3 дня
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске
Расписание: Выезды по пятницам.
7 фев в 08:00
14 фев в 08:00
35 000₽ за человека
3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
5 июн в 09:00
12 июн в 09:00
от 34 333₽ за человека
2 дня
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Начало: Мурманск, Ленина 82 пр-кт
Расписание: По субботам в 11:00
36 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина7 января 2025В Кировске очень интересная и насыщенная программа. В Мурманске красивые виды на город с подсветками. Все что нужно знать туристу
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Маяк-памятник»
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