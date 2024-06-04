Мурманский порт – экскурсии в Мурманске

Найдено 8 экскурсий в категории «Мурманский порт» в Мурманске, цены от 1 622 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кольский фьорд и великолепие водопадов
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
5 часов
21 отзыв
Кольский фьорд и великолепие водопадов: групповая экскурсия
Узнайте, что Кольский полуостров не уступает Норвегии по красоте фьордов. Погрузитесь в историю и природу, насладитесь видами и пикником
Начало: В удобном вам месте в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
50004 500 за человека
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
По берегам Кольского фьорда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000 за всё до 6 чел.
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Полюбоваться пейзажами Кольского залива и Баренцева моря
Начало: В Первомайском районе Мурманска
18 июня в 10:00
23 июня в 10:00
10 000 за человека
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
4 000 за человека
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
«Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта
Сегодня в 10:00
8 июля в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Мурманск глазами полярника 21 века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
37 отзывов
Мурманск глазами полярника 21 века
Взглянуть на Мурманск глазами полярника 21 века и проникнуться историями арктических походов
Начало: На проспекте Ленина, 90
1 авг в 11:00
5 авг в 11:00
1 622 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
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  • А
    Алия
    2 июня 2024
    «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска
    Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Сыну 10 лет очень понравилось! Интересный и объемный материал, красивые локации. Очень рекомендую!
  • П
    Павел
    21 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    На экскурсии были 14 мая 24 года, нашим гидом был Максим, очень много всего знает и рассказывает, любит свою работу.
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    Всё организовано отлично, пейзажи и воздух супер, плюс небольшая физическая нагрузка. Предоставляется резиновая обувь от промокания и чайно-бутербродный пикничек. Маршрут очень интересный и красивый.

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!
  • О
    Олег
    14 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    Экскурсия на 5*. Живописные виды, дополненные объемной и познавательной подачей информацией (как про историю городов Мурманск и поселка Кола, так
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    и про природу кольского полуострова) от гида Алексея западают в душу и пополняют копилку воспоминаний. Наша экскурсия проходила 9 мая после парада Победы. К сожалению, в связи с погодными условиями (много снега), из входящих в программу 3-х водопадов посетили только 1 на реке Ура (вкусный чай и бутеры с колбасой прилагаются), но об этом организаторы заблаговременно предупредили. Экскурсия к посещению настоятельно рекомендую!

  • М
    Максим
    12 мая 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Сначала планировали самостоятельно осмотреть город, но сопки и погода быстро поставили всё на свои места. После этого выбрали экскурсию Максима
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    и ни разу не пожалели. Много интересной информации, структурированный рассказ, дополненный историческими фотографиями, грамотная речь и душевное, гостеприимное отношение - сделали прогулку по городу незабываемой. Очень удобно было то, что по городу между объектами мы перемещались на машине, а когда налетел снег, Максим перестроил маршрут, и мы, не теряя времени, отправились в Колу и Абрам-мыс, переждав таким образом непогоду. Словом, экскурсия была прекрасная! Максим, спасибо!

  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Кольский фьорд и великолепие водопадов
    Экскурсия отлично организована, все четко по времени. Экскурсия разноплановая- чередование красот природы и водопада и городских пейзажей. Отдельное спасибо гиду Максиму. Эрудированный, заинтересованный, внимательный и просто хороший человек, патриот, любящий свой суровый, но такой красивый край
  • И
    Ирина
    25 апреля 2024
    Знакомство с Мурманском в мини-группе
    Отлично провели время с гидом Максимом. Очень любит Мурманск и говорит о нём с любовью. Сделали прекрасные видовые фотографии. Плюс Максим ещё и фотографом поработал. Спасибо за прекрасный день!
  • Е
    Екатерина
    22 апреля 2024
    Мурманск глазами полярника 21 века
    Очень интересная экскурсия, после которой всё по полочкам укладывается в голове - отлично структурированный рассказ и соответствующий ему маршрут! Было интересно и взрослым, и подросткам! Александр, большое спасибо за возможность в очередной раз влюбиться в север😊
  • Ю
    Юлия
    9 апреля 2024
    Мурманск глазами полярника 21 века
    Александр подстроил маршрут под нас полностью, учел все пожелания. Прекрасно владеем материалом, было очень интересно, время пролетело незаметно!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Мурманский порт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Кольский фьорд и великолепие водопадов
  2. Знакомство с Мурманском в мини-группе
  3. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
  4. По берегам Кольского фьорда
  5. Морская прогулка до острова Кильдин в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Мурманский порт" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 622 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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