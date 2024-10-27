Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова
Увидеть невероятную природу Крайнего Севера и устроить пикник у водопада
8000 лет назад Карелия и Кольский полуостров были покрыты ледником, но потом он стал таять. Стремясь к морю, ледник разделил полуостров на два берега, создал реки и озёра.
В этой поездке вы полюбуетесь уникальной природой — водопадами и фьордами, подниметесь на две смотровые площадки и насладитесь вкусным пикником. А если повезёт, увидите летающую сёмгу.
Описание экскурсии
Набережная города Кола. Вы полюбуетесь видами на Кольский залив. Именно здесь две мощные реки — Кола и Тулома — впадают в Баренцево море. Мы расскажем об истории края и здешней флоре.
Водопад на реке Лавна. До него вам предстоит пройти 1,5 км по лесу. По пути вы послушаете пение птиц и рассмотрите местную растительность. У водопада оцените берега, усыпанные камнями разного размера, и почувствуете мощь падающей с 4-метровой высоты воды.
Смотровая площадка Абрам-мыс. Она находится на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. Отсюда открывается чудесный вид на залив, морской порт и все основные достопримечательности Мурманска.
Водопад на реке Малая Лавна. Помимо самого водопада, здесь есть родник, куда мы по желанию спустимся и наберём чистейшей воды.
Смотровая площадка в Мишуково на башне береговой радиолокационной станции. С неё вы рассмотрите панораму Кольского залива.
Водопад на реке Ура. Это одно из живописнейших мест в Мурманской области. Здесь мы устроим чаепитие с печеньем. Если повезёт, вы увидите невероятное явление — полёт сёмги.
Организационные детали
Заберём вас от места вашего пребывания в пределах города и после экскурсии привезём обратно
Чай и печенье входят в стоимость
Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или аналогичном по классу
Будьте готовы к небольшим пешим прогулкам — желательно надеть треккинговую обувь
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 731 туриста
Я представляю команду гидов — коренных жителей Кольского полуострова. Мы горячо любим свой край и делимся этой любовью с нашими гостями. Устраиваем авторские туры по Кольскому полуострову без посредников. Предлагаем вам вместе с нами отправиться в путешествие по нашему краю на комфортабельных машинах с интересными историями и хорошим настроением. Вы проведёте незабываемые выходные, которые запомнятся вам надолго.
Отзывы и рейтинг
Мария
Хотим поблагодарить нашего гида Сергея за потрясающее время, проведенное сегодня вместе. Мы еще ни от кого не получали так много информации о Мурманске и области!)) Сергей очень интересный рассказчик и читать дальшеуменьшить
замечательный водитель, поездка была очень комфортной. Природа Мурманска конечно поражает своей красотой, обязательно будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым. Отдельно хочется отметить очень приятный бонус в виде северного чая и вкусных бутербродов с прекрасным видом на водопад! Теперь хотим попасть и на другие экскурсии Сергея в следующие посещения Мурманска)))
Елена
Поездка очень понравилась! Мы увидели Мурманск с двух высоких смотровых площадок. Виды потрясающие! Машина комфортная, гид Алесандр порадовал интересной беседой и заботой о нашем удобстве. Пошел навстречу всем просьбам и очень чутко подстроился под наши интересы. Северный лес и мощь водопадов впечатлили! Очень довольны прогулкой - нам повезло с погодой и день получился очень приятный.
Андрей
Отличная экскурсия с отличным гидом (Максим)
Майя
Первое знакомство с Мурманском прошло отлично 👍🏻 Александр отличный рассказчик и может поддержать любую тему для разговора
Илья
Ездили с Александром. Было здорово. Отличный гид, внимательный попутчик. Учёл все пожелания, показал все локации, напоил вкусным чаем с бутербродами у живописного водопада.
Красивые виды, интересные места, нам всё очень понравилось.
Анна
Прекрасная экскурсия, отлично провели время😊 Хочу поблагодарить гида Сергея за чудесные виды водопадов и комфортное сопровождение. Были учтены все пожелания.
