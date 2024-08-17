Кольская сверхглубокая. Останки великой цивилизации

Индивидуальная экскурсия на Кольскую сверхглубокую скважину в Мурманске
5
4 отзыва
Кольская сверхглубокая. Останки великой цивилизации
Кольская сверхглубокая. Останки великой цивилизации
Кольская сверхглубокая. Останки великой цивилизации

Описание экскурсии

Однодневная экскурсия на "Кольскую сверхглубокую скважину"

Погрузитесь в захватывающий мир индустриального туризма, отправившись на уникальное место — остатки сверхсекретного "Объекта СГ-3", известного как "Кольская сверхглубокая скважина". Это настоящая находка для всех любителей истории и приключений!

Что вас ждет?

Скважина, глубиной 12262 метра, является удивительным примером научного прогресса. Она привлекает внимание своей внушительной историей и руинами научного центра, которые не имеют аналогов ни в СССР, ни в мире.

Путь к приключению

  • Мы заберем вас от вашего проживания в Мурманске на комфортабельном внедорожнике.
  • Дорога до Объекта займёт около 3 часов.

Приключение на месте

По прибытии на обьект у вас будет возможность осмотреть руины и насладиться окружающим пейзажем. Гид познакомит вас с назначением сооружений и расскажет о захватывающих событиях, связанных с ними. Вы даже подойдете к самой скважине!

Уютный перерыв

Мы предложим вам перекус с горячим чаем и вкусными бутербродами, чтобы восстановить силы перед дальнейшими исследованиями.

Возвращение

После осмотра "СГ-3" мы вернем вас в любую точку Мурманска по вашему желанию.

Важно знать

  • Экскурсионный объект расположен в пограничной зоне.
  • Доступ в пограничную зону возможен только для граждан РФ с оригиналом действующего паспорта.
  • Так как это заброшенный объект, рекомендуем надеть крепкую обувь и немаркую одежду, соответствующую погодным условиям.

Не упустите шанс прикоснуться к истории и открыть для себя удивительные места, о которых мало кто знает!

Ежедневно, в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Горячий чай/вода и лёгкий перекус.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсионный объект находится в пограничной зоне. Доступ в пограничную зону возможен только для граждан РФ, при наличии оригинала действующего паспорта гражданина РФ
  • Это заброшенный объект находящийся в стадии разрушения, поэтому надевайте крепкую надежную обуви и немаркую плотную одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
К сожалению, в нашей стране много "останков великой цивилизации", а проще говоря, брошенных и забытых заводов и фабрик, школ и пионерлагерей, храмов и усадеб… Я давно знал об этом уникальном
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месте, и вот решил побывать на Кольском полуострове. Разумеется, развалины, даже самые мощные и красивые, не каждому понравятся. И дело даже не в самих развалинах, а в масштабах того, что было здесь когда-то! - Вот это впечатляет обычно. Что меня на самом деле потрясло в туре? - Это невероятная и потрясающая красота местного ландшафта (повторяться не буду, т. к. уже писал в других комментариях) и захватывающий, наполненный разными фактами и событиями рассказ гида-водителя Александра! У меня был индивидуальный тур на весь день. Мне повезло: я увидел и услышал для себя много интересного и даже невероятного. Как и в других турах, меня сопровождала также приятная и не совсем характерная для Севера погода: яркое солнце, голубое небо, легкий ветерок… Александр показал мне дополнительно несколько локаций. С одной из них мне открылся чудесный вид на Мурманск! Эта была незабываемая и увлекательная поездка с очень интересным и симпатичным, энергичным и веселым, целеустремленным, с большими творческими планами на будущее человеком, знающим и любящим свой край, в неформальной обстановке! Организаторам тура и Александру здоровья и счастья, мира и добра, удачи и новых открытий, успехов в работе! Всего наилучшего!

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ю
К сожалению, в нашей стране много "останков великой цивилизации", а проще говоря, брошенных и забытых заводов и фабрик, школ и пионерлагерей, храмов и усадеб… Я давно знал об этом уникальном
читать дальшеуменьшить

месте, и вот решил побывать на Кольском полуострове. Разумеется, развалины, даже самые мощные и красивые, не каждому понравятся. И дело даже не в самих развалинах, а в масштабах того, что было здесь когда-то! - Вот это впечатляет обычно. Что меня на самом деле потрясло в туре? - Это невероятная и потрясающая красота местного ландшафта (повторяться не буду, т. к. уже писал в других комментариях) и захватывающий, наполненный разными фактами и событиями рассказ гида-водителя Александра! У меня был индивидуальный тур на весь день. Мне повезло: я увидел и услышал для себя много интересного и даже невероятного. Как и в других турах, меня сопровождала также приятная и не совсем характерная для Севера погода: яркое солнце, голубое небо, легкий ветерок… Александр показал мне дополнительно несколько локаций. С одной из них мне открылся чудесный вид на Мурманск! Эта была незабываемая и увлекательная поездка с очень интересным и симпатичным, энергичным и веселым, целеустремленным, с большими творческими планами на будущее человеком, знающим и любящим свой край, в неформальной обстановке! Организаторам тура и Александру здоровья и счастья, мира и добра, удачи и новых открытий, успехов в работе! Всего наилучшего!

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А
Увидели все что планировали, даже больше. Гид Михаил подстраивался под все наши пожелания, даже сам предлагал заехать в места не указанные в описании экскурсии. Михаил замечательно в теме Кольской Сверхглубокой, рассказал много фактов, для чего какое здание комплекса предназначалось, много интересного по теме. Отличное вождение отличного автомобиля. Прекрасная организация экскурсии и прекрасный гид. Рекомендую, особенно для любителей советского прошлого.
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А
Отличная экскурсия по местам, где почти не бывает туристов. Ничего сверхъестественного в кольской сверхглубокой нет. Можно побродить по заброшенным и полуразрушенным зданиям. Красивая природа вокруг. Отличный гид!
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