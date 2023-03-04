Всего в 20 минутах езды от центра Мурманска находится небольшой город с населением около 9 тысяч человек. Часто его называют пригородом или даже спальным районом нынешней столицы Арктики. И мало кто знает, какое наследие хранит наша Кола — древний центр рыбных промыслов, бывший форпост Русского Севера, оплот православия на Кольском. На экскурсии я буду рада открыть вам её удивительное прошлое.

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Описание

Что вас ожидает

На прогулке по кольским улочкам мы поговорим о том, как складывалась судьба поселения, чьи истоки уходят ещё в начало 16 века. Вы узнаете, что способствовало развитию торговли, как Кола стала значимым острогом края и местом, с которого началось распространения православной веры в регионе. А ещё метеорологическая станция на берегу Туломы — в этом Кола тоже первая на Кольском Севере! Кроме того, я расскажу, как связана биография Ломоносова с историей города, а также много любопытных фактов о быте и традициях кольских поморов.

Вы рассмотрите первое каменное здание на полуострове — Благовещенскую церковь. Увидите древнейший деревянный памятник края — Поклонный крест 17 века. С Поморской набережной откроете лучший вид на Кольский залив и Мурманск. А также посетите другие интересные места и достопримечательности Колы.

Организационные детали

До места начала экскурсии вам нужно добраться из Мурманска самостоятельно. Вы сможете это сделать на личном, общественном транспорте или на такси.