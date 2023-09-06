Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса

Понять, кто есть кто в мире северных ягод, стать настоящим дегустатором и кулинаром

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Ответы на вопросы
Отдых на Кольском полуострове может быть как активным, так и размеренным.

Но ягодный акцент к нему нужно добавить обязательно! Мы предлагаем вам обширную палитру заполярных вкусов: пробуйте, сочетайте, смешивайте! Угощаем мурманскими деликатесами, делимся секретными рецептами и даём воплотить их в жизнь.
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
Гастровстреча «Крепкая арктическая дегустация» + мастер-класс по изготовлению соуса
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ягодный Кольский

Визит на мурманское предприятие, где о ягодах знают всё. Вам расскажут, сколько съедобного растёт за Полярным кругом, почему морошка известна как «ягода наоборот», откуда у вороники слава ягоды-спасателя, какую ягоду 100 лет назад использовали для консервирования и многое другое из плодовой жизни Кольского полуострова.

Пробуем и даём оценки

Вам предстоит отведать варенье, соусы, морс и настойки из 5 основных северных ягод — морошки, клюквы, вороники, черники и брусники. Попробовать чипсы из оленины в сочетании с клюквенным и брусничным соусом. А также побывать в роли дегустатора: составить свою экспертную оценку цвета, запаха и вкуса предлагаемых продуктов.

Мастер-класс

В начале встречи мы проведём мастер-класс по изготовлению пикантного соуса. Каждый участник самостоятельно приготовит свой шедевр из любой северной ягоды и заберёт его с собой, чтобы угостить родных.

Организационные детали

Как проходит встреча

  • Проводится только для совершеннолетних, поскольку включает пробу крепких напитков
  • Дегустация и мастер-класс входят в общую стоимость
  • Состав дегустационного сета может меняться в зависимости от сезона
  • Встречу проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Трансфер до предприятия не входит в стоимость экскурсии. Вы можете доехать до него самостоятельно на такси за 200-400 руб.
  • Все желающие после дегустации смогут купить понравившуюся продукцию предприятия
  • Встречу можно провести и для большего количества участников. Доплата — 1500 руб. за каждого человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Марата, 5 / 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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