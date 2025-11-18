Наша цель — найти безоблачное, чистое, звенящее звёздное небо. Для этого мы уедем на расстояние до 150 км от Мурманска.
Мы отправимся на поиски… Нет, это будет настоящая погоня за полярным сиянием! А ещё — необычная фотосессия и множество мифов, фактов, правды и заблуждений об Авроре Бореалис. Мы всегда заряжены на победу — и нам везёт:)
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание фото-прогулки
Мы сделаем всё возможное, чтобы вы увидели одно из самых потрясающих природных явлений на нашей планете. Поездка точно будет захватывающей — мы познакомим вас с красивыми уголками севера и расскажем о природе полярного сияния. Например:
- Что влияет на появление свечения — мороз, облака или солнце
- Как мы получаем данные о сиянии и сколько спутников и людей участвуют в этом процессе
- Какие народы считали этот свет мостом в мир духов, а какие — шлейфом от хвостов небесных лис
- Существует ли южное сияние
А ещё:
- Сыграем на магическом варгане. Его звуки поднимут настроение и, возможно, даже увеличат вероятность сияния
- Сделаем креативные фотографии, используя разные источники света
- Проведём мастер-класс по рисованию светом и научим вас снимать в темноте
Организационные детали
- Приключение будет интересно взрослым и детям от 7 лет
- Поездка проходит на автомобилях Honda CR-V, Ford Explorer или аналогичном по комфортабельности
- Мы снимаем на камеру Fujifilm X-S20. В течение 3 дней после экскурсии вы получите ссылку на обработанные фотографии. Количество фото — от 1 до 30
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Мурманске
Меня зовут Владимир. Я живу в Мурманске всю жизнь, знаю и люблю свой край. Я дипломированный судоводитель и знаю, что такое север, не только с суши, но и с моря,Задать вопрос
