Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Погрузитесь в мир северных ягод и крепких напитков. Научитесь готовить соус из морошки и других ягод, оцените вкусы и ароматы Кольского полуострова
Начало: Портовый проезд, 31А
Завтра в 11:30
22 янв в 11:30
от 3800 ₽ за человека
до 3 чел.
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Откройте для себя удивительный мир северных ягод на мастер-классе «Сладкая Арктика» в Мурманске. Создайте своё варенье и насладитесь дегустацией
Начало: Портовый проезд, 31А
«На мастер-классе вы сотворите свой десерт и послушаете ягодные истории, а после отведаете разные виды дикоросов и выберете тот, что больше всех придется по душе»
Завтра в 11:30
22 янв в 11:30
5100 ₽ за всё до 3 чел.
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Приготовьте свой уникальный бенто-тортик с северными ягодами на мастер-классе в Мурманске. Дегустация продукции из морошки включена
Начало: Портовый проезд, 31А
«Процесс будет включать подготовку ягод, взбивание крема, соединение всех составляющих, а также украшение тортика по собственному дизайну и упаковка в специальную бенто-коробочку»
22 янв в 11:30
23 янв в 11:30
от 3800 ₽ за человека
до 15 чел.
Тайны полярного сияния: мастер-класс по фотографии в Мурманске
Не просто увидеть аврору, но и научиться правильно её фотографировать
Начало: На улице Ленина
«В стоимость входит: трансфер, услуги аттестованного гида, обучение ночной фотосъёмке на вашей фототехнике, питьевая вода, горячий чай и местная выпечка»
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
22 янв в 20:00
4150 ₽ за человека
