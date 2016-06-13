Ледокол «Ленин», подводная лодка К-21 и музей авиации

Вас ждет насыщенная 2-х дневная программа, где вы посетите первый атомный ледокол "Ленин", памятник "Алёша"

Вас ждет насыщенная 2-х дневная программа, где вы посетите первый атомный ледокол «Ленин», памятник «Алёша» и памятник «Ждущей», храм «Спас на водах», памятник «Маяк», музей подводной лодки К-21 в г. Североморске.

Отведаете обед с арктическим характером и зайдете на рыбный рынок с возможностью приобрести морепродукты.
Ледокол «Ленин», подводная лодка К-21 и музей авиации
Ледокол «Ленин», подводная лодка К-21 и музей авиации
Ледокол «Ленин», подводная лодка К-21 и музей авиации
Ледокол «Ленин», подводная лодка К-21 и музей авиации

Что вас ожидает 🤩

  • Первый в мире атомный ледокол «Ленин»
  • Музей подводной лодки К-21
  • Музей авиации Северного флота
  • Обзорные площадки г. Мурманска
  • Рыбный рынок
  • Памятник Ждущей
  • Маяк-памятник

Программа тура:

День 1

Въезд в отель

Посещение первого атомного ледокола «Ленин»

Посещение памятника «Алёша» (памятник Защитникам Заполярья)

Посещение памятника «Ждущей»

Посещение храма «Спас на водах»

Посещение памятника «Маяк»

Рубка АПЛ «Курск» (затонувшая в Баренцевом море)

Обед с арктическим характером (оплачивается отдельно)
Посещение рыбного рынка с возможностью приобретения морепродуктов.

День 2

Выезд из отеля

Посещение музея подводной лодки К-21 в г. Североморск.
Посещение музея авиации Северного флота в поселке Сафоново.

Важная информация!

Тур бронируется минимум за 30 дней до приезда в Мурманск, т. к. необходимо оформить пропуск в ЗАТО.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле по всему маршруту экскурсии
  • Оформление пропуска в ЗАТО Североморск
  • Билеты в музеи
Что не входит
  • Перелёт, проезд в Мурманск и обратно.
  • Трансфер до отеля «Тундра» и обратно.
  • Проживание в отеле (можем забронировать заранее и вы оплатите по приезду).
  • Обеды и ужины (завтрак в отеле — 400 рублей, обед и ужин — 500 рублей)
Место начала и завершения?
Мурманск, ул. Генерала, Журбы, д. 11, отель Тундра
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни, которые заранее согласованы с гидом (кроме вторника и среды)
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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