Ловозёрские тундры — одно из самых загадочных и живописных мест Кольского полуострова. Эти земли известны не только пейзажами, но и богатой геологической историей и мифами о Гиперборее.
Вы полюбуетесь северной природой, пройдёте через перевал Геологов, подниметесь к вершинам Аллуайв и Кедыкварпахк. Послушаете о шаманах, местах силы и загадочных саамах.
Вы полюбуетесь северной природой, пройдёте через перевал Геологов, подниметесь к вершинам Аллуайв и Кедыкварпахк. Послушаете о шаманах, местах силы и загадочных саамах.
Описание экскурсии
9:00–11:30 — дорога к Ловозёрским тундрам
Вас ждёт путь через живописные северные пейзажи: реки, озёра, тундры. По дороге — рассказы о местных легендах и природных аномалиях.
12:00 — остановка у подножия Ловозёрских тундр
Перед нами — массив гор, второй по величине в Мурманской области.
13:00 — чаепитие на вершине
Домашний чай и пироги с панорамными видами.
14:00 — прогулка к вершине Аллуайв
С вершины откроется захватывающий вид на Хибины, озеро Умбозеро и бескрайние северные леса.
14:40 — перевал Геологов и цирк Раслака
Переходим через перевал и оказываемся у природного цирка — ледниковой котловины, похожей на гигантский амфитеатр. Обсудим, как он образовался.
15:40 — вершина Кедыкварпахк (1119 м)
Главная точка маршрута. Отсюда — отличный обзор на весь горный массив и окрестности.
17:00 — обратный путь
Прибытие в Мурманск — ориентировочно в 19:00.
По пути мы расскажем предания о мудрых шаманах, ускользающей тайне Гипербореи, загадочных саамах и камнях, парящих в небесах.
Также вы узнаете:
- о геологии Ловозёрских тундр
- что связывает Ловозёрские тундры и Гиперборею
- что означает феномен мерячения — и почему о нём говорят именно в этих местах
- о саамах — как они жили, чем занимались
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex, Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner
- На машине поднимаемся на вершину Ловозёрских тундр, практически к Аллуайву. Общая протяжённость пешей прогулки — 6-7 км, маршрут простой и не требует специальной физической подготовки
- Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться
- Горячий чай и пироги включены в стоимость, но вы можете захватить с собой перекус. Рекомендуем взять питьевую воду
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
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Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в
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