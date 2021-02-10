1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Путешествие из прошлого в современность

На экскурсии 🧭 вы выясните, почему Мурманск раскинулся на настоящем фьорде, и побываете у самого истока Кольского залива. Послушаете о коренных жителях Кольского полуострова, об удачных и неудачных экспедициях, проводимых Российской империей на Север. Также поговорим о тех, кто защищал советское Заполярье и создавал Мурманск нынешний.

Драма и романтика Севера

Вы посетите мемориальный маяк и рубку АПЛ «Курска», где речь пойдет о важнейшем символе огромного труда, здоровья и, порой, жизни, которые моряки Мурманска отдавали раньше и отдают сейчас во благо Кольского Севера. А позже я покажу одно из самых романтических мест города — памятник «Ждущая», напоминающий о том, что из далёкого рейса, из тяжёлых боев, из бескрайней тундры, где по много месяцев работали и работают создатели Севера, всегда ждут дома, и есть ради кого и чего трудиться.

«Я знаю, не жить мне без моря 🌊, как море 🌊 мертво без меня»

Поднявшись на сопку к памятнику Защитникам Заполярья, часовому «Алеше» — второму по высоте в России после Родины-Матери, — вспомним строчки из пронзительной песни военный лет «Прощайте, скалистые горы». Вы узнаете о легендарной обороне Мурманска на полуострове 🏝️ Рыбачий. И у «Печных труб», оставшихся вместо жилья после нескончаемых бомбардировок второго Сталинграда, всмотритесь в символ ужасных разрушений и глупости человеческих войн.

Атомный ледокол и новая панорама

Гуляя по морскому вокзалу, вы увидите знаменитый первый атомный ледокол «Ленин», возле которого поговорим о памятнике советской науки и мощной промышленности, прогрессивных открытий и новых достижений. А в завершение пересечете Кольский мост, чтобы с западной стороны Кольского залива увидеть последний город 🏙️ Российской империи, город-труженник.

Организационные детали