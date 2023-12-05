Дальние Зеленцы: становище Ломоносовых и Северная коррозионная станция

Индивидуальная экскурсия в Мурманске
Дальние Зеленцы — отличное место для спокойного отдыха без толпы туристов. Это полупустующий поселок окружен холмистой природой Заполярья.

Мы покажем вам заброшенную биологическую станцию и лучшие места для фото, расскажем, почему же жизнь здесь пришла в упадок.
Дальние Зеленцы: становище Ломоносовых и Северная коррозионная станция
Дальние Зеленцы: становище Ломоносовых и Северная коррозионная станция
Дальние Зеленцы: становище Ломоносовых и Северная коррозионная станция
Дальние Зеленцы: становище Ломоносовых и Северная коррозионная станция
Дальние Зеленцы: становище Ломоносовых и Северная коррозионная станция
Дальние Зеленцы: становище Ломоносовых и Северная коррозионная станция
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Дальние Зеленцы
  • Биологический институт
  • Коррозионная станция
  • Военный поселок Порчниха

Описание

Что Вас ждет Дальние Зеленцы — некогда родовое становище семьи Ломоносовых. Здесь вы увидите Мурманскую биологическую станцию, которая проводит комплексные исследования северных морей. Побываете непосредственно на единственной за Полярным кругом Северной коррозионной станции. По дороге и в самом поселке вам откроются красивейшие виды северной природы. Важная информация • Экскурсию проводим с 10 июня по 15 октября, но с учетом природных условий.
  • Мы едем по неровной дороге в одну сторону до 4 часов. Если вестибулярка слабая — пьем «Драмину».
  • Одежда утепленная, можно взять водонепроницаемую. Погода очень изменчива, дуют ветра.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Обувь и одежда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим в месте вашего проживания
Завершение: Привезем обратно в место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Встретим и привезем обратно в место вашего проживания.
  • Мы едем по неровной дороге в одну сторону до 4 часов. Если вестибулярка слабая — пьем «Драмину».
  • Экскурсию проводим с 10 июня по 15 октября, но с учетом природных условий.
  • Выезд в 7 утра.
  • Выезд в вечернее или ночное время — 13000 руб. /чел.
  • Одежда: утепленная, можно взять водонепроницаемую. Погода очень изменчива, дуют ветра
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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