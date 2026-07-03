Суровые Ловозёрские тундры - это место, где природа встречается с мифами. Путешественники увидят скальные цирки Раслака, вершину Аллуайв и панорамы Сейдозера. Экскурсия включает рассказы о саамах, феномене мерячения и легендах о Гиперборее. Путешествие завершится угощением - пирогами с северными начинками. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и природе Кольского полуострова

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ловозёрских тундр и горы Аллуайв - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться красотой природы в полной мере. В июне и июле можно увидеть северное сияние. В другие месяцы, с октября по май, погодные условия могут быть более суровыми, но всё же возможны экскурсии для любителей зимних пейзажей.

Сейчас июль — это идеальное время.