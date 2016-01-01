Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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Курс на Север: экскурсия в Териберку

Посетить деревню поморов, кладбище кораблей и пляж с яйцами дракона в путешествии в мини-группе

Владимир
Владимир – представитель из Мурика
Приготовьтесь на один день с головой погрузиться в сказочный мир Крайнего Севера.

Вы проедете через снежные чертоги тундры, отыщете яйца дракона на берегу ледяного океана, полюбуетесь водопадом и ощутите атмосферу поморского села, затерянного на краю земли.

А я дополню космические северные пейзажи рассказами о жизни Кольского полуострова.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку

Что вас ожидает

Север — крайний и бескрайний
Наш маршрут пройдет по завораживающей тундре: перед вами откроются медитативные снежные панорамы Кольского полуострова, растянувшиеся на десятки километров. Я расскажу историю 📖 заселения этого, на первый взгляд, неприветливого края. И конечно, поделюсь интересными фактами о главных локациях Териберки и окрестностей. В путешествии вы:

  • посетите рыбацкое село, где сейчас стоят бок о бок деревянные покинутые домики и новые туристические центры
  • прогуляетесь 👣 вдоль песчаного пляжа и во время отлива сможете забраться на выброшенный на берег корабль
  • окажетесь у берега Северного Ледовитого океана среди больших круглых валунов, которые многие именуют «яйцами динозавров»
  • полюбуетесь панорамами водопада, впадающего прямиком в океан
  • отыщете «скелеты» деревянных кораблей, которые выходили в море 🌊 несколько веков назад

А на обед вы сможете заглянуть в одно из кафе Териберки, чтобы попробовать блюда из местной рыбы и морепродуктов.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на полноприводном автомобиле 🚘 с опытным водителем. Протяжённость маршрута — около 130 км в одну сторону.
  • Дополнительно оплачивается обед: от 500 руб. в зависимости от выбранного места и блюд
  • Зимой добраться до океана не получится без снегохода, поездка на нем оплачивается дополнительно на месте — 1000 руб. /чел. Остальное время мы можем подъехать на внедорожнике!
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля или отеля Меридиан
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Курс на Север: экскурсия в Териберку

Экскурсия проводится ежедневно в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Владимир
Владимир
Добрый день! Меня зовут Владимир, мы с командой гидов проводим экскурсии по родному Кольскому полуострову с января 2018 года. Стараемся сделать все, чтобы гости полюбили наш суровый и прекрасный край и запомнили путешествие сюда на всю жизнь.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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