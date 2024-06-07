О Ольга «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком читать дальше и очень аккуратный водитель. Экскурсия очень насыщенная, природа севера восхищает. Гид очень позитивный, граммотный, эрудированный молодой человек, влюбленный в свою край! Виктор, спасибо! Мы обязательно вернемся! Поездка в Териберку наша вторая экскурсия с Виктором. Поездка неблизкая, но время в дороге пролетело незаметно, ведь Виктор замечательный рассказчик

Б Богдан Териберка: дыхание Ледовитого океана Прекрасно провел день в этом небольшом авто путешествии с гидом Владимиром. Профессионализм, знания и чувство такта выше всех похвал. Браво, маестро!

И Иванова Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено» Гид Никита-супер! Если вы хотите душевной, грамотной, запоминающейся поездки, то это будет сто процентное попадание Отдельное уважение за музыку в машине и за внеплановые остановки

И Ирина «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком Очень понравилась экскурсия в Териберку. Гид Виктор интересный рассказчик, особенно понравился маршрут в парке Териберке.

К Ксения Териберка - в копилку лучших дней Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!

И Иван Териберка: дыхание Ледовитого океана Все понравилось. Гид - молодец. Отличная экскурсия. Красивое и интересное место. Рекомендую!

Н Никита Териберка - в копилку лучших дней Отличная экскурсия!

У Ульяна Териберка: дыхание Ледовитого океана Подарили данную экскурсию маме, она от неё просто в восторге. Спасибо году Антону.

И Ирина Териберка - в копилку лучших дней Все прошло замечательно. Отличный экскурсовод Виктор рассказал много интересного про русский север. Териберка прекрасна. Экскурсию советую, маршрут исчерпывающий.