1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Поездка в Териберку наша вторая экскурсия с Виктором. Поездка неблизкая, но время в дороге пролетело незаметно, ведь Виктор замечательный рассказчик
- ББогдан5 июня 2024Прекрасно провел день в этом небольшом авто путешествии с гидом Владимиром. Профессионализм, знания и чувство такта выше всех похвал. Браво, маестро!
- ИИванова5 июня 2024Гид Никита-супер! Если вы хотите душевной, грамотной, запоминающейся поездки, то это будет сто процентное попадание Отдельное уважение за музыку в машине и за внеплановые остановки
- ИИрина4 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Териберку. Гид Виктор интересный рассказчик, особенно понравился маршрут в парке Териберке.
- ККсения3 июня 2024Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
- ИИван3 июня 2024Все понравилось. Гид - молодец. Отличная экскурсия. Красивое и интересное место. Рекомендую!
- ННикита3 июня 2024Отличная экскурсия!
- УУльяна1 июня 2024Подарили данную экскурсию маме, она от неё просто в восторге. Спасибо году Антону.
- ИИрина1 июня 2024Все прошло замечательно. Отличный экскурсовод Виктор рассказал много интересного про русский север. Териберка прекрасна. Экскурсию советую, маршрут исчерпывающий.
- ЕЕлена1 июня 2024Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В объятиях Кольского»
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