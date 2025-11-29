Отправимся в старую рыбацкую деревню, чтобы проникнуться красотой северных пейзажей, прикоснуться к традициям коренных народов Арктики и услышать местные мифы. Сядем на катер и пустимся на поиски китов — их часто можно здесь повстречать летом.
Поговорим о современных вызовах, с которыми сталкивается этот край, и о том, как искусство влияет на жизнь северной глубинки.
Описание водной прогулки
~8:00 — сбор группы и отправление из Мурманска (точное время зависит от продолжительности светового дня и погодных условий)
10:00 — обзорная экскурсия по Териберке: кладбище кораблей, песчаный берег Баренцева моря, качели у воды, арт-объекты, заброшенные дома и пляж «Яйца дракона»
- Я расскажу, как развивалась жизнь в этом рыбацком посёлке с момента его основания до наших дней
- Вы узнаете, как менялась местная экономическая жизнь, особенно в связи с рыболовством и его спадом в последние десятилетия
- Мы обсудим, почему здесь можно увидеть заброшенные суда и какой вклад они вносят в местный фольклор и культуру
12:00–14:00 — прогулка на катере в поисках китов и других обитателей глубин
- Вы услышите о морских традициях и истории судоходства в этом регионе
- Мы поговорим об экосистеме и её значении для экологии региона
14:00–15:00 — свободное время в Териберке для прогулки или обеда в одном из местных кафе
15:30–16:30 — посещение Батарейского водопада
16:30–16:00 — экскурсия по старой Териберке
- Вы увидите, как современное искусство находит своё место в северной глубинке и как его воспринимают местные
- Не оставим без внимания гастрономические особенности региона
~19:00–20:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Поездка проходит на джипе, минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы (обычно Henday Starex, Tayota Caravella или Sprinter). По запросу установим детское кресло
- Перед выходом в море на катере вместимость до 11 человек мы проведём инструктаж по технике безопасности. Для всех пассажиров на борту предусмотрены спасательные жилеты
- Если погодные условия не позволят выйти в море, мы пересчитаем стоимость экскурсии
- На маршруте могут возникнуть задержки и непредвиденные ситуации, поэтому рекомендуем планировать обратный выезд после полуночи
Дополнительные расходы:
- посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 440 ₽ за чел. для иностранных граждан — 880 ₽ за чел.
- обед в кафе (по желанию) — от 1500 ₽ за чел.
- трансфер до водопада на санях за снегоходом — 1500 ₽ за чел. (при наличии снежного покрова)
- вход на оленью ферму — 200 ₽ за чел., ягель для оленей (по желанию) — 200 ₽ за чел.
- дегустация морских ежей и гребешков — по желанию
- туалет — 50 ₽ за чел.
Обратите внимание:
- Мы не можем гарантировать наблюдение за китами. Наибольшие шансы увидеть их — с начала мая до конца августа
- Обязательно возьмите с собой паспорт, а для детей — свидетельство о рождении
- Посадка и высадка на морское судно могут быть затруднены (необходимо спуститься по вертикальной лестнице и перелезть через другое судно). Это связано со структурой причалов в Териберке и погодными условиями. Учитывайте это, если у вас есть проблемы с передвижением или вы боитесь высоты
- Протяженность пешего маршрута составляет около 5 км (включает подъёмы и спуски). Пожалуйста, заранее сообщайте, если вам трудно преодолевать такие расстояния
- Если вы бронируете экскурсию с друзьями или родственниками, оформляя заказы отдельно, и хотите ехать в одном автомобиле, просьба указать это в комментарии к заказу
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Никита — ваша команда гидов в Мурманске
Как координатор путешествий в нашем замечательном городе, я горжусь тем, что могу предложить уникальный опыт для каждого путешественника. Я живу в Мурманске с 2005 года, что позволяет мне глубоко знать
