Приглашаю вас на экскурсию по городу, с которого началась история становления русской государственности на Кольском Севере.
Вы услышите историю нашего города, увидите памятники, посвящённые той эпохе, первое каменное здание на Кольском полуострове и многое другое.
Вы услышите историю нашего города, увидите памятники, посвящённые той эпохе, первое каменное здание на Кольском полуострове и многое другое.
Описание экскурсии
Первая столица Мурмана Кола — город, с которого началась история становления русской государственности на Кольском Севере. Вас ждёт пешеходная обзорная экскурсия по совсем не туристическому пригороду Мурманска. Почувствовать себя путешественником былого времени, увидеть Колу как видели её в конце долгого пути поморы и купцы в XVIII-XIX веках, узнать почему остров напротив города «Немецкий», и многое другое возможно на нашей экскурсии. Историческое прошлое Мы перенесемся на сто, триста и пятьсот лет назад, узнаем этапы становления государственности в этих землях, пройдем по Поморской набережной, глядя на воды Кольского залива представим многочисленные военные эскадры в его водах — столетиями манили эти берега многих. Вы услышите рассказ об утраченных и действующих ныне строениях, увидите первое на полуострове действующее поныне каменное здание и узнаете о первом государевом воеводе Колы и его роли даже в жизни государства того времени. Мы увидим реку Кола, именем которой назван город и узнаем разные значения этого слова. Отдельным бонусом — проедем в местечко с интересным названием «Абрам-мыс» (узнаем кто такой был этот Абрам) и увидим город Мурманск с берега Кольского залива. Важная информация:
Одежда по сезону и удобная обувь.
Всю неделю, кроме вторника и четверга, в 10.30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятная доска первому Кольскому воеводе
- Храм преподобного Варлаама Керетского
- Поморская набережная
- Памятник-знак города «Рыба-кит»
- Памятник «Кольский Алёша» на противоположном берегу р. Туломы
- Памятник «Во славу земли русской»
- Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
- Самый молодой музей на Кольском полуострове
- Абрам-мыс
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск, Площадь «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Всю неделю, кроме вторника и четверга, в 10.30.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Одежда по сезону и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Мини-группа
до 8 чел.
Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
Познакомиться с историей края и посетить самые интересные места Кировска в компании профессионалов
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Последний город Российской империи
Узнайте о героическом прошлом Мурманска и насладитесь его захватывающими видами. Откройте для себя уникальные истории и памятники города
Начало: По договоренности
13 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Познакомьтесь с Мурманском и Колой: от площади Пять Углов до древних храмов и памятников. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.