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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Мини-группа 4.5 часа 32 отзыва Популярное предложение Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию Начало: В Октябрьском районе 4200 3 990 ₽ за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 81 отзыв Знакомство с Мурманском и историей русского флота Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 71 отзыв Мурманск с офицером запаса ВМФ Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках 6 400 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3 часа 5 отзывов Мурманск: мини-трип в мини-группе Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате Начало: На площади «Пять углов» Расписание: ежедневно в 08:00 3 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов По берегам Кольского фьорда Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска Начало: У вашего места проживания от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 41 отзыв Теплое знакомство с холодным Мурманском Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке Начало: на площади Пять углов от 7 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Мурманск - первое знакомство Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии Начало: Заедем за Вами по указанному адресу 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине ❄️ На снегоступах 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 8 отзывов «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов История Мурманска с высоты Зелёного мыса Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского... от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств Начало: На площади Пять Углов 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Мурманск - первая встреча Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля 8 500 ₽ за всё до 3 чел.