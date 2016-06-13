Вас ждет насыщенная 2-х дневная программа, где вы посетите первый атомный ледокол "Ленин", памятник "Алёша"
Вас ждет насыщенная 2-х дневная программа, где вы посетите первый атомный ледокол «Ленин», памятник «Алёша» и памятник «Ждущей», храм «Спас на водах», памятник «Маяк», музей подводной лодки К-21 в г. Североморске.
Отведаете обед с арктическим характером и зайдете на рыбный рынок с возможностью приобрести морепродукты.
Отведаете обед с арктическим характером и зайдете на рыбный рынок с возможностью приобрести морепродукты.
Что вас ожидает 🤩
- Первый в мире атомный ледокол «Ленин»
- Музей подводной лодки К-21
- Музей авиации Северного флота
- Обзорные площадки г. Мурманска
- Рыбный рынок
- Памятник Ждущей
- Маяк-памятник
Программа тура:
День 1
Въезд в отель
Посещение первого атомного ледокола «Ленин»
Посещение памятника «Алёша» (памятник Защитникам Заполярья)
Посещение памятника «Ждущей»
Посещение храма «Спас на водах»
Посещение памятника «Маяк»
Рубка АПЛ «Курск» (затонувшая в Баренцевом море)
Обед с арктическим характером (оплачивается отдельно)
Посещение рыбного рынка с возможностью приобретения морепродуктов.
День 2
Выезд из отеля
Посещение музея подводной лодки К-21 в г. Североморск.
Посещение музея авиации Северного флота в поселке Сафоново.
Важная информация!
Тур бронируется минимум за 30 дней до приезда в Мурманск, т. к. необходимо оформить пропуск в ЗАТО.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на комфортабельном автомобиле по всему маршруту экскурсии
- Оформление пропуска в ЗАТО Североморск
- Билеты в музеи
- Что не входит
- Перелёт, проезд в Мурманск и обратно.
- Трансфер до отеля «Тундра» и обратно.
- Проживание в отеле (можем забронировать заранее и вы оплатите по приезду).
- Обеды и ужины (завтрак в отеле — 400 рублей, обед и ужин — 500 рублей)
- Место начала и завершения?
- Мурманск, ул. Генерала, Журбы, д. 11, отель Тундра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Все дни, которые заранее согласованы с гидом (кроме вторника и среды)Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Мурманске
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