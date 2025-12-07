Мои заказы

Из Мурманска - на охоту за северным сиянием

Увидеть чудо и разобраться, как его создала природа
Охота за северным сиянием — это возможность пережить опыт, который выходит за рамки обыденного.

Какими бы яркими ни были картинки в интернете, они не дают ощущения сопричастности с грандиозным пульсирующим действом, частью которого вы станете на экскурсии — в морозную ночь на Севере под бесконечным звёздным куполом.
Из Мурманска - на охоту за северным сиянием© Юлия
Из Мурманска - на охоту за северным сиянием© Юлия
Из Мурманска - на охоту за северным сиянием© Юлия

Описание экскурсии

Небо

Вы стоите под бескрайним, усыпанным звёздами небом. Воздух кристально чист, и мороз щиплет щёки. Тишина. Млечный Путь — как серебристая река пересекает небосвод. И вдруг — всё наполняется зеленоватым свечением, которое постепенно набирает силу, — и небо оживает.

Северное сияние

Это не просто свет. Это танец, в котором зелёные, фиолетовые, иногда даже розовые и красные ленты начинают извиваться, переливаться и пульсировать. Сияние может быть спокойным и плавным, а может внезапно вспыхнуть яркими всполохами, заставляя сердце замирать от восторга.

Заснеженные пейзажи

По пути вы полюбуетесь покрытыми инеем деревьями и бескрайними снежными равнинами в лунном свете. В зависимости от месяца есть шанс увидеть следы диких животных на снегу или даже самих обитателей северного леса.

В пути:

  • Мы расскажем о природе северного сияния, солнечных ветрах, магнитных полях Земли и о том, почему именно в полярных регионах это явление наиболее ярко выражено
  • Вы узнаете, как правильно выбирать время и место для наблюдения за сиянием, какие факторы влияют на его интенсивность и как увеличить шансы увидеть его во всей красе
  • Мы дадим советы, как настроить камеру, чтобы получить по-настоящему впечатляющие снимки северного сияния
  • Позаботимся о вашем комфорте и предложим тёплые напитки, чтобы согреться в морозную ночь

Организационные детали

  • Поездка проходит на Toyota Highlander
  • Тёплые напитки и печенье входят в стоимость
  • В поездке гид-фотограф будет снимать на Sony A7lV с объективом Sony G-master f1,8 и в течение недели после поездки отправит вам 10–30 наиболее удачных снимков
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 21:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый5500 ₽
Дети 13-16 лет4500 ₽
Дети до 12 лет3000 ₽
Пенсионеры5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пплощади пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Мурманске
Я родилась в городе Мурманске, много путешествовала и всегда сюда возвращаюсь:) Не буду рассказывать много про невероятную северную природу, только скажу, что здесь есть тайна, которую я помогу вам раскрыть
читать дальше

— для этого у меня есть необходимые навыки. Я преподаватель Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского Арктического государственного университета, доцент. Бывший руководитель отдела стратегического развития и научно-просветительской деятельности Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Аврорина. Генеральный директор АО «Отель „Губернский“». Комфорт и сервис во время путешествий — моя страсть. Ну а знаниями нужно делиться, поэтому я создала собственный авторский курс «Ресторанный и гостиничный бизнес» (570 ак. ч.) и агентство авторских туров — потому что индивидуальные нестандартные туры я люблю не меньше. Кроме того, я бизнес-тренер, коуч и консультант. Мои путешествия подарят не просто яркие эмоции, они научат быть счастливым!

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Охота за Северным сиянием из Мурманска
На машине
4 часа
39 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Охота за Северным сиянием
Путешествие на Кольский полуостров за Северным сиянием подарит вам незабываемые впечатления и возможность сделать потрясающие фотографии. Присоединяйтесь
Начало: У отеля Азимут или места вашего проживания. В зави...
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
4000 ₽ за человека
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
На машине
5 часов
183 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Северное сияние в Мурманске: путешествие за волшебством Авроры
Готовы ли вы к встрече с одним из самых завораживающих явлений природы? Северное сияние в Мурманске ждет вас
Начало: Мурманск
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 19 500 ₽ за всё до 19 чел.
Мурманск: охота за северным сиянием
На машине
4 часа
40 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Мурманск: охота за северным сиянием
Поймать свою аврору за хвост
Начало: В районе площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
9 дек в 21:00
2900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске