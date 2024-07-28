В 40 минутах езды от Мурманска вы проведёте день среди чистых пейзажей Заполярья. Научитесь работать вёслами, пройдёте все отмели и изгибы рек, сопротивляясь ветру и разрезая волну острым килем. А причалив к гостеприимному берегу, отдохнёте и сможете обменяться впечатлениями с командой.

Описание экскурсии

Весёлый и активный отдых на севере

Каякинг — всегда особенное приключение, а на Кольском полуострове это ещё и способ взглянуть на здешние красоты с новых ракурсов. Из Мурманска вы отправитесь на реку Ура или озеро Килпъявр и после инструктажа приступите к главному. Мы научим вас работать вёслами, преодолевать страх и идти вперед, проходя все водные препятствия. В завершение будет время для короткого отдыха на берегу, а если погода позволит, вы сможете развести костёр и попить чая в дружеской компании.

Строгие правила для всех участников

максимальная адекватность и дисциплинированность на воде

беспрекословное выполнение требований инструктора как на воде, так и на суше

желание работать в команде

умение плавать

готовность к физическим нагрузкам в течение 3-4 часов

Дополнительно: Северное Сияние!

Так же вы можете после экскурсии вечером отправиться с нами на охоту за Северным Сиянием. Ежедневно в 21:00 наши машины стартуют из Мурманска для того, чтобы запечатлеть красивейшее природное явление.

Организационные детали