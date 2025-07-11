Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мурманск - первая встреча
Познакомьтесь с Мурманском в комфортной обстановке! Увидите памятники, порт и ледокол Ленин, а также узнаете историю жизни за полярным кругом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском, его памятниками и легендами. Узнайте, как город сохранил свой шарм, несмотря на отсутствие старинной архитектуры
Начало: На площади «Пять углов»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Легенды, герои и подвиги на прогулке по Мурманску
Откройте для себя героический Мурманск на обзорной прогулке. Узнайте о местных легендах и знаменитых мурманчанах, наслаждаясь северной атмосферой
Начало: На площади Пяти углов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Мурманск и кино: иммерсивный спектакль-экскурсия
Погрузиться в историю кинопроизводства и жизни края на прогулке в наушниках
Начало: На Рябиновой аллее
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Весь Мурманск за один день
Услышать небанальный рассказ о городе и увидеть самое интересное
Начало: На ул. Воровского
Расписание: в будние дни в 12:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
8000 ₽ за человека
- ВВладимир11 июля 2025Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по МурманскуДата посещения: 5 июля 2025Поскольку мы в Мурманске были проездом, нам нужна была небольшая экскурсия для знакомства с городом, так как мы были первый
- ДДанила5 декабря 2025Прекрасный экскурсовод!
Что следует отметить:
- интересная и доходчивая подача материала, не замыкается только на рассказе, но и настраивает диалог со слушателем
-
- ННаталья1 декабря 2025Незаметно прошла интересная познавательная экскурсия, рекомендую Оксану, с юмором и очень внимательный лояльный человек, спасибо
- ННаталья21 ноября 2025Чудесная девушка! Такая интересная прогулка у нас с ней получилась, время пролетело незаметно! Рекомендую от души.
- ААюна18 ноября 2025все супер!!! на экскурсии была одна, крупно повезло, получилась индивидуальная экскурсия)) прекрасный рассказчик, хорошо знает город и его историю))
- ЕЕкатерина16 ноября 2025Сегодня посетили обзорную экскурсию по Мурманску. Экскурсовод Игорь. Таких фанатов своего родного города еще поискать нужно. На каждую местную достопримечательность
- ММария13 ноября 2025Все отлично
- ННаталья12 ноября 2025Экскурсию проводила Оксана. Несмотря на отсутствие других участников, экскурсия все равно состоялась. Все понравилось
- ММарина3 ноября 2025Очень все понравилось, экскурсовод интересно рассказывала
- ЕЕлена27 октября 2025Все прекрасно
- ППолина7 октября 2025Мне очень понравился, во-первых, индивидуальный, человечный подход организатора. При отсутствии других желающих экскурсию для меня гид Александр провел для одной.
- ММарина4 октября 2025Рекомендую! Отличная экскурсия, интересная и приятная. Оксана, спасибо большое!
- ЕЕвгения3 октября 2025Были 29.09 на экскурсии у Оксаны, где за 1,5 часа нам подробно рассказали про Мурманск, про его историю, архитектуру, а также посоветовали куда сходить, где перекусить!) экскурсия пролетела незаметно, всем советую!:)
- ААнастасия1 октября 2025Замечательный гид и экскурсия! У меня немного задержался прилет самолета, поэтому я опоздала где-то на пол часа от назначенного времени,
- ЕЕвгения26 сентября 2025отличный способ познакомиться с городом: гид рассказал историю Мурманска, провёл по главным местам, снабдил рассказ интересными подробностями, подсказал, какие необычные сувениры можно привезти друзьям. очень рада, что нашла эту прогулку, спасибо организаторам!
- ММарина25 сентября 2025Экскурсия понравилась, прошла оживленно и интересно!
Прошли по основным локациям центра Мурманска, узнали интересные факты из истории и жизни города.
Однозначно рекомендую.
- ААнастасия20 сентября 2025Экскурсия была интересной и прошла в отличной обстановке, несмотря на дождливую погоду! Спасибо!
- ЕЕлена11 сентября 2025Я недавно побывала на пешей экскурсии под названием "Легенды, герои и подвиги на обзорной прогулке по Мурманску", и хочу поделиться
- ЮЮлия22 августа 2025Экскурсию проводил Александр. На наш взгляд, изложение материала непоследовательно, в одном предложении - о разных событиях. Мы не получили целостной картины истории города.
- ННадежда22 августа 2025Даже непогода не помешала нам пройти весь маршрут! К тому же, у Александра были приготовлены дождевики для желающих)
Было интересно услышать много нового про город! Спасибо!
