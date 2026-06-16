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Ловозёрские тундры - в сердце древней Гипербореи

Путешествие в мир гор, древностей и северной магии - из Мурманска
Ловозёрские тундры — одно из самых загадочных и живописных мест Кольского полуострова. Эти земли известны не только пейзажами, но и богатой геологической историей и мифами о Гиперборее.

Вы полюбуетесь северной природой, пройдёте через перевал Геологов, подниметесь к вершинам Аллуайв и Кедыкварпахк. Послушаете о шаманах, местах силы и загадочных саамах.
Ловозёрские тундры - в сердце древней Гипербореи
Ловозёрские тундры - в сердце древней Гипербореи
Ловозёрские тундры - в сердце древней Гипербореи

Описание экскурсии

9:00–11:30 — дорога к Ловозёрским тундрам

Вас ждёт путь через живописные северные пейзажи: реки, озёра, тундры. По дороге — рассказы о местных легендах и природных аномалиях.

12:00 — остановка у подножия Ловозёрских тундр

Перед нами — массив гор, второй по величине в Мурманской области.

13:00 — чаепитие на вершине

Домашний чай и пироги с панорамными видами.

14:00 — прогулка к вершине Аллуайв

С вершины откроется захватывающий вид на Хибины, озеро Умбозеро и бескрайние северные леса.

14:40 — перевал Геологов и цирк Раслака

Переходим через перевал и оказываемся у природного цирка — ледниковой котловины, похожей на гигантский амфитеатр. Обсудим, как он образовался.

15:40 — вершина Кедыкварпахк (1119 м)

Главная точка маршрута. Отсюда — отличный обзор на весь горный массив и окрестности.

17:00 — обратный путь

Прибытие в Мурманск — ориентировочно в 19:00.

По пути мы расскажем предания о мудрых шаманах, ускользающей тайне Гипербореи, загадочных саамах и камнях, парящих в небесах.

Также вы узнаете:

  • о геологии Ловозёрских тундр
  • что связывает Ловозёрские тундры и Гиперборею
  • что означает феномен мерячения — и почему о нём говорят именно в этих местах
  • о саамах — как они жили, чем занимались

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex, Renault Duster, Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner
  • На машине поднимаемся на вершину Ловозёрских тундр, практически к Аллуайву. Общая протяжённость пешей прогулки — 6-7 км, маршрут простой и не требует специальной физической подготовки
  • Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться
  • Горячий чай и пироги включены в стоимость, но вы можете захватить с собой перекус. Рекомендуем взять питьевую воду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пять Углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1471 туриста
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в
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наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.

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