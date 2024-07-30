Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова

Увидеть невероятную природу Крайнего Севера и устроить пикник у водопада
8000 лет назад Карелия и Кольский полуостров были покрыты ледником, но потом он стал таять. Стремясь к морю, ледник разделил полуостров на два берега, создал реки и озёра.

В этой поездке вы полюбуетесь уникальной природой — водопадами и фьордами, подниметесь на две смотровые площадки и насладитесь вкусным пикником. А если повезёт, увидите летающую сёмгу.
5
2 отзыва
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Описание экскурсии

Набережная города Кола. Вы полюбуетесь видами на Кольский залив. Именно здесь две мощные реки — Кола и Тулома — впадают в Баренцево море. Мы расскажем об истории края и здешней флоре.

Водопад на реке Лавна. До него вам предстоит пройти 1,5 км по лесу. По пути вы послушаете пение птиц и рассмотрите местную растительность. У водопада оцените берега, усыпанные камнями разного размера, и почувствуете мощь падающей с 4-метровой высоты воды.

Смотровая площадка Абрам-мыс. Она находится на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. Отсюда открывается чудесный вид на залив, морской порт и все основные достопримечательности Мурманска.

Водопад на реке Малая Лавна. Помимо самого водопада, здесь есть родник, куда мы по желанию спустимся и наберём чистейшей воды.

Смотровая площадка в Мишуково на башне береговой радиолокационной станции. С неё вы рассмотрите панораму Кольского залива.

Водопад на реке Ура. Это одно из живописнейших мест в Мурманской области. Здесь мы устроим чаепитие с печеньем. Если повезёт, вы увидите невероятное явление — полёт сёмги.

Организационные детали

  • Заберём вас от места вашего пребывания в пределах города и после экскурсии привезём обратно
  • Чай и печенье входят в стоимость
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage
  • Будьте готовы к небольшим пешим прогулкам — желательно надеть треккинговую обувь
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
30 июл 2024
Прекрасная экскурсия, отлично провели время😊 Хочу поблагодарить гида Сергея за чудесные виды водопадов и комфортное сопровождение. Были учтены все пожелания.
Прекрасная экскурсия, отлично провели время😊 Хочу поблагодарить гида Сергея за чудесные виды водопадов и комфортное сопровождение.
Е
20 июл 2024
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Алексею! 🤝
Проехали по красивейшим местам Мурманска и пригорода.
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Алексею! 🤝

Входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеВодопадыКольский полуостровМыс АбрамПопулярные местаМурманская областьДля студентовГастрономические

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