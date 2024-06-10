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Зовём вас в путешествие по западному берегу Кольского фьорда, чтобы насладиться захватывающими видами. А ещё — посетить 3 самобытных района, входящих в состав Мурманска. Изюминкой путешествия станут корабли.



Мы рассмотрим суда ледокольного флота России и лихтеровоз «Севморпуть» — крупнейшее из четырёх невоенных судов с ядерной энергетической установкой.