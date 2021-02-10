1 отзыв оставили туристы

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Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов

Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком

5
1 отзыв
Виктор
Виктор – Гид из Мурика
Суровость жизни знакома нашему городу не понаслышке, и не только из-за условий Арктики.

Я расскажу об отчаянных экспедициях в имперские времена, испытаниях военных лет и разрушениях сталинградского масштаба, цене промышленного труда на Севере и терпении всех тех, кто ждет моряков с долгих рейсов.

А на западной стороне залива покажу панорамные виды заполярной столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов

Что вас ожидает

Путешествие из прошлого в современность
На экскурсии 🧭 вы выясните, почему Мурманск раскинулся на настоящем фьорде, и побываете у самого истока Кольского залива. Послушаете о коренных жителях Кольского полуострова, об удачных и неудачных экспедициях, проводимых Российской империей на Север. Также поговорим о тех, кто защищал советское Заполярье и создавал Мурманск нынешний.

Драма и романтика Севера
Вы посетите мемориальный маяк и рубку АПЛ «Курска», где речь пойдет о важнейшем символе огромного труда, здоровья и, порой, жизни, которые моряки Мурманска отдавали раньше и отдают сейчас во благо Кольского Севера. А позже я покажу одно из самых романтических мест города — памятник «Ждущая», напоминающий о том, что из далёкого рейса, из тяжёлых боев, из бескрайней тундры, где по много месяцев работали и работают создатели Севера, всегда ждут дома, и есть ради кого и чего трудиться.

«Я знаю, не жить мне без моря 🌊, как море 🌊 мертво без меня»
Поднявшись на сопку к памятнику Защитникам Заполярья, часовому «Алеше» — второму по высоте в России после Родины-Матери, — вспомним строчки из пронзительной песни военный лет «Прощайте, скалистые горы». Вы узнаете о легендарной обороне Мурманска на полуострове 🏝️ Рыбачий. И у «Печных труб», оставшихся вместо жилья после нескончаемых бомбардировок второго Сталинграда, всмотритесь в символ ужасных разрушений и глупости человеческих войн.

Атомный ледокол и новая панорама
Гуляя по морскому вокзалу, вы увидите знаменитый первый атомный ледокол «Ленин», возле которого поговорим о памятнике советской науки и мощной промышленности, прогрессивных открытий и новых достижений. А в завершение пересечете Кольский мост, чтобы с западной стороны Кольского залива увидеть последний город 🏙️ Российской империи, город-труженник.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость экскурсии 🧭
  • Отдельно оплачивается трансфер из/в аэропорт, при необходимости, — 1000 рублей, питание 🍽️
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов
Последний город Российской империи — Мурманск с двух берегов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Меня зовут Виктор, мне 24 года. Я северянин уже в нескольких поколениях — мои предки приехали сюда сразу после основания города Мурманска. Являюсь профессиональным историком и гидом. Экскурсии начал проводить ещё студентом. Моя главная страсть — природа. Чувствовать себя единым с ней — дар для человека. Приложу все силы, чтобы это ощутили и вы. Как историк я очень люблю антропологию, а потому мои рассказы крайне редко не захватывают внимания — ведь они о местах или событиях через призму человеческой жизни. Жду вас в гости на моей родине — Кольском севере!
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1 отзыв оставили туристы

10 фев 2021
Знакомство с Мурманском началось с экскурсии с Виктором. Мы сделали правильный выбор. Виктор – непросто профессионал, он отличный рассказчик, внимательный гид, хороший водитель. Самое главное – Виктор искренне любит свой город. Экскурсия объемна по информации, включает важнейшие исторические места и достопримечательности. Огромное спасибо, Виктор!

Виктор проводит ещё 1 экскурсию

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