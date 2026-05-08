Как в Мурманске море покоряют и дары собирают: узнать и попробовать

Прикоснуться к истории флота и продегустировать деликатесы
Незамерзающий порт России, город моряков, центр гастрономического туризма — погрузитесь в Мурманск и попробуйте вкусы Севера! Мы поговорим о формировании флота, создании порта и ледоколе «Ленин». Вы узнаете, есть ли у трески язык и какую еду любят местные. Оцените блюда от шефа и согреетесь поморским морсом или настойками на северных ягодах.
Описание экскурсии

Соберёмся, и гид расскажет о формировании тралового флота. Вы увидите дома, которые строились для высшего плавсостава, и узнаете о жизни самого удачливого капитана — Егорова.

Прибудем в порт. Осмотрим главное здание тралового флота, обсудим истории моряков во время ВОВ.

Начнём первый этап арктической дегустации у здания Морского вокзала. Прямо на берегу залива для вас приготовят единственный в Мурманске арктический фастфуд. Вы узнаете о достижениях ледокола «Ленин» и о том, как создавался порт. Сфотографируетесь с его координатами и ослепительной яхтой-скульптурой.

Дойдём до ресторана через «Музыкальную аллею» («Аллею сердец») и памятник Николаю Чудотворцу. Вы попробуете свежие гребешки и фаланги краба, крудо из палтуса и севиче из подвяленного лосося, язычки трески и настойки на северных ягодах или поморский кёж. Расскажем, почему наш краб не наш и другие факты о морепродуктах.

После окончания дегустации можно остаться в ресторане и продолжить трапезу.

Мы поговорим:

  • о деятельности порта
  • любимых блюдах мурманчан
  • том, каким трудом рыбаки добывают рыбу в суровом северном море
  • способах приготовления блюд от шефа

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном Nissan Note, Haval, Mitsubishi, Niva travel или минивэне Honda
  • Трансфер, переезды по маршруту, дегустация блюд включены
  • Дополнительные расходы: напитки (на выбор) — поморский кёш / еловый чай — 350 ₽, сет из настоек, 50 г — 1000 ₽
  • Обратите внимание: ледокол «Ленин» осматриваем снаружи, полноценный обед или ужин не предусмотрен
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6460 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Октябрьском районе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1135 туристов
Родился и живу в прекрасном городе на берегу Кольского залива Баренцева моря — за полярным кругом! Регулярно провожу экскурсии по Мурманской области и рассказываю всё, что знаю о жизни на этой
холодной земле. Собрал команду единомышленников, которые так же, как и я, любят наш суровый край. Мы каждый год помогаем путешественникам наслаждаться его красотой. Русскую Лапландию невозможно объять за один день, поэтому предлагаю начать прямо сейчас!

