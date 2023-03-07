ежедневно в 09:00

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Описание
Что вас ожидает
Увлекательное и информативное путешествие в Кировск
Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5-3 часа. В пути гид расскажет о наиболее значимых событиях в прошлом Мурманска и самой области. Вы познакомитесь с историей географического и промышленного освоения крупнейшего горного массива Кольского полуострова — Хибин. А также услышите о строительстве Кировска и создании промышленных предприятий, первых экспедициях и учёных, принимавших в них участие — А. Ферсмане, В. Рамзае, А. Петрелиусе.
Идеальный день в столице Хибин
По прибытии в Кировск вас ждёт насыщенная программа:
Вы посетите сказочную Снежную деревню
Затем будет перерыв на обед
После — подъём на гору Айкуайвенчорр (в закрытом подъемнике), откуда открывается прекрасный вид на Кировск и окружающие его горы
Далее переместимся в музейно-выставочный центр «Апатит» — музей камня, где представлена потрясающая коллекция минералов и к услугам гостей самые современные мультимедийные экспозиции
И завершающей локацией станет космический арт-парк «Таинственный Лес», художественный проект в естественном ландшафте Хибинских гор
Организационные детали
В стоимость поездки всё включено, а именно: — трансфер Мурманск-Кировск-Мурманск — сопровождение дипломированного гида-экскурсовода — Снежная деревня — арт-парк «Таинственный лес» — музей камня «Апатит» (посещение бесплатно) — подъем на кресельном подъемнике к ресторанному комплексу «Плато» — обед в санатории Тирвас (шведский стол) — тёплый приём у нас на Севере!
Позаботьтесь о тёплых вещах, обязательно возьмите шапку и перчатки
Дорога в одну сторону занимает 2,5-3 часа. По вашему желанию мы будем делать необходимые остановки.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели 51 экскурсию для 58 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Тимофей, с 2015 года я занимаюсь организацией и проведением туров и экскурсий по самым живописным местам Кольского полуострова. Представляю команду профессиональных гидов, большинство из которых, так же как и я, — коренные жители Мурманской области, обладающие внушительным багажом знаний об истории Крайнего Севера и его удивительной природе. Работа в команде профессионалов позволяет поддерживать в актуальном состоянии маршруты и программы путешествий, осуществлять мониторинг погодных условий, изучать отзывы гостей и, конечно же, находить что-то новое. Главная цель наших путешествий — ваши незабываемые впечатления и эмоции!
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Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
7 мар 2023
Были на экскурсии в Хибины 25.02.23г с Евгением. Экскурсия очень понравилась. Повезло с погодой и с гидом. Евгений очень внимательный и отзывчивый человек. Нигде нас не торопил. Во всех локациях гуляли столько, сколько хотели. Очень понравился Музей Камня, Таинственный лес и смотровая площадка на горнолыжке в Кировске. Не повезло с Ботаническим садом, был закрыт на спецобслуживание. На обратном пути увидели Северное сияние. Экскурсию и гида рекомендую всем.
А
Алексей
6 мар 2023
Поездка была интересной, в Снежной деревне Евгений дополнительно предложил прокатиться на сноубасе - конечно, все согласились. Виды с горы Айкуайвенчорр потрясающие, очень интересен музей камня. Поездку всем рекомендую.
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Елена
4 мар 2023
Поездка прошла замечательно, на комфортабельном автомобиле, время в пути прошло незаметно. Гид Гелани рассказывал о местных краях и культуре, не ограничивал во времени посещения всех локаций. Экскурсия очень понравилась, все локации согласно заявленным в туре)
Анна
4 мар 2023
Были на экскурсии 24 февраля 2023. На экскурсии побывали в Хибинах, музее минералов, таинственном лесу, снежной деревне. С организацией все было супер, по пути туда и обратно даже делали остановки на перекус/туалет - человеческий сервис, правильный подход. Из того, что было заявлено, посмотрели все, поели в столовой Тирвас, внезапных платежей и т. д. ничего не было - все, что указано в программе, действительно, включено. Тимофей и водитель создали замечательную атмосферу, очень приятные и адекватные люди, никто никого не торопил, все было спокойно. Приятное и интересное общение в достаточно продолжительной дороге. Отдельное спасибо водителю за высокое мастерство вождения - он так хорошо чувствует машину, что мы потом боялись ехать в такси Мурманске, т. к. не были уверены в их мастерстве. День в Хибинах получился действительно идеальный
Яна
28 фев 2023
В целом все прошло нормально, но есть НО. Если я соберусь еще в Хибины, то проще и дешевле будет просто снять машину или заказать трансфер. Почему? Потому что гид скорее просто водитель. Возможно другие гиды этой компании лучше бы справились с экскурсией, но с Алексеем получилось так. Информацию практически вытаскивали из него. Сам он рассказывал ну совсем мало, буквально пара слов. К тому же все локации были такие: Подъем на гору - смотрите, вид на горы, озеро. Это ресторан Походите, пофоткайтесь. Снежная деревня - идите, я вас жду тут. Музей камня - идите, я вас жду тут. Вот тут вообще странно. Вы либо экскурсовода давайте, либо пусть гид сам хоть что-то рассказывает. Потому что если ходить слушать аудио гид или читать, то часа ну никак не хватит. А так мы просто 3 этажа прошли пешком, посмотрели по сторонам и все. Проще было туда не заезжать. Таинственный лес - идите, я вас жду тут. Вид с горы и снежная деревня - красиво. Таинственный лес - скорее парк для детей, но прогуляться приятно. И был один огромный минус 4!!! взрослых человека и вы везете на Хендай Крета. Ну серьезно? Дорога в одну сторону -2,5-3 часа. Когда приехали на место еле вылезли и разогнулись. Все сидели полубоком. Болело просто все тело. К тому же с нами была пара людей возрасте 50-60 лет, которым еще тяжелее было. Мужчины не 60 кг весом и троем сидеть сзади - невозможно физически. Вот этот минус перекрыл все плюсы к сожалению.
Анна
27 фев 2023
Экскурсия супер - было очень интересно, красиво, необычно. Покатались на канатках, сходили в сказочный лес, хорошо пообедали, много посмотрели. Отдельное спасибо нашему гиду - если будем кататься, то только с ним - отвечал на все вопросы, много рассказывал информации, почти везде нас сопровождал. Ставлю пятерку. Очень рекомендую
Равана
10 фев 2023
Ездили на экскурсию 7.02.2023 все было отлично, Евгений, наш экскурсовод организовал все на высшем уровне, подвела погода в горах только, на склоне на плато была нулевая видимость. В остальном экскурсия прошла шикарно, мы погуляли в Хибинах, сходили в снежный город и в единственный в Заполярье ботанический сад, сходили в музей камня покатались на подъемнике и поели в ресторане Плато на высоте 800 м. из ледяных тарелок. Советую эту экскурсию как отличное времяпрепровождение в Апатитах, вы точно не пожалеете. Она занимает весь день с 9 утра до 8 вечера.
Татьяна
6 фев 2023
Отличная поездка! Гид Евгений был внимателен к просьбам и пожеланиям всех четверых участников тура. Заявленный список объектов для посещения совпал с реальным. Очень приятное впечатление от общения с гидом и организацией процесса. Масса классных впечатлений!
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