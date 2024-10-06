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всем спектре! Огдельная благодарность Адаму за неутомимую, веселую и позитивную охоту за северным сиянием! Это непередаваемый восторг! Владислава провела для нас интереснейший тур в Териберку! Отдельная ей благодарность за богатую, грамотную русскую речь!!! Ваша команда влюбила нас в Север! Мы вернёмся! Спасибо вам огромное!