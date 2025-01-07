Маяк-памятник – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Маяк-памятник» в Мурманске, цены от 34 333 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
На машине
2 отзыва
3 дня
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Начало: По месту вашего пребывания в Мурманске
Расписание: Выезды по пятницам.
7 фев в 08:00
14 фев в 08:00
35 000 за человека
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
5 июн в 09:00
12 июн в 09:00
от 34 333 за человека
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Начало: Мурманск, Ленина 82 пр-кт
Расписание: По субботам в 11:00
36 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    7 января 2025
    Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
    В Кировске очень интересная и насыщенная программа. В Мурманске красивые виды на город с подсветками. Все что нужно знать туристу
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    Дмитрий рассказал. Посещение Териберки также прошло отлично, очень рекомендую воспользоваться там именно снегокатами, как советует Дмитрий. Это и время экономит и силы))) сам поселок красиво смотрится, виды открываются на море потрясающие))) В целом прекрасно провела время, переключилась, организацией тура довольна. Дмитрию спасибо большое, он максимально старался все сделать, чтобы нам понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Маяк-памятник»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
  2. Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
  3. Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Сейдозеро
  5. Полуостров Рыбачий
  6. Площадь пяти углов
  7. Долина Славы
  8. Полуостров Средний
  9. Маяк-памятник
  10. Памятник Ждущей
Сколько стоит тур в Мурманске в феврале 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Маяк-памятник" можно забронировать 3 тура от 34 333 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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