Фрагмент подлодки Курск – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Фрагмент подлодки Курск» в Мурманске, цены от 34 333 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Весь Кольский за 4 дня
4 отзыва
3 дня 18 часов
Весь Кольский за 4 дня
Начало: Г. Мурманск, ул. Ак. Книповича, д. 17, Парк Инн
12 дек в 15:00
19 дек в 15:00
47 900 за человека
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
от 34 333 за человека
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
4 дня
Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Начало: Аэропорт г. Мурманск, Мурманская обл., 184355
Расписание: Каждый четверг
12 дек в 12:00
19 дек в 12:00
64 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    6 октября 2024
    Весь Кольский за 4 дня
    Здравствуйте! Всё великолепно! На высшем уровне! Подвела, немного, погода. Морская прогулка не состоялась. Экскурсовод Мария очаровала! Адам, увлеченный охотник за северным сиянием, объяснил доходчиво его природу, сделал фото. Организация экскурсий безукартельная. Я в восторге! Всего вам доброго!
  • Л
    Лиманская
    1 октября 2024
    Весь Кольский за 4 дня
    Отдых был потрясающим, несмотря на изменения погоды и заменой, в связи с этим, некоторых экскурсий. Природы необыкновенна, краски осени во
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    всем спектре! Огдельная благодарность Адаму за неутомимую, веселую и позитивную охоту за северным сиянием! Это непередаваемый восторг! Владислава провела для нас интереснейший тур в Териберку! Отдельная ей благодарность за богатую, грамотную русскую речь!!! Ваша команда влюбила нас в Север! Мы вернёмся! Спасибо вам огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Фрагмент подлодки Курск»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Весь Кольский за 4 дня
  2. Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
  3. Гастротур на Кольский, эко-отель в лесу и три экскурсии
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Площадь пяти углов
  5. Полуостров Рыбачий
  6. Долина Славы
  7. Сейдозеро
  8. Снежная деревня
  9. Полуостров Средний
  10. Памятник Ждущей
Сколько стоит тур в Мурманске в декабре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Фрагмент подлодки Курск" можно забронировать 3 тура от 34 333 до 64 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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