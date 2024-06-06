Монумент «Алёша» – экскурсии в Мурманске

Найдено 18 экскурсий в категории «Монумент «Алёша»» в Мурманске, цены от 3 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск - сердце Заполярья
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4.5 часа
20 отзывов
Мурманск - сердце Заполярья: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу сурового и красивого Мурманска. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и почувствуйте дух Заполярья
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 11 000 за всё до 7 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Мурманск - отсюда начинается Арктика
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мурманск с офицером запаса ВМФ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400 за всё до 3 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
По берегам Кольского фьорда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000 за всё до 6 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.
Мурманск - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за человека
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000 за всё до 10 чел.
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Мурманск - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарина
    6 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги
  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
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  • А
    Алия
    2 июня 2024
    «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
    Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Сыну 10 лет очень понравилось! Интересный и объемный материал, красивые локации. Очень рекомендую!
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Мурманск - отсюда начинается Арктика
    Замечательная экскурсия. Гид Николай, очень вежливый, аккуратный, внимательный. Экскурсия не перегружена историческими фактами, проходит легко. Николаю огромное спасибо, подстраивался под наши пожелания, завез покушать, угостил ежом, посоветовал рыбку, в качестве угощения для дома, отвез в аэропорт. Рекомендую 👌
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Мурманск - первое знакомство
    Очень интересная экскурсия, содержательные рассказы о местах и городе в целом!!!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
    читать дальше

    дискутирует. Нас было трое, всем понравилась эта обзорная экскурсия. Отдельное спасибо Антону, что подстроился под наше свободное время и познакомил нас с замечательным городом Мурманском.

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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Монумент «Алёша»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
  2. Знакомство с Мурманском в мини-группе
  3. Мурманск - сердце Заполярья
  4. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
  5. Мурманск - отсюда начинается Арктика
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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