В мире известно около 500 северных лабиринтов, большая часть из них — в Швеции и Финляндии. В России их примерно 50.
Приглашаем вас исследовать эти загадочные следы прошлого, узнать, какие существуют легенды и научные гипотезы о происхождении и назначении лабиринтов. И полюбоваться северной природой на продолжительной прогулке по каменистым лесным тропам.
Описание экскурсии
Как проходит экскурсия
- Мы встретимся в удобном для вас месте в Мурманске и поедем к точке начала похода
- Протяжённость пешего маршрута — 6–6,5 км. Сложность — средняя, мы пойдём по каменистым лесным тропам
- По пути будем исследовать северный лес, любоваться невероятными видами
- Побываем в двух природных зонах — вы оцените изменение ландшафта
- Увидим знаменитый лабиринт
- Сделаем привал с горячим чаем и печеньем
- После прогулки мы отвезём вас в город
Вы узнаете:
- о коренных народах Севера
- возникновении сейдов
- таинственных культовых местах, которых много в регионе
- местной природе и фауне — растения, кустарники, карликовые берёзки, цветы и ягоды здесь в изобилии
- о том, кто, когда и зачем построил лапландский лабиринт
- и многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на ТагАЗ KJ Tager или Suzuki Grand Vitara
- Маршрут не подойдёт маленьким и пожилым путешественникам, а также людям с серьёзными заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 322 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
15 окт 2025
Живописный поход! Путь не близкий и местами не простой, но то что вы увидите того стоит. Геннадий, огромное вам спасибо, это не забываемо!
А
Анна
6 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию! Очень красивые места, очень разнообразные пейзажи. Маршрут не самый простой, но вполне проходимый для среднего человека. Геннадий выдал нам палки для ходьбы, что очень помогло. Очень
Анна
3 сен 2025
Замечательная экскурсия, интересный маршрут! Геннадий очень много знает о Мурманской области, дал кучу познавательной и полезной информации! Рекомендую!
Л
Людмила
24 июн 2025
Прогулка проходила в очень доброжелательной и теплой атмосфере, много рассказов. Для удобства прохождения маршрута Евгения дала нам резиновые сапоги, и будучи флористом собрала замечательный букетик-подарок тундры, который мы даже забрали с собою в Питер
Е
Екатерина
12 июн 2025
Ходили с Евгенией. В этот день пошел дождь, она оказалась очень предусмотрительной - резиновые сапоги, дождевики, горячий чай с печеньем. 3 часа мы ходили по тундре под дождем и ветром
