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Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 6 чел.

Описание экскурсии

Однодневная экскурсия на "Кольскую сверхглубокую скважину"

Погрузитесь в захватывающий мир индустриального туризма, отправившись на уникальное место — остатки сверхсекретного "Объекта СГ-3", известного как "Кольская сверхглубокая скважина". Это настоящая находка для всех любителей истории и приключений!

Что вас ждет?

Скважина, глубиной 12262 метра, является удивительным примером научного прогресса. Она привлекает внимание своей внушительной историей и руинами научного центра, которые не имеют аналогов ни в СССР, ни в мире.

Путь к приключению

Мы заберем вас от вашего проживания в Мурманске на комфортабельном внедорожнике.

Дорога до Объекта займёт около 3 часов.

Приключение на месте

По прибытии на обьект у вас будет возможность осмотреть руины и насладиться окружающим пейзажем. Гид познакомит вас с назначением сооружений и расскажет о захватывающих событиях, связанных с ними. Вы даже подойдете к самой скважине!

Уютный перерыв

Мы предложим вам перекус с горячим чаем и вкусными бутербродами, чтобы восстановить силы перед дальнейшими исследованиями.

Возвращение

После осмотра "СГ-3" мы вернем вас в любую точку Мурманска по вашему желанию.

Важно знать

Экскурсионный объект расположен в пограничной зоне.

Доступ в пограничную зону возможен только для граждан РФ с оригиналом действующего паспорта.

Так как это заброшенный объект, рекомендуем надеть крепкую обувь и немаркую одежду, соответствующую погодным условиям.

Не упустите шанс прикоснуться к истории и открыть для себя удивительные места, о которых мало кто знает!