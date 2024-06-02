1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
«Самой вкусной частью программы будет, конечно же, дегустация варенья и соусов из северных ягод»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Начало: На ул. Марата
«Дегустация «Морошковое настроение»»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
«Дегустация и мастер-класс входят в общую стоимость»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
«Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
«В стоимость экскурсии включены кофейный мастер-класс с дегустацией, welcome-напиток, дрип-кофе»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Дегустация морских ежей и гребешков — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica или подобном джипе, прогулка на быстроходном катере, оснащённом по всем правилам безопасности, тёплая экипировка, дегустация морепродуктов, услуги гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения2 июня 2024Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз показывал нам свою спинку.
- ЕЕлена30 мая 2024Добрый день! Были в одной группе с Дмитрием, который поставил 1 балл, что я считаю, совершенно несправедливо. Действительно китов в
- ЮЮлиана4 мая 2024У Юли уникальная экскурсия с изюминкой. Если вы любите кофе, хотите о нем больше узнать и насладиться им, вам точно сюда.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Огромное спасибо Юле за насыщенную, нестандартную, но очень познавательную экскурсию! Время пролетело просто на одном дыхании. Мы не только познакомились
- ССветлана29 февраля 2024Были с подругой, все понравилось! Не очень привычный для нас формат, но так как в этот день улетали, решили провести
- ННадежда27 февраля 2024Юлечка, спасибо вам огромное за все! Ваши советы оказались очень полезны! В Тундру и Царскую охоту, конечно, было не попасть,
- ZZHAO15 февраля 2024类似于国内那种酒厂体验游，北极圈毕竟浆果是特色，所以我们来体验下。挺有意思的。但是中国人请注意：这里只能英文或者俄文讲解。
- ЕЕлизавета7 февраля 2024Был проведён очень интересный мастер-класс о приготовлении варенья. Понравились красочность рассказа и индивидуальный подход.
- ССергей4 февраля 2024Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации. Хозяюшка - замечательная!
- ЕЕлена18 января 2024Очень благодарны Марине за интересный рассказ и увлекательный мастер-класс. Познавательно! Вкусно! Необычно! Рекомендуем это мероприятие.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Дегустационные туры»
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