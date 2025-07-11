читать дальше

раз. Полистав предложения, мы уже хотели забросить эту затею, так как то не совпадало по времени, то было слишком уж дорого и часов на шесть и вновь не совпадало по времени. Но удача всё-таки нам улыбнулась, выдав в интернете нужный результат. Мы быстренько оформили заказ и стали ждать. Буквально через несколько минут позвонила Оксана и мы договорились о времени и месте встречи. Экскурсия была пешеходной по самому центру Мурманска. В общем, напоминало это как прогулку с хорошим другом, которого мы давно не видели и он решил показать нам город, подробно проведя нас по городу и рассказывая разные интересные истории, связанные с тем или иным местом. По пути мы наметили для себя несколько значимых мест для последующего посещения, а именно атоиоход "Ленин", краеведческий музей с интереснейшей экспозицией и мурманский художественный музей. Благодаря Оксане нам не нужно было искать, как пройти к этим местам, теряя на это время. Экскурсия наша закончилась возле "Ленина", а мы, уже ознакомившись с местом и где что находится, посетили еще и художественный музей с отличным собранием картин аж начиная с 18 века. Мы получили огромное удовольствие от этой прогулки с Оксаной. Это как раз то, что мы хотели.