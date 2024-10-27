8000 лет назад Карелия и Кольский полуостров были покрыты ледником, но потом он стал таять. Стремясь к морю, ледник разделил полуостров на два берега, создал реки и озёра. В этой поездке вы полюбуетесь уникальной природой — водопадами и фьордами, подниметесь на две смотровые площадки и насладитесь вкусным пикником. А если повезёт, увидите летающую сёмгу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Набережная города Кола. Вы полюбуетесь видами на Кольский залив. Именно здесь две мощные реки — Кола и Тулома — впадают в Баренцево море. Мы расскажем об истории края и здешней флоре.

Водопад на реке Лавна. До него вам предстоит пройти 1,5 км по лесу. По пути вы послушаете пение птиц и рассмотрите местную растительность. У водопада оцените берега, усыпанные камнями разного размера, и почувствуете мощь падающей с 4-метровой высоты воды.

Смотровая площадка Абрам-мыс. Она находится на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. Отсюда открывается чудесный вид на залив, морской порт и все основные достопримечательности Мурманска.

Водопад на реке Малая Лавна. Помимо самого водопада, здесь есть родник, куда мы по желанию спустимся и наберём чистейшей воды.

Смотровая площадка в Мишуково на башне береговой радиолокационной станции. С неё вы рассмотрите панораму Кольского залива.

Водопад на реке Ура. Это одно из живописнейших мест в Мурманской области. Здесь мы устроим чаепитие с печеньем. Если повезёт, вы увидите невероятное явление — полёт сёмги.

