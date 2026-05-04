ежедневно в 09:00

Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
Познакомиться с историей края и посетить самые интересные места Кировска в компании профессионалов
Приглашаем отправиться из столицы Заполярья в столицу древних Хибин.
Вы откроете восхитительные северные рельефы и познакомитесь с удивительными художественными проектами — Снежной деревней и «Таинственным лесом». Экспозиция музея «Апатит» раскроет богатства хибинских камней и минералов. А по пути вы услышите интересные факты о полуострове и развитии горнодобывающей промышленности.
Увлекательное и информативное путешествие в Кировск
Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5-3 часа. В пути гид расскажет о наиболее значимых событиях в прошлом Мурманска и самой области. Вы познакомитесь с историей географического и промышленного освоения крупнейшего горного массива Кольского полуострова — Хибин. А также услышите о строительстве Кировска и создании промышленных предприятий, первых экспедициях и учёных, принимавших в них участие — А. Ферсмане, В. Рамзае, А. Петрелиусе.
Идеальный день в столице Хибин
По прибытии в Кировск вас ждёт насыщенная программа:
Вы посетите сказочную Снежную деревню
Затем будет перерыв на обед
Далее переместимся к «жемчужине Хибин» — озеру Малый Вудъявр
После — подъём на гору Айкуайвенчорр в закрытом подъёмнике (в летнее время он работает с четверга по воскресенье), откуда открывается прекрасный вид на Кировск и окружающие его горы
Далее переместимся в музейно-выставочный центр «Апатит» — музей камня, где представлена потрясающая коллекция минералов и к услугам гостей самые современные мультимедийные экспозиции
И завершающей локацией станет космический арт-парк «Таинственный Лес», художественный проект в естественном ландшафте Хибинских гор
Организационные детали
В стоимость поездки всё включено, а именно: — трансфер Мурманск-Кировск-Мурманск — сопровождение дипломированного гида-экскурсовода — Снежная деревня — арт-парк «Таинственный лес» — музей камня «Апатит» (посещение бесплатно) — подъем на кресельном подъемнике к ресторанному комплексу «Плато» — обед в санатории Тирвас (шведский стол) — тёплый приём у нас на Севере!
Позаботьтесь о тёплых вещах, обязательно возьмите шапку и перчатки
Подъёмник в летний сезон работает с четверга по воскресенье, если он будет закрыт мы предложим доступную замену
Дорога в одну сторону занимает 2,5-3 часа. По вашему желанию мы будем делать необходимые остановки.
Обратите внимание: в межсезонье подъёмник не всегда работает, Снежная деревня открыта с конца декабря по май
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 7 часов 10 минут
Провели экскурсии для 1145 туристов
С 2015 года я занимаюсь организацией и проведением туров и экскурсий по самым живописным местам Кольского полуострова.
Представляю команду профессиональных гидов, большинство из которых, так же как и я, — коренные читать дальшеуменьшить
жители Мурманской области с внушительным багажом знаний об истории Крайнего Севера и его удивительной природе.
Работа в команде профессионалов позволяет поддерживать в актуальном состоянии маршруты и программы путешествий, осуществлять мониторинг погодных условий, изучать отзывы гостей и, конечно же, находить что-то новое.
Главная цель наших путешествий — ваши незабываемые впечатления и эмоции!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Добрый день! Бронировали экскурсию на 9 марта. Все благополучно состоялось. Все прошло, как было заявлено в описании - смогли посетили все места и всё включено. Матвей хороший рассказчик, оживленно и читать дальшеуменьшить
заинтересованно отвечал на наши вопросы. Без проблем ждал нас во всех точках, без жесткого тайминга. Отдельно стоит отметь безопасное и комфортное вождение, что немаловажно, учитывая дальнюю дорогу и погодные условия. Все прошло прекрасно! Мы остались довольны! Спасибо большое!
+1
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Оксана
Все было отлично, забрали и привезли на машине, дорога, конечно, долгая, но в пути были остановки. Снежная деревня очень красивая, Таинственный лес тоже, особенно к вечеру, когда начинается темнота и читать дальшеуменьшить
подсветка, там даже есть горка с ватрушками, скатились там пару раз. Музей тоже, можно долго рассматривать камни, есть пара интерактивных игр. Нам повезло, удалось подняться на подъемнике, правда, вид был немного закрыт, но все равно красиво. Так же в середине был обед. Все это сопровождалось рассказами и комментариями про посещенные места. Спасибо большое за проведенную экскурсию!
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наталья
спасибо за экскурсию. всё прошло замечательно!
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А
Анастасия
Большое спасибо за такую увлекательную и познавательную экскурсию! Приятно было пообщаться с Тимофеем, очень разносторонний радушный гид! Экскурсия очень насыщенная: начиная от природных объектов Хибин, заканчивая музееями. Еще очень удобно, что все организованно в маленькой группе, и что вас забирают от места жительства и доставляют туда же обратно. Всем советую, замечательный получился день!
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юлия
рекомендую путешествие в Хибины,впечатления незабываемые
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М
Маковецкая
Тимофей забрал нас от места нашего проживания. До точки назначения ехали около трех часов. Покуда погода начала портиться, то у нас не было возможности подняться на подъемнике и увидеть панораму читать дальшеуменьшить
Кировска. Восхитила "Снежная деревня", оригинальная задумка автора. Очень понравился музей камня. Ну и в конце путешествия был таинственный лес со снежными скульптурами, который расположен в естественном ландшафте Хибинских гор. Не обошлось и без катания на ватрушках, как говориться- вспомнили детство.
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