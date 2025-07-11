Мои заказы

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник Николаю Чудотворцу» в Мурманске, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
На машине
4.5 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мурманск - первая встреча
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мурманск - первая встреча
Познакомьтесь с Мурманском в комфортной обстановке! Увидите памятники, порт и ледокол Ленин, а также узнаете историю жизни за полярным кругом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском, его памятниками и легендами. Узнайте, как город сохранил свой шарм, несмотря на отсутствие старинной архитектуры
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за человека
Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
Пешая
1.5 часа
55 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Легенды, герои и подвиги на прогулке по Мурманску
Откройте для себя героический Мурманск на обзорной прогулке. Узнайте о местных легендах и знаменитых мурманчанах, наслаждаясь северной атмосферой
Начало: На площади Пяти углов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Весь Мурманск за один день
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    11 июля 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Дата посещения: 5 июля 2025
    Поскольку мы в Мурманске были проездом, нам нужна была небольшая экскурсия для знакомства с городом, так как мы были первый
    читать дальше

    раз. Полистав предложения, мы уже хотели забросить эту затею, так как то не совпадало по времени, то было слишком уж дорого и часов на шесть и вновь не совпадало по времени. Но удача всё-таки нам улыбнулась, выдав в интернете нужный результат. Мы быстренько оформили заказ и стали ждать. Буквально через несколько минут позвонила Оксана и мы договорились о времени и месте встречи. Экскурсия была пешеходной по самому центру Мурманска. В общем, напоминало это как прогулку с хорошим другом, которого мы давно не видели и он решил показать нам город, подробно проведя нас по городу и рассказывая разные интересные истории, связанные с тем или иным местом. По пути мы наметили для себя несколько значимых мест для последующего посещения, а именно атоиоход "Ленин", краеведческий музей с интереснейшей экспозицией и мурманский художественный музей. Благодаря Оксане нам не нужно было искать, как пройти к этим местам, теряя на это время. Экскурсия наша закончилась возле "Ленина", а мы, уже ознакомившись с местом и где что находится, посетили еще и художественный музей с отличным собранием картин аж начиная с 18 века. Мы получили огромное удовольствие от этой прогулки с Оксаной. Это как раз то, что мы хотели.

  • Д
    Данила
    5 декабря 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Прекрасный экскурсовод!
    Что следует отметить:
    - интересная и доходчивая подача материала, не замыкается только на рассказе, но и настраивает диалог со слушателем
    -
    читать дальше

    готова выполнить небольшие просьбы (в моем случае я был один и попросил фотографировать у объектов культуры, на что увидел не только согласие, но и заинтересованность в том, чтобы фотография хорошо получилась)
    - заботится о слушателе и интересуется, не замёрз ли он, отведет в теплое место согреться. Не поведёт по маршрутам, где грязно. Доведет до места так, чтобы вы не промочили ноги
    - расскажет о том, что можно посетить вне рамок экскурсии

    Благодарю за знакомство с городом!

  • Н
    Наталья
    1 декабря 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Незаметно прошла интересная познавательная экскурсия, рекомендую Оксану, с юмором и очень внимательный лояльный человек, спасибо
  • Н
    Наталья
    21 ноября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Чудесная девушка! Такая интересная прогулка у нас с ней получилась, время пролетело незаметно! Рекомендую от души.
    Чудесная девушка! Такая интересная прогулка у нас с ней получилась, время пролетело незаметно! Рекомендую от души.
  • А
    Аюна
    18 ноября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    все супер!!! на экскурсии была одна, крупно повезло, получилась индивидуальная экскурсия)) прекрасный рассказчик, хорошо знает город и его историю))
  • Е
    Екатерина
    16 ноября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Сегодня посетили обзорную экскурсию по Мурманску. Экскурсовод Игорь. Таких фанатов своего родного города еще поискать нужно. На каждую местную достопримечательность
    читать дальше

    у него свой буклет с архивными фотографиями. Прекрасно ориентируется в истории города. Экскурсия прошла на одном дыхании, хоть и было холодно. Заходили в кафе погреться. Вместо заявленных 1,5 часов экскурсия длилась 3 часа и Игорь нас не отпустил, до тех пор пока не показал все! Очень рекомендую! Спасибо вам большое!

  • М
    Мария
    13 ноября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Все отлично
  • Н
    Наталья
    12 ноября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Экскурсию проводила Оксана. Несмотря на отсутствие других участников, экскурсия все равно состоялась. Все понравилось
  • М
    Марина
    3 ноября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Очень все понравилось, экскурсовод интересно рассказывала
  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Все прекрасно
    Все прекрасно
  • П
    Полина
    7 октября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Мне очень понравился, во-первых, индивидуальный, человечный подход организатора. При отсутствии других желающих экскурсию для меня гид Александр провел для одной.
    читать дальше

    Несмотря на всего лишь столетнюю историю, Мурманск чего только не повидал, каждая страница заслуживает отдельного изучения. Спасибо Александру, ему удалось удовлетворить мою любознательность и подхлеснуть мой интерес к дальнейшему изучению истории области.

    Мне очень понравился, во-первых, индивидуальный, человечный подход организатора. При отсутствии других желающих экскурсию для меня гид Александр провел для одной.
    
    Несмотря на всего лишь столетнюю историю, Мурманск чего только не повидал, каждая страница заслуживает отдельного изучения. Спасибо Александру, ему удалось удовлетворить мою любознательность и подхлеснуть мой интерес к дальнейшему изучению истории области.
  • М
    Марина
    4 октября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Рекомендую! Отличная экскурсия, интересная и приятная. Оксана, спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    3 октября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Были 29.09 на экскурсии у Оксаны, где за 1,5 часа нам подробно рассказали про Мурманск, про его историю, архитектуру, а также посоветовали куда сходить, где перекусить!) экскурсия пролетела незаметно, всем советую!:)
    Были 29.09 на экскурсии у Оксаны, где за 1,5 часа нам подробно рассказали про Мурманск, про его историю, архитектуру, а также посоветовали куда сходить, где перекусить!) экскурсия пролетела незаметно, всем советую!:)
  • А
    Анастасия
    1 октября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Замечательный гид и экскурсия! У меня немного задержался прилет самолета, поэтому я опоздала где-то на пол часа от назначенного времени,
    читать дальше

    Оксана совершенно спокойно под это подстроилась и помогла решить вопрос с рюкзаком, перестроив маршрут экскурсии, дабы я могла его оставить в ее машине. А когда мы проходили ледокол Ленин и нас стали зазывать на экскурсию, то она предложила меня подождать, чтобы я обязательно туда попала, ибо бывает такое не часто, чтобы не было очереди. Также в процессе экскурсии мы зашли перекусить, гид посоветовала хороший рыбный стрит-фуд. В общем и город посмотрели и совместили приятное с полезным) Всё успели, за что благодарность Оксане!

  • Е
    Евгения
    26 сентября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    отличный способ познакомиться с городом: гид рассказал историю Мурманска, провёл по главным местам, снабдил рассказ интересными подробностями, подсказал, какие необычные сувениры можно привезти друзьям. очень рада, что нашла эту прогулку, спасибо организаторам!
  • М
    Марина
    25 сентября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Экскурсия понравилась, прошла оживленно и интересно!
    Прошли по основным локациям центра Мурманска, узнали интересные факты из истории и жизни города.
    Однозначно рекомендую.
  • А
    Анастасия
    20 сентября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Экскурсия была интересной и прошла в отличной обстановке, несмотря на дождливую погоду! Спасибо!
  • Е
    Елена
    11 сентября 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Я недавно побывала на пешей экскурсии под названием "Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску", и хочу поделиться
    читать дальше

    своими впечатлениями. Изначально при бронировании это было место на групповую экскурсию, но в итоге наша прогулка прошла в индивидуальном формате, и Оксана смогла адаптировать ее с учетом моих пожеланий, что оказалось настоящим подарком для меня!

    Мы прогулялись по центру города, и Оксана делилась увлекательными историями о памятниках и городских легендах. Особенно запомнились муралы и современные арт-объекты, которые мы увидели по пути – они действительно вдохновляют и делают город живым.

    Экскурсия прошла легко и приятно, и я осталась в полном восторге от атмосферы. По дороге мы заглянули в небольшое кафе, где я попробовала оригинальный Деревенский кофе с какими-то маслами – отличный способ запомнить город через вкусовые ощущения!:)

    В целом, я осталась очень довольна этой экскурсией и рекомендую её всем, кто хочет узнать больше о городе и насладиться его атмосферой. Большое спасибо за замечательные моменты!

  • Ю
    Юлия
    22 августа 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Экскурсию проводил Александр. На наш взгляд, изложение материала непоследовательно, в одном предложении - о разных событиях. Мы не получили целостной картины истории города.
  • Н
    Надежда
    22 августа 2025
    Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску
    Даже непогода не помешала нам пройти весь маршрут! К тому же, у Александра были приготовлены дождевики для желающих)
    Было интересно услышать много нового про город! Спасибо!
    Даже непогода не помешала нам пройти весь маршрут! К тому же, у Александра были приготовлены дождевики для желающих)
Было интересно услышать много нового про город! Спасибо!

