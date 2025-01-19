1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мини-путешествие на снегоходах в Мурманске
Лёгкая прогулка по затерянным тропам и замерзшим озёрам
Начало: На улице Градостроителей
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:30
5000₽ за человека
10 часов
Фотопрогулка
до 12 чел.
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
9 июн в 09:00
10 июн в 09:00
от 42 000₽ за всё до 12 чел.
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы
Зачем туда ехать? За видами Баренцева моря, песком и камнями, водопадами и заброшенными кораблями
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 фев в 07:00
3000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина19 января 2025Все отлично, очень понравилось
- ННургалиева7 января 2025От нас от всех по 5 звезд ⭐⭐⭐⭐⭐ Процветания!!!
- ЛЛюбовь29 октября 2023Всё очень понравилось - экскурсовод, места, еда) Много красивых фотографий сделали, и их там тоже фотографировали, очень классно получилось. Забрали вовремя, показали всё по максимуму)
- ИИрина9 октября 2023Экскурсия очень понравилась, намного интереснее попсовой и заезженной Териберки:) Нам очень повезло с гидом - Валерией. Рассказала много интересных историй
- ККристина11 сентября 2023Экскурсия отличная, места и природа потрясающие!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Заброшенные места»
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