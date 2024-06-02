Дегустации на экскурсиях в Мурманске – попробуйте новое на вкус

Найдено 7 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Мурманске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
«Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
Сделать варенье и оформить для него баночку, узнать о сказочном мире северных ягод и выбрать любимую
Начало: На ул. Марата
«Самой вкусной частью программы будет, конечно же, дегустация варенья и соусов из северных ягод»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за всё до 3 чел.
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
Мастер-класс по изготовлению десерта с северными ягодами и дегустация
Начало: На ул. Марата
«Дегустация «Морошковое настроение»»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 500 за всё до 3 чел.
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Начало: На ул. Марата, 5/1
«Дегустация и мастер-класс входят в общую стоимость»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 000 за всё до 3 чел.
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
«Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
«В стоимость экскурсии включены кофейный мастер-класс с дегустацией, welcome-напиток, дрип-кофе»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Дегустация морских ежей и гребешков — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600 за человека
Киты и водопады - в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
«В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Delica или подобном джипе, прогулка на быстроходном катере, оснащённом по всем правилам безопасности, тёплая экипировка, дегустация морепродуктов, услуги гида»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    2 июня 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз показывал нам свою спинку.
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    Была замечательная погода, полный штиль. Несколько раз видели отдыхающих на воде тюленей. На скале был очень активный птичий базар. Очень советуем попробовать морского ежа и гребешка.

    Добрый день. Были на однодневной экскурсии в Териберке. Нам повезло- мы видели кита, который несколько раз
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
    Добрый день! Были в одной группе с Дмитрием, который поставил 1 балл, что я считаю, совершенно несправедливо. Действительно китов в
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    этот день мы к сожалению не увидели, но и гарантий, что они 100% будут никто дать не может. И потом всю морскую прогулку Дмитрий проспал в каюте) Теперь о своих впечатлениях! Экскурсия хорошо организована. Мы побывали в природном парке на краю земли, покормили оленей и совершили морскую прогулку в Баренцевом море! Как это может не впечатлить?! Бескрайний простор, тундра, скалы и морской воздух! Также очень повезло с гидом! Вера интересно рассказывала о Мурманске и Териберке. Очень приятная и отзывчивая девушка) Китов не увидели, но это повод вернуться) Ну и напоследок: В море сильный ветер, поэтому одевайтесь теплее, чтобы насладиться пейзажами, а не подушкой капитана)

  • Ю
    Юлиана
    4 мая 2024
    Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
    У Юли уникальная экскурсия с изюминкой. Если вы любите кофе, хотите о нем больше узнать и насладиться им, вам точно сюда.
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    В Мурманске живут и создают кофейные чудеса настоящие мастера своего дела. Юля с радостью делиться этими чудесами. ВЫ получите не только гастрономическое удовольствие, но и ощутите себя в северной сказке с удивительными предсказаниями. Что хотелось бы пожелать: побольше историй про город, его удивительных жителей, традициях и свершениях. Этого немного не хватило.

  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
    Огромное спасибо Юле за насыщенную, нестандартную, но очень познавательную экскурсию! Время пролетело просто на одном дыхании. Мы не только познакомились
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    с Мурманском, но еще и почерпнули для себя много интересных фактов о кофе. А уж сколько мы его выпили))) Маршрут несложный, но при этом охватили все по максимум. Рекомендую эту экскурсию и Юлю как гида по самым интересным местам.

  • С
    Светлана
    29 февраля 2024
    Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
    Были с подругой, все понравилось! Не очень привычный для нас формат, но так как в этот день улетали, решили провести
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    время в городе и не пожалели, что выбрали дегустацию. Вела гастровстречу Марина, хорошая рассказчица и в целом очень приятный человек. Несмотря на то, что на севере мы не в первый раз и владеем некоторой информацией об этом крае, от Марины узнали то, что никогда не видели и не слышали). Экскурсия проходит на территории производства, т. е. там небольшая промзона, но не пугайтесь места, в домике, где будет проводиться дегустация, чисто, тепло и уютно. Сначала был мастеркласс, где мы сами под рассказы Марины приготовили соус, закупорили его в бутылочки и украсили), ну а потом - дегустация варенья, настоек, соусов из северных ягод, а также вяленой оленины. В общем, рекомендуем как отдых после активностей и как приятное времяпровождение.

  • Н
    Надежда
    27 февраля 2024
    Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
    Юлечка, спасибо вам огромное за все! Ваши советы оказались очень полезны! В Тундру и Царскую охоту, конечно, было не попасть,
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    но Поморы-это нечто! Вкусно божественно, были там аж два раза! Кофе от Александра нашли, но ваш бариста готовит вкуснее, чем там))) Подарочный пакетик будем пробовать уже дома)) Спасибо еще раз!

  • Z
    ZHAO
    15 февраля 2024
    «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
    类似于国内那种酒厂体验游，北极圈毕竟浆果是特色，所以我们来体验下。挺有意思的。但是中国人请注意：这里只能英文或者俄文讲解。
  • Е
    Елизавета
    7 февраля 2024
    «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
    Был проведён очень интересный мастер-класс о приготовлении варенья. Понравились красочность рассказа и индивидуальный подход.
  • С
    Сергей
    4 февраля 2024
    Бенто-тортик по-мурмански - своими руками
    Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации. Хозяюшка - замечательная!
    Интересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информацииИнтересное и вкусное мероприятие. Много познавательной информации
  • Е
    Елена
    18 января 2024
    «Сладкая Арктика» - дегустация варенья и мастер-класс
    Очень благодарны Марине за интересный рассказ и увлекательный мастер-класс. Познавательно! Вкусно! Необычно! Рекомендуем это мероприятие.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Дегустационные туры»

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  3. Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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