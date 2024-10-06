Путешествие по Терскому берегу Белого моря в мини-группе с проживанием в палатках
Постоять в загадочном лабиринте, осмотреть старинные церкви и насладиться походной романтикой
Начало: Мурманск, площадь Пяти Углов, 8:00
6 июн в 08:00
4 июл в 08:00
28 000 ₽ за человека
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10%
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском в мини-группе
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
«Прогуляемся около храма Спас на Водах, рубки подлодки «Курск» и маяка»
1 июн в 10:00
1 июл в 10:00
30 600 ₽
34 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по Терскому берегу в формате «всё включено»
Проехать вдоль Белого моря, рассмотреть шатровые храмы, посетить сёла поморов и погрузиться в их быт
Начало: Мурманск 8:00-9:00
«Вернёмся в Варзугу и изучим Успенскую шатровую церковь, построенную без единого гвоздя»
28 мар в 08:00
4 апр в 08:00
38 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена6 октября 2024Весь Кольский за 4 дняЗдравствуйте! Всё великолепно! На высшем уровне! Подвела, немного, погода. Морская прогулка не состоялась. Экскурсовод Мария очаровала! Адам, увлеченный охотник за северным сиянием, объяснил доходчиво его природу, сделал фото. Организация экскурсий безукартельная. Я в восторге! Всего вам доброго!
- ЛЛиманская1 октября 2024Весь Кольский за 4 дняОтдых был потрясающим, несмотря на изменения погоды и заменой, в связи с этим, некоторых экскурсий. Природы необыкновенна, краски осени во
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Святые места»
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