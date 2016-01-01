Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Север — крайний и бескрайний

Наш маршрут пройдет по завораживающей тундре: перед вами откроются медитативные снежные панорамы Кольского полуострова, растянувшиеся на десятки километров. Я расскажу историю 📖 заселения этого, на первый взгляд, неприветливого края. И конечно, поделюсь интересными фактами о главных локациях Териберки и окрестностей. В путешествии вы:

посетите рыбацкое село, где сейчас стоят бок о бок деревянные покинутые домики и новые туристические центры

прогуляетесь 👣 вдоль песчаного пляжа и во время отлива сможете забраться на выброшенный на берег корабль

окажетесь у берега Северного Ледовитого океана среди больших круглых валунов, которые многие именуют «яйцами динозавров»

полюбуетесь панорамами водопада, впадающего прямиком в океан

отыщете «скелеты» деревянных кораблей, которые выходили в море 🌊 несколько веков назад

А на обед вы сможете заглянуть в одно из кафе Териберки, чтобы попробовать блюда из местной рыбы и морепродуктов.

Организационные детали