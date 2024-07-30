Набережная города Кола. Вы полюбуетесь видами на Кольский залив. Именно здесь две мощные реки — Кола и Тулома — впадают в Баренцево море. Мы расскажем об истории края и здешней флоре.
Водопад на реке Лавна. До него вам предстоит пройти 1,5 км по лесу. По пути вы послушаете пение птиц и рассмотрите местную растительность. У водопада оцените берега, усыпанные камнями разного размера, и почувствуете мощь падающей с 4-метровой высоты воды.
Смотровая площадка Абрам-мыс. Она находится на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. Отсюда открывается чудесный вид на залив, морской порт и все основные достопримечательности Мурманска.
Водопад на реке Малая Лавна. Помимо самого водопада, здесь есть родник, куда мы по желанию спустимся и наберём чистейшей воды.
Смотровая площадка в Мишуково на башне береговой радиолокационной станции. С неё вы рассмотрите панораму Кольского залива.
Водопад на реке Ура. Это одно из живописнейших мест в Мурманской области. Здесь мы устроим чаепитие с печеньем. Если повезёт, вы увидите невероятное явление — полёт сёмги.
Организационные детали
Заберём вас от места вашего пребывания в пределах города и после экскурсии привезём обратно
Чай и печенье входят в стоимость
Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage
Будьте готовы к небольшим пешим прогулкам — желательно надеть треккинговую обувь
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 70 туристов
Я представляю команду гидов — коренных жителей Кольского полуострова. Мы горячо любим свой край и делимся этой любовью с нашими гостями. Устраиваем авторские туры по Кольскому полуострову без посредников. Предлагаем вам вместе с нами отправиться в путешествие по нашему краю на комфортабельных машинах с интересными историями и хорошим настроением. Вы проведёте незабываемые выходные, которые запомнятся вам надолго.