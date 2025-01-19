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по теме экскурсии и, в целом, о Кольском полуострове и путешествиях на нем. Кругозор расширили очень круто:) В самих Зеленцах очень красиво: дикая природа (красивые виды + встретили много лисиц), заброшенные здания и полная тишина (очень непривычно после вечно шумящей Москвы). Действительно есть ощущение чего-то постапокалиптического и атмосферного. Самое сложное в экскурсии - это дорога до Дальних Зеленцов (если укачивает в машине, пейте таблетки перед дорогой обязательно, т. к. трясет с середины дороги не хило).