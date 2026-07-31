Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем Вас в увлекательное однодневное путешествие из Мурманска в самое сердце горного массива Хибин — сказочный город Кировск. За суровый климат природа наградила его неповторимым шармом.



Если вы не были на Крайнем Севере и не представляете насколько поэтична, разноцветна и трепетна его природа, вам точно нужно приехать на отдых в Кировск. Впечатлений хватит на всю жизнь! 5 78 отзывов

Надежда Ваш гид в Мурманске Задать вопрос Индивидуальный трансфер -10% 25 000 ₽ выгода 2500 ₽ 22 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 78 отзывов 10 часов 1-3 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Приглашаем Вас в увлекательное однодневное путешествие из Мурманска в самое сердце горного массива Хибин — сказочный город Кировск. За суровый климат природа наградила его неповторимым шармом. Если вы не были на Крайнем Севере и не представляете насколько поэтична, разноцветна и трепетна его природа, вам точно надо приехать на отдых в Кировск. Впечатлений будет на всю жизнь. Что Вас ожидает: Панорамная площадка ресторана Плато-подъем на фуникулере на гору Айкуасвумчорр Снежная деревня-самое большое в Росси крытое сооружение снежно-ледяных скульптур Таинственный лес — сказка для взрослых и детей. Здесь вы встретите динозавров, первобытных людей, Египетские пирамиды и многое другое. Самый северный ботанический сад, расположенный на склоне Хибинских гор. Это единственный сад, в котором Вы сможете окунуться в атмосферу тропического леса, находясь среди снежных пустынь. Здесь Вы увидите много экзотических растений, которые очень хорошо себя чувствуют на севере Музей камня, который является одним из наиболее ярких и посещаемых объектов туризма в г. Кировск. Он содержит 8 залов основной экспозиции горно-геологического музея, выставочный центр, экспозицию “Быт и нравы Российской империи В зимнее время года ботанический сад за меняем снежной деревней. Билеты оплачиваются самостоятельно Важная информация: Программа в Кировске (летняя) Подьемник на гору только пятница,суббота,воскресенье (350₽) Остановка на озере Имандра Музей камня(бесплатно) Ботанический сад(500₽) Смотровая площадка на горную речку Обед в санатории Тирвас шведский стол (500₽) Заброшенный жд вокзал Женский монастырь (визуально)

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Снежная деревня в зимнее время

Полярно-альпийский ботанический институт

Музей камня

Озеро Большой Вудьявр

Таинственный лес

Санаторий Тирвас

Недостроенный вокзал Кировска

Горная река

Хибины

Апатиты Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Таинственный лес: взрослые - 600₽, дети 6-14 лет и пенсионеры - 300 р., дети до 5 лет - бесплатно, многодетные семьи - скидка 50%, именинники (в день рождения) - бесплатно.

Подьемник - 350р. (не работает при плохих погодных условиях) в летнее время только в пт, сб, вс

Ботанический сад: взрослые - 500р., школьники, студенты и пенсионеры, дошкольники со скидкой

Обед - 800 р. (шведский стол в санатории Тирвас)

Музей камня бесплатно, крайняя пт месяца выходной Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер из любой точки Мурманска Завершение: Трансфер в любую точку Мурманска Когда и сколько длится? Когда: Пятница,суббота,воскресенье Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Важная информация Программа в Кировске (летняя)

Подьемник на гору только пятница,суббота, воскресенье (350₽)

Остановка на озере Имандра

Музей камня (бесплатно)

Ботанический сад (500₽)

Смотровая площадка на горную речку

Обед в санатории Тирвас шведский стол (500₽)

Заброшенный жд вокзал

Женский монастырь (визуально) Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.