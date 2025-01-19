Экскурсии по заброшенным местам Мурманска

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Мурманске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Мини-путешествие на снегоходах в Мурманске
На снегоходах
2 отзыва
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Мини-путешествие на снегоходах в Мурманске
Лёгкая прогулка по затерянным тропам и замерзшим озёрам
Начало: На улице Градостроителей
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:30
5000 за человека
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
На машине
6 отзывов
10 часов
Фотопрогулка
до 12 чел.
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
9 июн в 09:00
10 июн в 09:00
от 42 000 за всё до 12 чел.
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы
На машине
8 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Мурманска - в Териберку, сердце северной природы
Зачем туда ехать? За видами Баренцева моря, песком и камнями, водопадами и заброшенными кораблями
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 фев в 07:00
3000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    19 января 2025
    Мини-путешествие на снегоходах в Мурманске
    Все отлично, очень понравилось
    Все отлично, очень понравилосьВсе отлично, очень понравилось
  • Н
    Нургалиева
    7 января 2025
    Мини-путешествие на снегоходах в Мурманске
    От нас от всех по 5 звезд ⭐⭐⭐⭐⭐ Процветания!!!
    От нас от всех по 5 звезд ⭐⭐⭐⭐⭐ Процветания!!!
  • Л
    Любовь
    29 октября 2023
    С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
    Всё очень понравилось - экскурсовод, места, еда) Много красивых фотографий сделали, и их там тоже фотографировали, очень классно получилось. Забрали вовремя, показали всё по максимуму)
  • И
    Ирина
    9 октября 2023
    С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
    Экскурсия очень понравилась, намного интереснее попсовой и заезженной Териберки:) Нам очень повезло с гидом - Валерией. Рассказала много интересных историй
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    по теме экскурсии и, в целом, о Кольском полуострове и путешествиях на нем. Кругозор расширили очень круто:) В самих Зеленцах очень красиво: дикая природа (красивые виды + встретили много лисиц), заброшенные здания и полная тишина (очень непривычно после вечно шумящей Москвы). Действительно есть ощущение чего-то постапокалиптического и атмосферного. Самое сложное в экскурсии - это дорога до Дальних Зеленцов (если укачивает в машине, пейте таблетки перед дорогой обязательно, т. к. трясет с середины дороги не хило).

  • К
    Кристина
    11 сентября 2023
    С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
    Экскурсия отличная, места и природа потрясающие!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Заброшенные места»

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Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Памятник Ждущей
  5. Набережная
  6. Мыс Абрам
  7. Морской вокзал
  8. Кольский мост
  9. Площадь пяти углов
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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