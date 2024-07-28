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Каякинг по рекам и озёрам Кольского

Пройти по водным маршрутам, оценить красоты северной природы и посидеть у костра в тёплой компании
В 40 минутах езды от Мурманска вы проведёте день среди чистых пейзажей Заполярья.

Научитесь работать вёслами, пройдёте все отмели и изгибы рек, сопротивляясь ветру и разрезая волну острым килем. А причалив к гостеприимному берегу, отдохнёте и сможете обменяться впечатлениями с командой.
5
16 отзывов
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Каякинг по рекам и озёрам Кольского
Каякинг по рекам и озёрам Кольского

Описание экскурсии

Весёлый и активный отдых на севере

Каякинг — всегда особенное приключение, а на Кольском полуострове это ещё и способ взглянуть на здешние красоты с новых ракурсов. Из Мурманска вы отправитесь на реку Ура или озеро Килпъявр и после инструктажа приступите к главному. Мы научим вас работать вёслами, преодолевать страх и идти вперед, проходя все водные препятствия. В завершение будет время для короткого отдыха на берегу, а если погода позволит, вы сможете развести костёр и попить чая в дружеской компании.

Строгие правила для всех участников

  • максимальная адекватность и дисциплинированность на воде
  • беспрекословное выполнение требований инструктора как на воде, так и на суше
  • желание работать в команде
  • умение плавать
  • готовность к физическим нагрузкам в течение 3-4 часов

Дополнительно: Северное Сияние!

Так же вы можете после экскурсии вечером отправиться с нами на охоту за Северным Сиянием. Ежедневно в 21:00 наши машины стартуют из Мурманска для того, чтобы запечатлеть красивейшее природное явление.

Организационные детали

  • Сезон проведения — с конца мая по октябрь
  • Трансфер туда обратно — 1,5 часа; инструктаж — 30 минут; нахождение на воде — 3-4 часа
  • Не лишним будет взять с собой перекус и термос с чаем
  • Поездка за Северным Сиянием оплачивается дополнительно: 4500 руб. /чел. Пишите мне, я подробно отвечу на все ваши вопросы!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 694 туристов
Я дипломированный учитель истории, аттестованный гид и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1
Ксения
Антон, от всей нашей троицы путешественников благодарим за чудесный день и знакомство с каяками! Нам мега повезло с погодой - солнце и жара под 30☀️ Инструктаж для нас, новичков, был
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чёткий и понятный, маршрут комфортный и безумно красивая природа. Попробовали грести соло и дуэтом, интересный опыт. Порадовали остановка и пикник на острове, ну а купание в озере в такую жару стало дополнительным бонусом)))
Антон, спасибо за подход к организации поездки и приятное общение! Рады будем вернуться за новыми приключениями!

Антон, от всей нашей троицы путешественников благодарим за чудесный день и знакомство с каяками! Нам мега
Антон, от всей нашей троицы путешественников благодарим за чудесный день и знакомство с каяками! Нам мега
Антон, от всей нашей троицы путешественников благодарим за чудесный день и знакомство с каяками! Нам мега
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С
Сплавлялись всей семьёй: муж, я, сын 15 лет и дочь 9 лет. Провели чудесный день! Очень красивая природа, много воды, достаточно длинный маршрут, но мы совсем не устали. Вкусный перекус в обед, купались, с погодой волшебно повезло!
Антон грамотно проинструктировал в части пользования лодкой,отлично спланировал этот день!
Мы все остались в восторге!
Сплавлялись всей семьёй: муж, я, сын 15 лет и дочь 9 лет. Провели чудесный день! Очень
Сплавлялись всей семьёй: муж, я, сын 15 лет и дочь 9 лет. Провели чудесный день! Очень
Сплавлялись всей семьёй: муж, я, сын 15 лет и дочь 9 лет. Провели чудесный день! Очень
Сплавлялись всей семьёй: муж, я, сын 15 лет и дочь 9 лет. Провели чудесный день! Очень
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В
Экскурсия была просто замечательная. Был проведён очень подробный инструктаж. Хотя мы и новички, легко справились с управлением каяком. Увидели очень живописные места, пили горячий кофе на острове. Получили очень приятные впечатления. День получился просто чудесный!
Очень рекомендуем.
Экскурсия была просто замечательная. Был проведён очень подробный инструктаж. Хотя мы и новички, легко справились с
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В
Отличная прогулка на каяках с гидом Антоном. В середине прогулки была остановка на пикник, поэтому сильно не устаешь. С погодой повезло. Красота природы Кольского полуострова завораживает.
Отличная прогулка на каяках с гидом Антоном. В середине прогулки была остановка на пикник, поэтому сильно
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Ю
Замечательное путешествие!
Тур очень понравился, оставил много впечатлений и положительных эмоций!
Хорошо разработана программа тура от момента встречи с гидом до окончания путешествия, очень грамотный инструктаж перед выходом на воду, поддержка гида
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на протяжении всего времени нахождения на воде.
Организация тура на высоте!
Гиду Антону большое спасибо! Профессионализм на высшем уровне! А творческий подход к своей работе и исключительные человеческие качества, безусловно, добавляют плюсов Антону, как превосходному гиду.
Также повезло с погодой, удалось получить эстетическое удовольствие от созерцания невероятных красок яркой осенней северной природы!
Обязательно повторю такое незабываемое путешествие в следующий приезд на Север!

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Марина
Это был первый опыт каякинга. С привалом на живописном острове дошли до заброшенного аэродрома Килпъявр. На обратном пути ветер внёс свои коррективы (по прогнозу было лучше)! Спасибо выдержке и опыту
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Антона! Не перевернулись, лишь чуть намокли и абсолютно счастливые выгребли!

В целом как инструктор Антон профессиональный, деликатный, предусмотрительный и при этом приятный собеседник и гид по дороге на сплав.

На трипстере слишком мало отзывов, но я рада, что даже они помогли мне сделать этот выбор. Рекомендую заглянуть к Антону в инсту@expeditiontime_murmansk

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