Среди туристов Кировск известен не только своими месторождениями руд, но и красотой окружающей его заполярной природы и прекрасными местами катания для любителей горных лыж и сноубординга.
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Кировск!
Кировск — это удивительный небольшой город, который находится на Кольском полуострове, за полярным кругом, на юге Хибинских гор. Этот уникальный регион привлекает туристов своей природной красотой и возможностями для активного отдыха.
История и геология
С 1921 по 1923 год в Хибинском горном массиве проводились геологические изыскания, которые привели к открытию богатых залежей апатито-нефелиновых руд. Эти месторождения оказались крупнейшими на планете, что стало важным шагом для развития региона.
Апатит — это ценное сырьё, используемое для производства фосфорных удобрений, фосфора и фосфорной кислоты. Кроме того, он находит применение в чёрной и цветной металлургии, а также в производстве керамики и стекла.
Природа и активный отдых
Кировск известен не только своими минеральными ресурсами, но и великолепной заполярной природой. Этот город является настоящим раем для любителей горных лыж и сноубординга. Здесь вы сможете насладиться захватывающими спусками и живописными пейзажами.
Путешествие в Кировск
По пути в Кировск вы сможете увидеть огромное озеро Имандра, которое расположено в Мурманской области. Это место порадует вас своими потрясающими видами на горные массивы. Кировск находится в низине, окружённой величественными горными вершинами, что создаёт уникальную атмосферу для путешественников.
Достопримечательности
Во время вашего визита в Кировск вы сможете посетить множество интересных достопримечательностей, которые расскажут о богатой истории и культуре этого региона. Не упустите возможность насладиться всем, что может предложить этот удивительный город!
Ежедневно (при формировании групп)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Имандра
- Горы Хибины
- Гора Айкуайвенчорр (в зависимости от погодных условий и период межсезонье может не работать)
- Экскурсионный центр «Снежная деревня» (зимняя программа)
- Музейно-выставочный центр «Апатит»
- Арт-парк «Таинственный лес» (летняя и зимняя программа, в межсезонье может не работать)
Что включено
- Сопровождение гида
- Трансфер в обе стороны
Что не входит в цену
- Стоимость лучше уточнять, так как цены меняются в течение сезона
- Питание на маршруте (ресторан «Тирвас», шведский стол - 500 руб. /чел.)
- Входные билеты в Таинственный лес: 600 руб. взрослый, дети с 6 до 14 лет, пенсионеры - 300 руб., дети до 5 лет - бесплатно
- Входные билеты в Снежную деревню: взрослый - 800 руб., пенсионный - 400 руб., дети с 7 до 13 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) - 400 руб., дети до 6 лет - бесплатно
- Подъемник на вершину горы: взрослый - 450 руб., детский - 300 руб.
- Сувениры
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Накануне поездки мы с Вами свяжемся для уточнения деталей поездки. В межсезонье программа меняется в зависимости от доступности локаций