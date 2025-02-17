Хибины. Счастье не за горами - счастье в горах

Кировск — небольшой город, расположенный за полярным кругом на юге Хибинских гор.

Среди туристов Кировск известен не только своими месторождениями руд, но и красотой окружающей его заполярной природы и прекрасными местами катания для любителей горных лыж и сноубординга.
5
1 отзыв
Хибины. Счастье не за горами - счастье в горах
Хибины. Счастье не за горами - счастье в горах
Хибины. Счастье не за горами - счастье в горах
Ближайшие даты:
18
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апр27
апр2
мая
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Кировск!

Кировск — это удивительный небольшой город, который находится на Кольском полуострове, за полярным кругом, на юге Хибинских гор. Этот уникальный регион привлекает туристов своей природной красотой и возможностями для активного отдыха.

История и геология

С 1921 по 1923 год в Хибинском горном массиве проводились геологические изыскания, которые привели к открытию богатых залежей апатито-нефелиновых руд. Эти месторождения оказались крупнейшими на планете, что стало важным шагом для развития региона.

Апатит — это ценное сырьё, используемое для производства фосфорных удобрений, фосфора и фосфорной кислоты. Кроме того, он находит применение в чёрной и цветной металлургии, а также в производстве керамики и стекла.

Природа и активный отдых

Кировск известен не только своими минеральными ресурсами, но и великолепной заполярной природой. Этот город является настоящим раем для любителей горных лыж и сноубординга. Здесь вы сможете насладиться захватывающими спусками и живописными пейзажами.

Путешествие в Кировск

По пути в Кировск вы сможете увидеть огромное озеро Имандра, которое расположено в Мурманской области. Это место порадует вас своими потрясающими видами на горные массивы. Кировск находится в низине, окружённой величественными горными вершинами, что создаёт уникальную атмосферу для путешественников.

Достопримечательности

Во время вашего визита в Кировск вы сможете посетить множество интересных достопримечательностей, которые расскажут о богатой истории и культуре этого региона. Не упустите возможность насладиться всем, что может предложить этот удивительный город!

Ежедневно (при формировании групп)

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Имандра
  • Горы Хибины
  • Гора Айкуайвенчорр (в зависимости от погодных условий и период межсезонье может не работать)
  • Экскурсионный центр «Снежная деревня» (зимняя программа)
  • Музейно-выставочный центр «Апатит»
  • Арт-парк «Таинственный лес» (летняя и зимняя программа, в межсезонье может не работать)
Что включено
  • Сопровождение гида
  • Трансфер в обе стороны
Что не входит в цену
  • Стоимость лучше уточнять, так как цены меняются в течение сезона
  • Питание на маршруте (ресторан «Тирвас», шведский стол - 500 руб. /чел.)
  • Входные билеты в Таинственный лес: 600 руб. взрослый, дети с 6 до 14 лет, пенсионеры - 300 руб., дети до 5 лет - бесплатно
  • Входные билеты в Снежную деревню: взрослый - 800 руб., пенсионный - 400 руб., дети с 7 до 13 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) - 400 руб., дети до 6 лет - бесплатно
  • Подъемник на вершину горы: взрослый - 450 руб., детский - 300 руб.
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Площадь Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (при формировании групп)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Накануне поездки мы с Вами свяжемся для уточнения деталей поездки. В межсезонье программа меняется в зависимости от доступности локаций
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
17 фев 2025
Программа,экскурсия в целом нам очень понравилась. Отдельный респект нашему гиду Виталию. Информация,подача,атмосфера в группе- это все заслуга нашего гида!! Это тот случай,когда слушаешь гида раскрыв рот,боясь пропустить интересное. Мы в
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восторге на все 100! Если будете выбирать Хибины, Териберку и Охоту за сиянием-только в этой команде ребят! Еще раз огромная благодарность Виталию! Вы сделали наш отдых в Мурманске незабываемым! С уважением,#БриллиантоваяТатарочка❤️

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