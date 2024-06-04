1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Дружеская экскурсия по главным местам заполярной столицы - интересно и без бессмысленной информации
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
100009 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь
Начало: Из Мурманска
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
Посетить старинные посёлки и рассмотреть суда ледокольного флота России
Начало: заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 08:30
15 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира4 июня 2024Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ЕЕвгений2 июня 2024Хорошая спокойная экскурсия на природе
- ЕЕлена1 июня 2024Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
- ИИрина28 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции от водопадов, общения и всего остального. Виталий очень вежливый, внимательный. В наличии были сапоги, дождевики, чай!!! Организация на высшем уровне! Очень советую эту команду))))
- ИИлья28 мая 2024Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
- ЯЯна27 мая 2024В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
- ААлексей26 мая 2024Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
- ППавел21 мая 2024На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мыс Абрам»
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