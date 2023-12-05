Дальние Зеленцы — отличное место для спокойного отдыха без толпы туристов. Это полупустующий поселок окружен холмистой природой Заполярья.
Мы покажем вам заброшенную биологическую станцию и лучшие места для фото, расскажем, почему же жизнь здесь пришла в упадок.
Мы покажем вам заброшенную биологическую станцию и лучшие места для фото, расскажем, почему же жизнь здесь пришла в упадок.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дальние Зеленцы
- Биологический институт
- Коррозионная станция
- Военный поселок Порчниха
Описание
Что Вас ждет Дальние Зеленцы — некогда родовое становище семьи Ломоносовых. Здесь вы увидите Мурманскую биологическую станцию, которая проводит комплексные исследования северных морей. Побываете непосредственно на единственной за Полярным кругом Северной коррозионной станции. По дороге и в самом поселке вам откроются красивейшие виды северной природы. Важная информация • Экскурсию проводим с 10 июня по 15 октября, но с учетом природных условий.
- Мы едем по неровной дороге в одну сторону до 4 часов. Если вестибулярка слабая — пьем «Драмину».
- Одежда утепленная, можно взять водонепроницаемую. Погода очень изменчива, дуют ветра.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Обувь и одежда
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встретим в месте вашего проживанияЗавершение: Привезем обратно в место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Встретим и привезем обратно в место вашего проживания.
- Мы едем по неровной дороге в одну сторону до 4 часов. Если вестибулярка слабая — пьем «Драмину».
- Экскурсию проводим с 10 июня по 15 октября, но с учетом природных условий.
- Выезд в 7 утра.
- Выезд в вечернее или ночное время — 13000 руб. /чел.
- Одежда: утепленная, можно взять водонепроницаемую. Погода очень изменчива, дуют ветра
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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