Кола - первая столица Заполярья

Посетить «мурманский пригород» и поразиться богатой истории древнейшего города на полуострове

5
2 отзыва
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Всего в 20 минутах езды от центра Мурманска находится небольшой город с населением около 9 тысяч человек. Часто его называют пригородом или даже спальным районом нынешней столицы Арктики.

И мало кто знает, какое наследие хранит наша Кола — древний центр рыбных промыслов, бывший форпост Русского Севера, оплот православия на Кольском. На экскурсии я буду рада открыть вам её удивительное прошлое.
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Кола - первая столица Заполярья
Ближайшие даты:
14
мар
17
мар
19
мар
20
мар
21
мар
24
мар
26
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На прогулке по кольским улочкам мы поговорим о том, как складывалась судьба поселения, чьи истоки уходят ещё в начало 16 века. Вы узнаете, что способствовало развитию торговли, как Кола стала значимым острогом края и местом, с которого началось распространения православной веры в регионе. А ещё метеорологическая станция на берегу Туломы — в этом Кола тоже первая на Кольском Севере! Кроме того, я расскажу, как связана биография Ломоносова с историей города, а также много любопытных фактов о быте и традициях кольских поморов.

Вы рассмотрите первое каменное здание на полуострове — Благовещенскую церковь. Увидите древнейший деревянный памятник края — Поклонный крест 17 века. С Поморской набережной откроете лучший вид на Кольский залив и Мурманск. А также посетите другие интересные места и достопримечательности Колы.

Организационные детали

До места начала экскурсии вам нужно добраться из Мурманска самостоятельно. Вы сможете это сделать на личном, общественном транспорте или на такси.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Коле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
4 мар 2023
Добрый день экскурсия прошла в солнечный морозный день, но атмосфера была теплой и уютной. Экскурсовод очень интересно рассказала об историческом развитии Колы. Информацию лаконично переходила из одного временного периода в другой. Красивые виды с набережной. Рекомендую, кто планирует свой отдых на Кольском полуострове включить посещение Колы в свой график осмотра достопримечательностей.
Алёна
11 фев 2023
Дина чуткий, интеллигентный и интеллектуальный экскурсовод!
Очень понравились содержание экскурсии и подача! Всем советую!
Кроме того, сам город Колу здорово и интересно посмотреть, даже если ты почти местный.

Спасибо большое!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Ночные
Водные развлечения
Летние
Выездные
Для студентов

Похожие туры из Мурманска

Мурманск - главный город Заполярья
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Евгений
Евгений
113 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
от 7 000 за всё до 3 чел.
С Мурманском на «ты»
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Антон
Антон
35 отзывов
С Мурманском на «ты»
История и главные достопримечательности города на автомобильной экскурсии
16 мар
20 мар
21 мар
22 мар
от 6 000 за всё до 2 чел.
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Артем
Артем
25 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
22 мар
23 мар
24 мар
25 мар
9 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Мурманске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ