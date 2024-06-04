Экскурсии на Мыс Абрам

Найдено 22 экскурсии в категории «Мыс Абрам» в Мурманске, цены от 3 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
36 отзывов
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Погрузитесь в красоту Кольского полуострова на экскурсии к живописным водопадам с опытным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50004 500 за человека
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Свидание с Севером на сопке Мишукова
🚶 Пешая
❄️ На снегоступах
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 55003 850 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Мурманск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
67 отзывов
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Арктический город-порт. Весь Мурманск за один день
Дружеская экскурсия по главным местам заполярной столицы - интересно и без бессмысленной информации
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
100009 500 за всё до 6 чел.
Мегаполис за Полярным кругом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400 за всё до 4 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
По берегам Кольского фьорда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000 за всё до 6 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за человека
На снегоступах по зимнему лесу
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
На снегоступах по зимнему лесу
Испытать на себе древнейшее приспособление для передвижения по снегу и узнать о местной жизни
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за человека
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500 за всё до 4 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500 за всё до 3 чел.
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь
Начало: Из Мурманска
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 500 за человека
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: взгляд с другой стороны залива
Посетить старинные посёлки и рассмотреть суда ледокольного флота России
Начало: заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 08:30
15 июня в 08:30
8 000 за всё до 4 чел.
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает
  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
    Хорошая спокойная экскурсия на природе
    Хорошая спокойная экскурсия на природеХорошая спокойная экскурсия на природеХорошая спокойная экскурсия на природеХорошая спокойная экскурсия на природе
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
    Хотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции от водопадов, общения и всего остального. Виталий очень вежливый, внимательный. В наличии были сапоги, дождевики, чай!!! Организация на высшем уровне! Очень советую эту команду))))
    Хотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции отХотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции отХотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции отХотим выразить огромную благодарность Виталию за супер экскурсию! Хоть шел дождь, мы получили невероятные эмоции от
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
    читать дальше

    как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние)

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
  • П
    Павел
    21 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
    читать дальше

    Всё организовано отлично, пейзажи и воздух супер, плюс небольшая физическая нагрузка. Предоставляется резиновая обувь от промокания и чайно-бутербродный пикничек. Маршрут очень интересный и красивый.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мыс Абрам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
  2. Кольский фьорд и великолепие водопадов
  3. Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
  4. Мурманск - главный город Заполярья
  5. Свидание с Севером на сопке Мишукова
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Мыс Абрам" можно забронировать 22 экскурсии от 3 000 до 15 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 655 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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