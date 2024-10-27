Из Мурманска - к фьордам и водопадам Кольского полуострова

Увидеть невероятную природу Крайнего Севера и устроить пикник у водопада
8000 лет назад Карелия и Кольский полуостров были покрыты ледником, но потом он стал таять. Стремясь к морю, ледник разделил полуостров на два берега, создал реки и озёра.

В этой поездке вы полюбуетесь уникальной природой — водопадами и фьордами, подниметесь на две смотровые площадки и насладитесь вкусным пикником. А если повезёт, увидите летающую сёмгу.
Набережная города Кола. Вы полюбуетесь видами на Кольский залив. Именно здесь две мощные реки — Кола и Тулома — впадают в Баренцево море. Мы расскажем об истории края и здешней флоре.

Водопад на реке Лавна. До него вам предстоит пройти 1,5 км по лесу. По пути вы послушаете пение птиц и рассмотрите местную растительность. У водопада оцените берега, усыпанные камнями разного размера, и почувствуете мощь падающей с 4-метровой высоты воды.

Смотровая площадка Абрам-мыс. Она находится на территории мемориала, посвящённого зенитчикам. Отсюда открывается чудесный вид на залив, морской порт и все основные достопримечательности Мурманска.

Водопад на реке Малая Лавна. Помимо самого водопада, здесь есть родник, куда мы по желанию спустимся и наберём чистейшей воды.

Смотровая площадка в Мишуково на башне береговой радиолокационной станции. С неё вы рассмотрите панораму Кольского залива.

Водопад на реке Ура. Это одно из живописнейших мест в Мурманской области. Здесь мы устроим чаепитие с печеньем. Если повезёт, вы увидите невероятное явление — полёт сёмги.

  • Заберём вас от места вашего пребывания в пределах города и после экскурсии привезём обратно
  • Чай и печенье входят в стоимость
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sportage или аналогичном по классу
  • Будьте готовы к небольшим пешим прогулкам — желательно надеть треккинговую обувь
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 731 туриста
Я представляю команду гидов — коренных жителей Кольского полуострова. Мы горячо любим свой край и делимся этой любовью с нашими гостями. Устраиваем авторские туры по Кольскому полуострову без посредников. Предлагаем вам вместе с нами отправиться в путешествие по нашему краю на комфортабельных машинах с интересными историями и хорошим настроением. Вы проведёте незабываемые выходные, которые запомнятся вам надолго.

Мария
Хотим поблагодарить нашего гида Сергея за потрясающее время, проведенное сегодня вместе. Мы еще ни от кого не получали так много информации о Мурманске и области!)) Сергей очень интересный рассказчик и
замечательный водитель, поездка была очень комфортной. Природа Мурманска конечно поражает своей красотой, обязательно будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям и знакомым. Отдельно хочется отметить очень приятный бонус в виде северного чая и вкусных бутербродов с прекрасным видом на водопад! Теперь хотим попасть и на другие экскурсии Сергея в следующие посещения Мурманска)))

Е
Поездка очень понравилась! Мы увидели Мурманск с двух высоких смотровых площадок. Виды потрясающие! Машина комфортная, гид Алесандр порадовал интересной беседой и заботой о нашем удобстве. Пошел навстречу всем просьбам и очень чутко подстроился под наши интересы.
Северный лес и мощь водопадов впечатлили!
Очень довольны прогулкой - нам повезло с погодой и день получился очень приятный.
Андрей
Отличная экскурсия с отличным гидом (Максим)
Майя
Первое знакомство с Мурманском прошло отлично 👍🏻 Александр отличный рассказчик и может поддержать любую тему для разговора
И
Ездили с Александром.
Было здорово.
Отличный гид, внимательный попутчик.
Учёл все пожелания, показал все локации, напоил вкусным чаем с бутербродами у живописного водопада.

Красивые виды, интересные места, нам всё очень понравилось.
А
Прекрасная экскурсия, отлично провели время😊 Хочу поблагодарить гида Сергея за чудесные виды водопадов и комфортное сопровождение. Были учтены все пожелания.
