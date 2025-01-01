Приключения на Кольском в мини-группе: айс-флоатинг, поиск китов и сияния, горы Хибин
Испытать необычный опыт, познакомиться с Мурманском и Териберкой и посетить музей минералов
Начало: Мурманск, 13:00
6 фев в 13:00
21 фев в 13:00
47 000 ₽ за человека
-
10%
Териберка, Хибины, Мурманск: экспресс-тур в мини-группе с поездкой за северным сиянием
Подняться в горы и погулять по морскому побережью, посетить музеи и исследовать столицу Заполярья
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 7:00 (возможна ...
«Посетим Ботанический сад (кроме понедельника) и Музей камня (кроме последнего понедельника месяца)»
2 янв в 08:00
6 янв в 08:00
58 500 ₽
65 000 ₽ за человека
Активности в Заполярье: индивидуальный тур с айс-флоатингом и катанием на снегоходах
Познакомиться с Мурманском, приобрести необычный опыт и получить заряд ярких эмоций
Начало: Мурманск, по адресу проживания, 10:00
«Мы прогуляемся по столице Арктики, по желанию, заглянем в краеведческий музей и рыбный магазин при производстве»
6 янв в 10:00
9 янв в 10:00
35 000 ₽ за человека
