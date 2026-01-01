Уик-энд на Кольском: дегустация морепродуктов, Териберка, киты и экскурсия по Мурманску
Отведать свежих гребешков, отправиться на морские прогулки и увидеть атомный ледокол «Ленин»
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан», 12:00
«Посетим Морской вокзал и осмотрим атомный ледокол «Ленин» — первое в мире судно с ядерной установкой»
1 мая в 12:00
9 мая в 12:00
60 900 ₽ за человека
Мини-путешествие по Арктике: Териберка, Хибины, Северное сияние, морская прогулка и олени
Погулять по "Таинственному лесу", увидеть Батарейский водопад, посетить атомный ледокол "Ленин"
Начало: Мурманск, 7:00
«А завершим тур посещением атомного ледокола «Ленин» и мемориала «Алёша»»
5 мар в 07:00
68 900 ₽ за человека
На Кольский всей семьёй: культура саамов, ледяные скульптуры и главное в Мурманске и Териберке
Прокатиться в санях за снегоходом, покормить оленей, посетить залы изо льда и ледокол «Ленин»
Начало: Мурманск, у отеля, 10:00 (возможно любое время вст...
«Посмотрим на мемориал Защитникам Заполярья «Алёша», памятник девушке, ожидающей своего моряка, и другие знаковые локации, а также посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин»»
6 мар в 10:00
114 000 ₽ за человека
