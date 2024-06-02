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время в городе и не пожалели, что выбрали дегустацию. Вела гастровстречу Марина, хорошая рассказчица и в целом очень приятный человек. Несмотря на то, что на севере мы не в первый раз и владеем некоторой информацией об этом крае, от Марины узнали то, что никогда не видели и не слышали). Экскурсия проходит на территории производства, т. е. там небольшая промзона, но не пугайтесь места, в домике, где будет проводиться дегустация, чисто, тепло и уютно. Сначала был мастеркласс, где мы сами под рассказы Марины приготовили соус, закупорили его в бутылочки и украсили), ну а потом - дегустация варенья, настоек, соусов из северных ягод, а также вяленой оленины. В общем, рекомендуем как отдых после активностей и как приятное времяпровождение.