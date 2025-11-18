Мои заказы

Из Мурманска - на фотоохоту за полярным сиянием

Поддаться чарам холодной красоты русского севера и найти свою Аврору
Наша цель — найти безоблачное, чистое, звенящее звёздное небо. Для этого мы уедем на расстояние до 150 км от Мурманска.

Мы отправимся на поиски… Нет, это будет настоящая погоня за полярным сиянием! А ещё — необычная фотосессия и множество мифов, фактов, правды и заблуждений об Авроре Бореалис. Мы всегда заряжены на победу — и нам везёт:)
Из Мурманска - на фотоохоту за полярным сиянием© Владимир
Из Мурманска - на фотоохоту за полярным сиянием© Владимир
Из Мурманска - на фотоохоту за полярным сиянием© Владимир
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание фото-прогулки

Мы сделаем всё возможное, чтобы вы увидели одно из самых потрясающих природных явлений на нашей планете. Поездка точно будет захватывающей — мы познакомим вас с красивыми уголками севера и расскажем о природе полярного сияния. Например:

  • Что влияет на появление свечения — мороз, облака или солнце
  • Как мы получаем данные о сиянии и сколько спутников и людей участвуют в этом процессе
  • Какие народы считали этот свет мостом в мир духов, а какие — шлейфом от хвостов небесных лис
  • Существует ли южное сияние

А ещё:

  • Сыграем на магическом варгане. Его звуки поднимут настроение и, возможно, даже увеличат вероятность сияния
  • Сделаем креативные фотографии, используя разные источники света
  • Проведём мастер-класс по рисованию светом и научим вас снимать в темноте

Организационные детали

  • Приключение будет интересно взрослым и детям от 7 лет
  • Поездка проходит на автомобилях Honda CR-V, Ford Explorer или аналогичном по комфортабельности
  • Мы снимаем на камеру Fujifilm X-S20. В течение 3 дней после экскурсии вы получите ссылку на обработанные фотографии. Количество фото — от 1 до 30
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Мурманске
Меня зовут Владимир. Я живу в Мурманске всю жизнь, знаю и люблю свой край. Я дипломированный судоводитель и знаю, что такое север, не только с суши, но и с моря,
читать дальше

а если конкретно — из Баренцева, одного из самых холодных и штормливых) С 2018 года активно увлекаюсь туристическим направлением, имею солидный опыт работы с земляками и иностранными гостями и с большими группами около 30 человек. Постоянно развиваюсь как фотограф. Работаю со своими коллегами-гидами. Мы искренне любим своё дело — для нас важно показать вам всё самое красивое, что есть у нас на севере, и стать свидетелями ваших эмоций. Умеем превратить обычный день в настоящий праздник впечатлений. Let's go! 🙂

Задать вопрос

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
На машине
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли
Путешествие по истории Русского Севера через легендарные корабли и памятники. Откройте для себя героев, вписавших свои имена в историю Мурманска
18 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 9000 ₽ за всё до 7 чел.
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера
На машине
4 часа
151 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера
Погрузитесь в волшебство северного сияния с опытными гидами. Узнайте секреты Авроры и сделайте уникальные фото в Мурманске
Начало: В вашем отеле в Мурманске
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
5000 ₽ за человека
Полярное сияние - чудо Севера
На машине
4 часа
-
16%
336 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Полярное сияние - чудо Севера
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
3360 ₽4000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске