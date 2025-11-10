Мои заказы

Кола - первая столица Мурмана: путешествие в глубь веков

Приглашаю вас на экскурсию по городу, с которого началась история становления русской государственности на Кольском Севере.

Вы услышите историю нашего города, увидите памятники, посвящённые той эпохе, первое каменное здание на Кольском полуострове и многое другое.
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Первая столица Мурмана Кола — город, с которого началась история становления русской государственности на Кольском Севере. Вас ждёт пешеходная обзорная экскурсия по совсем не туристическому пригороду Мурманска. Почувствовать себя путешественником былого времени, увидеть Колу как видели её в конце долгого пути поморы и купцы в XVIII-XIX веках, узнать почему остров напротив города «Немецкий», и многое другое возможно на нашей экскурсии. Историческое прошлое Мы перенесемся на сто, триста и пятьсот лет назад, узнаем этапы становления государственности в этих землях, пройдем по Поморской набережной, глядя на воды Кольского залива представим многочисленные военные эскадры в его водах — столетиями манили эти берега многих. Вы услышите рассказ об утраченных и действующих ныне строениях, увидите первое на полуострове действующее поныне каменное здание и узнаете о первом государевом воеводе Колы и его роли даже в жизни государства того времени. Мы увидим реку Кола, именем которой назван город и узнаем разные значения этого слова. Отдельным бонусом — проедем в местечко с интересным названием «Абрам-мыс» (узнаем кто такой был этот Абрам) и увидим город Мурманск с берега Кольского залива. Важная информация:
Одежда по сезону и удобная обувь.

Всю неделю, кроме вторника и четверга, в 10.30.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятная доска первому Кольскому воеводе
  • Храм преподобного Варлаама Керетского
  • Поморская набережная
  • Памятник-знак города «Рыба-кит»
  • Памятник «Кольский Алёша» на противоположном берегу р. Туломы
  • Памятник «Во славу земли русской»
  • Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Самый молодой музей на Кольском полуострове
  • Абрам-мыс
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск, Площадь «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Всю неделю, кроме вторника и четверга, в 10.30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

