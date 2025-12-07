Увидеть чудо и разобраться, как его создала природа
Охота за северным сиянием — это возможность пережить опыт, который выходит за рамки обыденного.
Какими бы яркими ни были картинки в интернете, они не дают ощущения сопричастности с грандиозным пульсирующим действом, частью которого вы станете на экскурсии — в морозную ночь на Севере под бесконечным звёздным куполом.
Описание экскурсии
Небо
Вы стоите под бескрайним, усыпанным звёздами небом. Воздух кристально чист, и мороз щиплет щёки. Тишина. Млечный Путь — как серебристая река пересекает небосвод. И вдруг — всё наполняется зеленоватым свечением, которое постепенно набирает силу, — и небо оживает.
Северное сияние
Это не просто свет. Это танец, в котором зелёные, фиолетовые, иногда даже розовые и красные ленты начинают извиваться, переливаться и пульсировать. Сияние может быть спокойным и плавным, а может внезапно вспыхнуть яркими всполохами, заставляя сердце замирать от восторга.
Заснеженные пейзажи
По пути вы полюбуетесь покрытыми инеем деревьями и бескрайними снежными равнинами в лунном свете. В зависимости от месяца есть шанс увидеть следы диких животных на снегу или даже самих обитателей северного леса.
В пути:
Мы расскажем о природе северного сияния, солнечных ветрах, магнитных полях Земли и о том, почему именно в полярных регионах это явление наиболее ярко выражено
Вы узнаете, как правильно выбирать время и место для наблюдения за сиянием, какие факторы влияют на его интенсивность и как увеличить шансы увидеть его во всей красе
Мы дадим советы, как настроить камеру, чтобы получить по-настоящему впечатляющие снимки северного сияния
Позаботимся о вашем комфорте и предложим тёплые напитки, чтобы согреться в морозную ночь
Организационные детали
Поездка проходит на Toyota Highlander
Тёплые напитки и печенье входят в стоимость
В поездке гид-фотограф будет снимать на Sony A7lV с объективом Sony G-master f1,8 и в течение недели после поездки отправит вам 10–30 наиболее удачных снимков
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 21:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
5500 ₽
Дети 13-16 лет
4500 ₽
Дети до 12 лет
3000 ₽
Пенсионеры
5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пплощади пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Мурманске
Я родилась в городе Мурманске, много путешествовала и всегда сюда возвращаюсь:) Не буду рассказывать много про невероятную северную природу, только скажу, что здесь есть тайна, которую я помогу вам раскрыть
— для этого у меня есть необходимые навыки. Я преподаватель Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского Арктического государственного университета, доцент. Бывший руководитель отдела стратегического развития и научно-просветительской деятельности Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина. Генеральный директор АО «Отель „Губернский“».
Комфорт и сервис во время путешествий — моя страсть. Ну а знаниями нужно делиться, поэтому я создала собственный авторский курс «Ресторанный и гостиничный бизнес» (570 ак. ч.) и агентство авторских туров — потому что индивидуальные нестандартные туры я люблю не меньше. Кроме того, я бизнес-тренер, коуч и консультант. Мои путешествия подарят не просто яркие эмоции, они научат быть счастливым!