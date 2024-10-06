Религиозные туры по святым местам Мурманска

Найдено 3 тура в категории «Святые места» в Мурманске, цены от 28 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путешествие по Терскому берегу Белого моря в мини-группе с проживанием в палатках
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Путешествие по Терскому берегу Белого моря в мини-группе с проживанием в палатках
Постоять в загадочном лабиринте, осмотреть старинные церкви и насладиться походной романтикой
Начало: Мурманск, площадь Пяти Углов, 8:00
6 июн в 08:00
4 июл в 08:00
28 000 ₽ за человека
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 дня
-
10%
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
«Прогуляемся около храма Спас на Водах, рубки подлодки «Курск» и маяка»
1 июн в 10:00
1 июл в 10:00
30 600 ₽34 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
На машине
Джиппинг
3 дня
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Проехать вдоль Белого моря, рассмотреть шатровые храмы, посетить сёла поморов и погрузиться в их быт
Начало: Мурманск 8:00-9:00
«Вернёмся в Варзугу и изучим Успенскую шатровую церковь, построенную без единого гвоздя»
28 мар в 08:00
4 апр в 08:00
38 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    6 октября 2024
    Весь Кольский за 4 дня
    Здравствуйте! Всё великолепно! На высшем уровне! Подвела, немного, погода. Морская прогулка не состоялась. Экскурсовод Мария очаровала! Адам, увлеченный охотник за северным сиянием, объяснил доходчиво его природу, сделал фото. Организация экскурсий безукартельная. Я в восторге! Всего вам доброго!
  • Л
    Лиманская
    1 октября 2024
    Весь Кольский за 4 дня
    Отдых был потрясающим, несмотря на изменения погоды и заменой, в связи с этим, некоторых экскурсий. Природы необыкновенна, краски осени во
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    всем спектре! Огдельная благодарность Адаму за неутомимую, веселую и позитивную охоту за северным сиянием! Это непередаваемый восторг! Владислава провела для нас интереснейший тур в Териберку! Отдельная ей благодарность за богатую, грамотную русскую речь!!! Ваша команда влюбила нас в Север! Мы вернёмся! Спасибо вам огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Святые места»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие по Терскому берегу Белого моря в мини-группе с проживанием в палатках
  2. Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
  3. Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Пляж драконьих яиц
  7. Сейдозеро
  8. Набережная
  9. Снежная деревня
  10. Таинственный Лес
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2025
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