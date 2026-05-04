ежедневно в 09:00

Приглашаем отправиться из столицы Заполярья в столицу древних Хибин. Вы откроете восхитительные северные рельефы и познакомитесь с удивительными художественными проектами — Снежной деревней и «Таинственным лесом». Экспозиция музея «Апатит» раскроет богатства хибинских камней и минералов. А по пути вы услышите интересные факты о полуострове и развитии горнодобывающей промышленности.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии

Увлекательное и информативное путешествие в Кировск

Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5-3 часа. В пути гид расскажет о наиболее значимых событиях в прошлом Мурманска и самой области. Вы познакомитесь с историей географического и промышленного освоения крупнейшего горного массива Кольского полуострова — Хибин. А также услышите о строительстве Кировска и создании промышленных предприятий, первых экспедициях и учёных, принимавших в них участие — А. Ферсмане, В. Рамзае, А. Петрелиусе.

Идеальный день в столице Хибин

По прибытии в Кировск вас ждёт насыщенная программа:

Вы посетите сказочную Снежную деревню

Затем будет перерыв на обед

Далее переместимся к «жемчужине Хибин» — озеру Малый Вудъявр

После — подъём на гору Айкуайвенчорр в закрытом подъёмнике (в летнее время он работает с четверга по воскресенье), откуда открывается прекрасный вид на Кировск и окружающие его горы

Далее переместимся в музейно-выставочный центр «Апатит» — музей камня, где представлена потрясающая коллекция минералов и к услугам гостей самые современные мультимедийные экспозиции

И завершающей локацией станет космический арт-парк «Таинственный Лес», художественный проект в естественном ландшафте Хибинских гор

Организационные детали

В стоимость поездки всё включено, а именно:

— трансфер Мурманск-Кировск-Мурманск

— сопровождение дипломированного гида-экскурсовода

— Снежная деревня

— арт-парк «Таинственный лес»

— музей камня «Апатит» (посещение бесплатно)

— подъем на кресельном подъемнике к ресторанному комплексу «Плато»

— обед в санатории Тирвас (шведский стол)

— тёплый приём у нас на Севере!