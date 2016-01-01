Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Север — крайний и бескрайний Наш маршрут пройдет по завораживающей тундре: перед вами откроются медитативные снежные панорамы Кольского полуострова, растянувшиеся на десятки километров. Я расскажу историю 📖 заселения этого, на первый взгляд, неприветливого края. И конечно, поделюсь интересными фактами о главных локациях Териберки и окрестностей. В путешествии вы:
посетите рыбацкое село, где сейчас стоят бок о бок деревянные покинутые домики и новые туристические центры
прогуляетесь 👣 вдоль песчаного пляжа и во время отлива сможете забраться на выброшенный на берег корабль
окажетесь у берега Северного Ледовитого океана среди больших круглых валунов, которые многие именуют «яйцами динозавров»
полюбуетесь панорамами водопада, впадающего прямиком в океан
отыщете «скелеты» деревянных кораблей, которые выходили в море 🌊 несколько веков назад
А на обед вы сможете заглянуть в одно из кафе Териберки, чтобы попробовать блюда из местной рыбы и морепродуктов.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ проходит на полноприводном автомобиле 🚘 с опытным водителем. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону.
Дополнительно оплачивается обед: от 500 руб. в зависимости от выбранного места и блюд
Зимой добраться до океана не получится без снегохода, поездка на нем оплачивается дополнительно на месте — 1000 руб. /чел. Остальное время мы можем подъехать на внедорожнике!
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или отеля Меридиан
Экскурсия проводится ежедневно в 08:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Владимир, мы с командой гидов проводим экскурсии по родному Кольскому полуострову с января 2018 года. Стараемся сделать все, чтобы гости полюбили наш суровый и прекрасный край и запомнили путешествие сюда на всю жизнь.