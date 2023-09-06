Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром
Но ягодный акцент к нему нужно добавить обязательно! Мы предлагаем вам обширную палитру заполярных вкусов: пробуйте, сочетайте, смешивайте! Угощаем мурманскими деликатесами, делимся секретными рецептами и даём воплотить их в жизнь.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Ягодный Кольский
Визит на мурманское предприятие, где о ягодах знают всё. Вам расскажут, сколько съедобного растёт за Полярным кругом, почему морошка известна как «ягода наоборот», откуда у вороники слава ягоды-спасателя, какую ягоду 100 лет назад использовали для консервирования и многое другое из плодовой жизни Кольского полуострова.
Пробуем и даём оценки
Вам предстоит отведать варенье, соусы, морс и настойки из 5 основных северных ягод — морошки, клюквы, вороники, черники и брусники. Попробовать чипсы из оленины в сочетании с клюквенным и брусничным соусом. А также побывать в роли дегустатора: составить свою экспертную оценку цвета, запаха и вкуса предлагаемых продуктов.
Мастер-класс
В начале встречи мы проведём мастер-класс по изготовлению пикантного соуса. Каждый участник самостоятельно приготовит свой шедевр из любой северной ягоды и заберёт его с собой, чтобы угостить родных.
Организационные детали
Как проходит встреча
- Проводится только для совершеннолетних, поскольку включает пробу крепких напитков
- Дегустация и мастер-класс входят в общую стоимость
- Состав дегустационного сета может меняться в зависимости от сезона
- Встречу проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии. Вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.
- Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
- Встречу можно провести и для большего количества участников. Доплата — 1500 руб. за каждого человека.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Марата, 5 / 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.