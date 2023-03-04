На прогулке по кольским улочкам мы поговорим о том, как складывалась судьба поселения, чьи истоки уходят ещё в начало 16 века. Вы узнаете, что способствовало развитию торговли, как Кола стала значимым острогом края и местом, с которого началось распространения православной веры в регионе. А ещё метеорологическая станция на берегу Туломы — в этом Кола тоже первая на Кольском Севере! Кроме того, я расскажу, как связана биография Ломоносова с историей города, а также много любопытных фактов о быте и традициях кольских поморов.
Вы рассмотрите первое каменное здание на полуострове — Благовещенскую церковь. Увидите древнейший деревянный памятник края — Поклонный крест 17 века. С Поморской набережной откроете лучший вид на Кольский залив и Мурманск. А также посетите другие интересные места и достопримечательности Колы.
До места начала экскурсии вам нужно добраться из Мурманска самостоятельно. Вы сможете это сделать на личном, общественном транспорте или на такси.