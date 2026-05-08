Незамерзающий порт России, город моряков, центр гастрономического туризма — погрузитесь в Мурманск и попробуйте вкусы Севера! Мы поговорим о формировании флота, создании порта и ледоколе «Ленин». Вы узнаете, есть ли у трески язык и какую еду любят местные. Оцените блюда от шефа и согреетесь поморским морсом или настойками на северных ягодах.

Описание экскурсии

Соберёмся, и гид расскажет о формировании тралового флота. Вы увидите дома, которые строились для высшего плавсостава, и узнаете о жизни самого удачливого капитана — Егорова.

Прибудем в порт. Осмотрим главное здание тралового флота, обсудим истории моряков во время ВОВ.

Начнём первый этап арктической дегустации у здания Морского вокзала. Прямо на берегу залива для вас приготовят единственный в Мурманске арктический фастфуд. Вы узнаете о достижениях ледокола «Ленин» и о том, как создавался порт. Сфотографируетесь с его координатами и ослепительной яхтой-скульптурой.

Дойдём до ресторана через «Музыкальную аллею» («Аллею сердец») и памятник Николаю Чудотворцу. Вы попробуете свежие гребешки и фаланги краба, крудо из палтуса и севиче из подвяленного лосося, язычки трески и настойки на северных ягодах или поморский кёж. Расскажем, почему наш краб не наш и другие факты о морепродуктах.

После окончания дегустации можно остаться в ресторане и продолжить трапезу.

Мы поговорим:

о деятельности порта

любимых блюдах мурманчан

том, каким трудом рыбаки добывают рыбу в суровом северном море

способах приготовления блюд от шефа

