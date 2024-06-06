1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарина6 июня 2024Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
- ЭЭльмира4 июня 2024Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ААлия2 июня 2024Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Сыну 10 лет очень понравилось! Интересный и объемный материал, красивые локации. Очень рекомендую!
- ЯЯна27 мая 2024В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
- ООльга22 мая 2024Замечательная экскурсия. Гид Николай, очень вежливый, аккуратный, внимательный. Экскурсия не перегружена историческими фактами, проходит легко. Николаю огромное спасибо, подстраивался под наши пожелания, завез покушать, угостил ежом, посоветовал рыбку, в качестве угощения для дома, отвез в аэропорт. Рекомендую 👌
- ДДмитрий19 мая 2024Очень интересная экскурсия, содержательные рассказы о местах и городе в целом!!!
- ИИрина19 мая 2024Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Монумент «Алёша»»
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