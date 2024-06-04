1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
7 часов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ААлия2 июня 2024Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Сыну 10 лет очень понравилось! Интересный и объемный материал, красивые локации. Очень рекомендую!
- ППавел21 мая 2024На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
- ИИрина19 мая 2024Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
- ООлег14 мая 2024Экскурсия на 5*. Живописные виды, дополненные объемной и познавательной подачей информацией (как про историю городов Мурманск и поселка Кола, так
- ММаксим12 мая 2024Сначала планировали самостоятельно осмотреть город, но сопки и погода быстро поставили всё на свои места. После этого выбрали экскурсию Максима
- ИИрина12 мая 2024Экскурсия отлично организована, все четко по времени. Экскурсия разноплановая- чередование красот природы и водопада и городских пейзажей. Отдельное спасибо гиду Максиму. Эрудированный, заинтересованный, внимательный и просто хороший человек, патриот, любящий свой суровый, но такой красивый край
- ИИрина25 апреля 2024Отлично провели время с гидом Максимом. Очень любит Мурманск и говорит о нём с любовью. Сделали прекрасные видовые фотографии. Плюс Максим ещё и фотографом поработал. Спасибо за прекрасный день!
- ЕЕкатерина22 апреля 2024Очень интересная экскурсия, после которой всё по полочкам укладывается в голове - отлично структурированный рассказ и соответствующий ему маршрут! Было интересно и взрослым, и подросткам! Александр, большое спасибо за возможность в очередной раз влюбиться в север😊
- ЮЮлия9 апреля 2024Александр подстроил маршрут под нас полностью, учел все пожелания. Прекрасно владеем материалом, было очень интересно, время пролетело незаметно!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мурманский порт»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Мурманский порт" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 622 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Мурманске на 2024 год по теме «Мурманский порт», 138 ⭐ отзывов, цены от 1622₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август