Охота за северным сиянием — это возможность пережить опыт, который выходит за рамки обыденного. Какими бы яркими ни были картинки в интернете, они не дают ощущения сопричастности с грандиозным пульсирующим действом, частью которого вы станете на экскурсии — в морозную ночь на Севере под бесконечным звёздным куполом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Небо

Вы стоите под бескрайним, усыпанным звёздами небом. Воздух кристально чист, и мороз щиплет щёки. Тишина. Млечный Путь — как серебристая река пересекает небосвод. И вдруг — всё наполняется зеленоватым свечением, которое постепенно набирает силу, — и небо оживает.

Северное сияние

Это не просто свет. Это танец, в котором зелёные, фиолетовые, иногда даже розовые и красные ленты начинают извиваться, переливаться и пульсировать. Сияние может быть спокойным и плавным, а может внезапно вспыхнуть яркими всполохами, заставляя сердце замирать от восторга.

Заснеженные пейзажи

По пути вы полюбуетесь покрытыми инеем деревьями и бескрайними снежными равнинами в лунном свете. В зависимости от месяца есть шанс увидеть следы диких животных на снегу или даже самих обитателей северного леса.

В пути:

Мы расскажем о природе северного сияния, солнечных ветрах, магнитных полях Земли и о том, почему именно в полярных регионах это явление наиболее ярко выражено

Вы узнаете, как правильно выбирать время и место для наблюдения за сиянием, какие факторы влияют на его интенсивность и как увеличить шансы увидеть его во всей красе

Мы дадим советы, как настроить камеру, чтобы получить по-настоящему впечатляющие снимки северного сияния

Позаботимся о вашем комфорте и предложим тёплые напитки, чтобы согреться в морозную ночь

Организационные детали