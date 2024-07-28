В 40 минутах езды от Мурманска вы проведёте день среди чистых пейзажей Заполярья.
Научитесь работать вёслами, пройдёте все отмели и изгибы рек, сопротивляясь ветру и разрезая волну острым килем. А причалив к гостеприимному берегу, отдохнёте и сможете обменяться впечатлениями с командой.
Научитесь работать вёслами, пройдёте все отмели и изгибы рек, сопротивляясь ветру и разрезая волну острым килем. А причалив к гостеприимному берегу, отдохнёте и сможете обменяться впечатлениями с командой.
Описание экскурсии
Весёлый и активный отдых на севере
Каякинг — всегда особенное приключение, а на Кольском полуострове это ещё и способ взглянуть на здешние красоты с новых ракурсов. Из Мурманска вы отправитесь на реку Ура или озеро Килпъявр и после инструктажа приступите к главному. Мы научим вас работать вёслами, преодолевать страх и идти вперед, проходя все водные препятствия. В завершение будет время для короткого отдыха на берегу, а если погода позволит, вы сможете развести костёр и попить чая в дружеской компании.
Строгие правила для всех участников
- максимальная адекватность и дисциплинированность на воде
- беспрекословное выполнение требований инструктора как на воде, так и на суше
- желание работать в команде
- умение плавать
- готовность к физическим нагрузкам в течение 3-4 часов
Дополнительно: Северное Сияние!
Так же вы можете после экскурсии вечером отправиться с нами на охоту за Северным Сиянием. Ежедневно в 21:00 наши машины стартуют из Мурманска для того, чтобы запечатлеть красивейшее природное явление.
Организационные детали
- Сезон проведения — с конца мая по октябрь
- Трансфер туда обратно — 1,5 часа; инструктаж — 30 минут; нахождение на воде — 3-4 часа
- Не лишним будет взять с собой перекус и термос с чаем
- Поездка за Северным Сиянием оплачивается дополнительно: 4500 руб. /чел. Пишите мне, я подробно отвечу на все ваши вопросы!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 694 туристов
Я дипломированный учитель истории, аттестованный гид и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон, от всей нашей троицы путешественников благодарим за чудесный день и знакомство с каяками! Нам мега повезло с погодой - солнце и жара под 30☀️ Инструктаж для нас, новичков, был
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С
Сплавлялись всей семьёй: муж, я, сын 15 лет и дочь 9 лет. Провели чудесный день! Очень красивая природа, много воды, достаточно длинный маршрут, но мы совсем не устали. Вкусный перекус в обед, купались, с погодой волшебно повезло!
Антон грамотно проинструктировал в части пользования лодкой,отлично спланировал этот день!
Мы все остались в восторге!
Антон грамотно проинструктировал в части пользования лодкой,отлично спланировал этот день!
Мы все остались в восторге!
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В
Экскурсия была просто замечательная. Был проведён очень подробный инструктаж. Хотя мы и новички, легко справились с управлением каяком. Увидели очень живописные места, пили горячий кофе на острове. Получили очень приятные впечатления. День получился просто чудесный!
Очень рекомендуем.
Очень рекомендуем.
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В
Отличная прогулка на каяках с гидом Антоном. В середине прогулки была остановка на пикник, поэтому сильно не устаешь. С погодой повезло. Красота природы Кольского полуострова завораживает.
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Ю
Замечательное путешествие!
Тур очень понравился, оставил много впечатлений и положительных эмоций!
Хорошо разработана программа тура от момента встречи с гидом до окончания путешествия, очень грамотный инструктаж перед выходом на воду, поддержка гида
Тур очень понравился, оставил много впечатлений и положительных эмоций!
Хорошо разработана программа тура от момента встречи с гидом до окончания путешествия, очень грамотный инструктаж перед выходом на воду, поддержка гида
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Это был первый опыт каякинга. С привалом на живописном острове дошли до заброшенного аэродрома Килпъявр. На обратном пути ветер внёс свои коррективы (по прогнозу было лучше)! Спасибо выдержке и опыту
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