Ловозёрские тундры — одно из самых загадочных и живописных мест Кольского полуострова. Эти земли известны не только пейзажами, но и богатой геологической историей и мифами о Гиперборее. Вы полюбуетесь северной природой, пройдёте через перевал Геологов, подниметесь к вершинам Аллуайв и Кедыкварпахк. Послушаете о шаманах, местах силы и загадочных саамах.

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Описание экскурсии

9:00–11:30 — дорога к Ловозёрским тундрам

Вас ждёт путь через живописные северные пейзажи: реки, озёра, тундры. По дороге — рассказы о местных легендах и природных аномалиях.

12:00 — остановка у подножия Ловозёрских тундр

Перед нами — массив гор, второй по величине в Мурманской области.

13:00 — чаепитие на вершине

Домашний чай и пироги с панорамными видами.

14:00 — прогулка к вершине Аллуайв

С вершины откроется захватывающий вид на Хибины, озеро Умбозеро и бескрайние северные леса.

14:40 — перевал Геологов и цирк Раслака

Переходим через перевал и оказываемся у природного цирка — ледниковой котловины, похожей на гигантский амфитеатр. Обсудим, как он образовался.

15:40 — вершина Кедыкварпахк (1119 м)

Главная точка маршрута. Отсюда — отличный обзор на весь горный массив и окрестности.

17:00 — обратный путь

Прибытие в Мурманск — ориентировочно в 19:00.

По пути мы расскажем предания о мудрых шаманах, ускользающей тайне Гипербореи, загадочных саамах и камнях, парящих в небесах.

Также вы узнаете:

о геологии Ловозёрских тундр

что связывает Ловозёрские тундры и Гиперборею

что означает феномен мерячения — и почему о нём говорят именно в этих местах

о саамах — как они жили, чем занимались

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