиновая обувь от промокания и чайно-бутербродный пикничек. Маршрут очень интересный и красивый.

  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
    Путешествие получилось действительно душевным. Небольшая молодая компания, живописные места, потрясающий гид, Владимир, который рассказывал много и интересно о регионе. Успели
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    всё посмотреть в неспешном темпе, насладиться всеми видами, попробовать наивкуснейшую местную кухню. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий дух Севера и насладиться его красотой. Незабываемое путешествие!

    Путешествие получилось действительно душевным. Небольшая молодая компания, живописные места, потрясающий гид, Владимир, который рассказывал много иПутешествие получилось действительно душевным. Небольшая молодая компания, живописные места, потрясающий гид, Владимир, который рассказывал много иПутешествие получилось действительно душевным. Небольшая молодая компания, живописные места, потрясающий гид, Владимир, который рассказывал много иПутешествие получилось действительно душевным. Небольшая молодая компания, живописные места, потрясающий гид, Владимир, который рассказывал много и
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    Экскурсия на 5*. Живописные виды, дополненные объемной и познавательной подачей информацией (как про историю городов Мурманск и поселка Кола, так
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    и про природу кольского полуострова) от гида Алексея западают в душу и пополняют копилку воспоминаний. Наша экскурсия проходила 9 мая после парада Победы. К сожалению, в связи с погодными условиями (много снега), из входящих в программу 3-х водопадов посетили только 1 на реке Ура (вкусный чай и бутеры с колбасой прилагаются), но об этом организаторы заблаговременно предупредили. Экскурсия к посещению настоятельно рекомендую!

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    Экскурсия отлично организована, все четко по времени. Экскурсия разноплановая- чередование красот природы и водопада и городских пейзажей. Отдельное спасибо гиду Максиму. Эрудированный, заинтересованный, внимательный и просто хороший человек, патриот, любящий свой суровый, но такой красивый край
  • Ю
    Юлиана
    4 мая 2024
    Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
    У Юли уникальная экскурсия с изюминкой. Если вы любите кофе, хотите о нем больше узнать и насладиться им, вам точно сюда.
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    В Мурманске живут и создают кофейные чудеса настоящие мастера своего дела. Юля с радостью делиться этими чудесами. ВЫ получите не только гастрономическое удовольствие, но и ощутите себя в северной сказке с удивительными предсказаниями. Что хотелось бы пожелать: побольше историй про город, его удивительных жителей, традициях и свершениях. Этого немного не хватило.

  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Путешествие по мурманской лесотундре
    Это пррррросто пушкабомба! Экскурсия для тех, кто не любит обычных экскурсий:) 19 километров роскошной нетронутой тундры. Вкуснейший обед, приготовленный на костре
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    на заимке. Озеро, в котором можно купаться в первозданном виде, ведь рядом никого нет. Сначала идёшь по тропе. Потом по болоту. Потом без тропы на сопку! Экскурсия, чтобы пощупать, понюхать настоящую тундру! Спасибо Ольге за индивидуальный подход и гибкость)))) Я вдоволь належалась во мхах, налюбоваласт пейзажами, а уж фотки какие!!! Была в конце сезона, так что мне повезло: меня согласились сводить одну. Единственное, пришлось самой добираться до точки старта, но это тоже часть приключения: на пригородной маршрутке, ухххх! Видно, что ребята - фанаты своего дела. Ольга сразу спросила, тороплюсь ли я и боюсь ли темноты. И в итоге мы гуляли с 9 утра аж до 2 ночи, потому что на ночь был прогноз полярного сияния, и мы его увидели! Оно пришло к нам само, прямо к нашей заимке, и заиграло прямо над озером, отражаясь в нём. Я любитель лесных походов, так что мне зашло прямо ооооочень. Новичкам, я думаю, тоже подойдёт: ребята расскажут, как ходить, куда ноги ставить, а куда не ставить. Единственное, физподготовка нужна: пройти за день 10 км по пересечённой местности - это определённая нагрузка. А так прямо очень душевно!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Гастрономические»

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  1. Путешествие по мурманской лесотундре
  2. Кольский фьорд и великолепие водопадов
  3. Териберка - вечное сияние чистого Севера
  4. «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
  5. Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Гастрономические" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 4 095 до 25 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 268 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Мурманска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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