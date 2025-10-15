читать дальше

и слушали разные увлекательные истории. Евгения знает много о растительности тундры, животном мире. Показала разные местности - и лес, и сопки, и озера. Смотрели лабиринт.

Искренне рекомендуем тем, кто любит долгие пешие прогулки. Когда сухо - достаточно хороших! кроссовок или трекинговых ботинок, одежда по температуре. Когда дождь /холодно - многослойность, шапка, перчатки, дождевик, непромокаемый штаны и куртки - лучший вариант. Заберет вас около дома и привезет обратно. Вы увидите весеннюю тундру, цветущие растения, мхи, карликовые деревья, камни - все зеленое. Сходите, это очень отличается от привычных для жителя города картин мира. Здесь на вершине сопкок вы почувствуете совсем другую энергию.