Первая столица Мурмана Кола — город, с которого началась история становления русской государственности на Кольском Севере. Вас ждёт пешеходная обзорная экскурсия по совсем не туристическому пригороду Мурманска. Почувствовать себя путешественником былого времени, увидеть Колу как видели её в конце долгого пути поморы и купцы в XVIII-XIX веках, узнать почему остров напротив города «Немецкий», и многое другое возможно на нашей экскурсии. Историческое прошлое Мы перенесемся на сто, триста и пятьсот лет назад, узнаем этапы становления государственности в этих землях, пройдем по Поморской набережной, глядя на воды Кольского залива представим многочисленные военные эскадры в его водах — столетиями манили эти берега многих. Вы услышите рассказ об утраченных и действующих ныне строениях, увидите первое на полуострове действующее поныне каменное здание и узнаете о первом государевом воеводе Колы и его роли даже в жизни государства того времени. Мы увидим реку Кола, именем которой назван город и узнаем разные значения этого слова. Отдельным бонусом — проедем в местечко с интересным названием «Абрам-мыс» (узнаем кто такой был этот Абрам) и увидим город Мурманск с берега Кольского залива. Важная информация:

Одежда по сезону и удобная обувь.