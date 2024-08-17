Описание экскурсии
Однодневная экскурсия на "Кольскую сверхглубокую скважину"
Погрузитесь в захватывающий мир индустриального туризма, отправившись на уникальное место — остатки сверхсекретного "Объекта СГ-3", известного как "Кольская сверхглубокая скважина". Это настоящая находка для всех любителей истории и приключений!
Что вас ждет?
Скважина, глубиной 12262 метра, является удивительным примером научного прогресса. Она привлекает внимание своей внушительной историей и руинами научного центра, которые не имеют аналогов ни в СССР, ни в мире.
Путь к приключению
- Мы заберем вас от вашего проживания в Мурманске на комфортабельном внедорожнике.
- Дорога до Объекта займёт около 3 часов.
Приключение на месте
По прибытии на обьект у вас будет возможность осмотреть руины и насладиться окружающим пейзажем. Гид познакомит вас с назначением сооружений и расскажет о захватывающих событиях, связанных с ними. Вы даже подойдете к самой скважине!
Уютный перерыв
Мы предложим вам перекус с горячим чаем и вкусными бутербродами, чтобы восстановить силы перед дальнейшими исследованиями.
Возвращение
После осмотра "СГ-3" мы вернем вас в любую точку Мурманска по вашему желанию.
Важно знать
- Экскурсионный объект расположен в пограничной зоне.
- Доступ в пограничную зону возможен только для граждан РФ с оригиналом действующего паспорта.
- Так как это заброшенный объект, рекомендуем надеть крепкую обувь и немаркую одежду, соответствующую погодным условиям.
Не упустите шанс прикоснуться к истории и открыть для себя удивительные места, о которых мало кто знает!
Ежедневно, в 09:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Горячий чай/вода и лёгкий перекус.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Экскурсионный объект находится в пограничной зоне. Доступ в пограничную зону возможен только для граждан РФ, при наличии оригинала действующего паспорта гражданина РФ
- Это заброшенный объект находящийся в стадии разрушения, поэтому надевайте крепкую надежную обуви и немаркую плотную одежду по погоде