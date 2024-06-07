В объятиях Кольского – экскурсии в Мурманске

Найдено 10 экскурсий в категории «В объятиях Кольского» в Мурманске, цены от 4 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка: дыхание Ледовитого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
366 отзывов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500 за человека
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
98 отзывов
«Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
Влюбиться в суровый край Кольского севера в авторском историко-антропологическом путешествии
15 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 500 за всё до 4 чел.
Териберка: водопады, скалы и фьорды
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
10 часов
44 отзыва
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500 за человека
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
Начало: Центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 8 чел.
Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
57 отзывов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400 за человека
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
Деревня Самь-Сыйт - северный колорит
Поиграть с хаски, покататься на санях и узнать, сколько оленей дарят новорождённому сааму
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 000 за человека
Териберка - врата в Арктику
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
11 часов
39 отзывов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за человека
Фотоохота за северным сиянием
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
5 часов
227 отзывов
Фото-охота за северным сиянием: впечатляющее путешествие в Мурманске
Вас ждет незабываемая ночь под зелеными огнями Авроры. Специалисты гарантируют удачную фото-охоту и волшебные воспоминания
Начало: От отеля Меридиан, площадь Пять Углов
Расписание: ежедневно в 21:00
1 сен в 21:00
2 сен в 21:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Поездка в Териберку наша вторая экскурсия с Виктором. Поездка неблизкая, но время в дороге пролетело незаметно, ведь Виктор замечательный рассказчик
    читать дальше

    и очень аккуратный водитель. Экскурсия очень насыщенная, природа севера восхищает. Гид очень позитивный, граммотный, эрудированный молодой человек, влюбленный в свою край! Виктор, спасибо! Мы обязательно вернемся!

  • Б
    Богдан
    5 июня 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Прекрасно провел день в этом небольшом авто путешествии с гидом Владимиром. Профессионализм, знания и чувство такта выше всех похвал. Браво, маестро!
  • И
    Иванова
    5 июня 2024
    Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
    Гид Никита-супер! Если вы хотите душевной, грамотной, запоминающейся поездки, то это будет сто процентное попадание Отдельное уважение за музыку в машине и за внеплановые остановки
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
    Очень понравилась экскурсия в Териберку. Гид Виктор интересный рассказчик, особенно понравился маршрут в парке Териберке.
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
  • И
    Иван
    3 июня 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Все понравилось. Гид - молодец. Отличная экскурсия. Красивое и интересное место. Рекомендую!
    Все понравилось. Гид - молодец. Отличная экскурсия. Красивое и интересное место. Рекомендую!
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Отличная экскурсия!
  • У
    Ульяна
    1 июня 2024
    Териберка: дыхание Ледовитого океана
    Подарили данную экскурсию маме, она от неё просто в восторге. Спасибо году Антону.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Все прошло замечательно. Отличный экскурсовод Виктор рассказал много интересного про русский север. Териберка прекрасна. Экскурсию советую, маршрут исчерпывающий.
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Водопады Мурманска круглый год
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!
    Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!Вячеслав, спасибо за абсолютно комфортное, очень интересное путешествие с потрясающими видами!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «В объятиях Кольского»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Териберка: дыхание Ледовитого океана
  2. Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
  3. Териберка - в копилку лучших дней
  4. «Здесь начинается земля» - в Териберку с историком
  5. Териберка: водопады, скалы и фьорды
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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