Приглашаем Вас в увлекательное однодневное путешествие из Мурманска в самое сердце горного массива Хибин — сказочный город Кировск. За суровый климат природа наградила его неповторимым шармом.
Если вы не были на Крайнем Севере и не представляете насколько поэтична, разноцветна и трепетна его природа, вам точно нужно приехать на отдых в Кировск. Впечатлений хватит на всю жизнь!
Если вы не были на Крайнем Севере и не представляете насколько поэтична, разноцветна и трепетна его природа, вам точно нужно приехать на отдых в Кировск. Впечатлений хватит на всю жизнь!
Описание трансферПриглашаем Вас в увлекательное однодневное путешествие из Мурманска в самое сердце горного массива Хибин — сказочный город Кировск. За суровый климат природа наградила его неповторимым шармом. Если вы не были на Крайнем Севере и не представляете насколько поэтична, разноцветна и трепетна его природа, вам точно надо приехать на отдых в Кировск. Впечатлений будет на всю жизнь. Что Вас ожидает: Панорамная площадка ресторана Плато-подъем на фуникулере на гору Айкуасвумчорр Снежная деревня-самое большое в Росси крытое сооружение снежно-ледяных скульптур Таинственный лес — сказка для взрослых и детей. Здесь вы встретите динозавров, первобытных людей, Египетские пирамиды и многое другое. Самый северный ботанический сад, расположенный на склоне Хибинских гор. Это единственный сад, в котором Вы сможете окунуться в атмосферу тропического леса, находясь среди снежных пустынь. Здесь Вы увидите много экзотических растений, которые очень хорошо себя чувствуют на севере Музей камня, который является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в г. Кировск. Он содержит 8 залов основной экспозиции горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи В зимнее время года ботанический сад за меняем снежной деревней. Билеты оплачиваются самостоятельно Важная информация: Программа в Кировске (летняя) Подьемник на гору только пятница,суббота,воскресенье (350₽) Остановка на озере Имандра Музей камня(бесплатно) Ботанический сад(500₽) Смотровая площадка на горную речку Обед в санатории Тирвас шведский стол (500₽) Заброшенный жд вокзал Женский монастырь (визуально)
Пятница,суббота,воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Снежная деревня в зимнее время
- Полярно-альпийский ботанический институт
- Музей камня
- Озеро Большой Вудьявр
- Таинственный лес
- Санаторий Тирвас
- Недостроенный вокзал Кировска
- Горная река
- Хибины
- Апатиты
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Таинственный лес: взрослые - 600₽, дети 6-14 лет и пенсионеры - 300 р., дети до 5 лет - бесплатно, многодетные семьи - скидка 50%, именинники (в день рождения) - бесплатно.
- Подьемник - 350р. (не работает при плохих погодных условиях) в летнее время только в пт, сб, вс
- Ботанический сад: взрослые - 500р., школьники, студенты и пенсионеры, дошкольники со скидкой
- Обед - 800 р. (шведский стол в санатории Тирвас)
- Музей камня бесплатно, крайняя пт месяца выходной
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Завершение: Трансфер в любую точку Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница,суббота,воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Программа в Кировске (летняя)
- Подьемник на гору только пятница,суббота, воскресенье (350₽)
- Остановка на озере Имандра
- Музей камня (бесплатно)
- Ботанический сад (500₽)
- Смотровая площадка на горную речку
- Обед в санатории Тирвас шведский стол (500₽)
- Заброшенный жд вокзал
- Женский монастырь (визуально)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Сама экскурсия получилась отличная. Организация подкачала. Сначала про нас явно забыли, уже вечером накануне спешно подкинули другой группе. Соответственно, наполнение было немного другим и время возвращения значительно сдвинулось. Но сама экскурсия отличная, и гид замечательный. А вот организатору - двойка.
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E
Это незабываемо! Снежная деревня поражает своей необычностью, полетом фантазии. Отдельное восхищение музеем камня. Это новые знания, интересные факты из истории появления города, захватывающая интерактивная игра и богатейшая коллекция минералов, дух
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E
Это незабываемо! Снежная деревня поражает своей необычностью, полетом фантазии. Отдельное восхищение музеем камня. Это новые знания, интересные факты из истории появления города, захватывающая интерактивная игра и богатейшая коллекция минералов, дух
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С
Экскурсию целиком и полностью рекомендую! Ездили вместе с Даниилом - отлично пообщались, узнал много нового и интересного. К сожалению, в виду погодных условий, не удалось подняться на смотровую площадку, однако,
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М
Очень познавательная экскурсия. Надежда - отличный, знающий рассказчик! Увлеченный человек, это чувствуется с самого начала экскурсии. Прекрасно продуман маршрут, было достаточно времени на то, чтобы все неспеша рассмотреть, обо всем расспросить. Ответы всегда очень подробные. Прекрасный гид! Здорово, что экскурсию вели увлеченные, интересные люди! Несмотря на длительность маршрута, усталости не чувствовалось. Огромное спасибо всем организаторам и участникам!!!
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Е
Спасибо огромное гиду Илье за наш прекрасный яркий и запоминающийся на всю жизнь день!!! Организация на высоте, индивидуальный подход и главное понимание, что люди приехали отдыхать!!! Посетили прекрасные, интересные и
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Входит в следующие категории Мурманска
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