Зовём вас в путешествие по западному берегу Кольского фьорда, чтобы насладиться захватывающими видами. А ещё — посетить 3 самобытных района, входящих в состав Мурманска. Изюминкой путешествия станут корабли.
Мы рассмотрим суда ледокольного флота России и лихтеровоз «Севморпуть» — крупнейшее из четырёх невоенных судов с ядерной энергетической установкой.
Мы рассмотрим суда ледокольного флота России и лихтеровоз «Севморпуть» — крупнейшее из четырёх невоенных судов с ядерной энергетической установкой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Древний город Кола со старейшим на Кольском полуострове деревянным памятником
- Два впечатляющих Кольских моста
- Район Дровяное и его арт-объекты
- Улица Три ручья с плавмастерскими и рыбным магазином при производстве
- Абрам-мыс с мемориалом зенитчикам первого корпуса войск ПВО и отличной смотровой площадкой
- Поморское поселение Минькино
- Посёлок Мишуково с базой геодезистов, вспомогательным флотом и атомфлотом. Возможно, увидим авианосец «Адмирал Кузнецов».
- Село Белокаменка — выясним, почему это стройка века
- Ретинское — старинное поселение, глядящее на Североморск на другой стороне залива
На протяжении всего пути обещаем множество панорамных видов неописуемой красоты, ворох увлекательных историй о Кольском полуострове и остановку на обед в фермерском кафе.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входят услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo или Renault Duster
- Обед в кафе оплачивается отдельно
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
заедем за Вами по указанному адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 20 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!Задать вопрос
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