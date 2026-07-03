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Ловозёрские тундры и гора Аллуайв - из Мурманска

Отправьтесь в захватывающее путешествие по Ловозёрским тундрам и поднимитесь на сакральную вершину Аллуайв. Откройте для себя красоту Кольского полуострова
Суровые Ловозёрские тундры - это место, где природа встречается с мифами. Путешественники увидят скальные цирки Раслака, вершину Аллуайв и панорамы Сейдозера. Экскурсия включает рассказы о саамах, феномене мерячения и легендах о Гиперборее. Путешествие завершится угощением - пирогами с северными начинками. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и природе Кольского полуострова
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🗿 Мифы и легенды Кольского полуострова
  • 🌌 Возможность увидеть северное сияние
  • 🍂 Путешествие в сердце тундры
  • 🥧 Традиционные северные угощения

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
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сен
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Лучшее время для посещения Ловозёрских тундр и горы Аллуайв - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться красотой природы в полной мере. В июне и июле можно увидеть северное сияние. В другие месяцы, с октября по май, погодные условия могут быть более суровыми, но всё же возможны экскурсии для любителей зимних пейзажей.
Сейчас июль — это идеальное время.
Ловозёрские тундры и гора Аллуайв - из Мурманска
Ловозёрские тундры и гора Аллуайв - из Мурманска
Ловозёрские тундры и гора Аллуайв - из Мурманска

Что можно увидеть

  • Скальные цирки Раслака
  • Вершина Аллуайв
  • Панорамы Сейдозера
  • Вершина Кедыкварпахк

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • скальные цирки Раслака — природные амфитеатры, сформированные ледниками
  • вершину Аллуайв — одно из сакральных мест Кольского полуострова
  • панорамы Сейдозера, Хибин, Умбозера и Ловозера
  • вершину Кедыкварпахк — с редкими северными растениями и каменными останцами
  • северную тундру во всём её разнообразии: от ковров из лишайников до озёр в карстовых впадинах

Вы узнаете:

  • кто такие саамы и как они связаны с «летающими камнями»
  • что означает феномен мерячения — и почему о нём вспоминают именно в этих местах
  • какие следы оставили здесь геологи, шаманы и исчезнувшие экспедиции
  • что связывает Ловозёрские тундры с легендой о Гиперборее

Мы поговорим о северном сиянии, которое можно увидеть даже летом, о растениях и животных, встречающихся только в этом регионе. Завершим день простым, но душевным угощением — пирогами с традиционными северными начинками.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle или комфортабельном микроавтобусе (зависит от размера группы)
  • Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет
  • Горячий чай и пироги включены в стоимость поездки, но вы можете взять с собой перекус. Рекомендуем взять с питьевую воду
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Маршрут включает пешие прогулки и подъёмы. Обратите внимание на это, если у вас есть ограничения в передвижении
  • Время начала и окончания может немного измениться из-за погодных условий
  • Экскурсия проводится с июня по сентябрь

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 669 туристов
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
Ирина
Спасибо большое за потрясающую прогулку и вкусный пикник в горах
Спасибо большое за потрясающую прогулку и вкусный пикник в горах
Спасибо большое за потрясающую прогулку и вкусный пикник в горах
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Я
Сердечно рекомендую Александра как гида! По орг. вещам все было четко по таймингу и комфортно: нас забрали на классном внедорожнике, по дороге Александр рассказывал много интересного про Мурманск, про саамов, про лавозерские тундры, куда мы направлялись, показывал познавательные видео; в целом, Александр очень деликатный и веселый проводник, спасибо, обязательно обращусь еще, если буду в этих краях!
Сердечно рекомендую Александра как гида! По орг. вещам все было четко по таймингу и комфортно: нас
Сердечно рекомендую Александра как гида! По орг. вещам все было четко по таймингу и комфортно: нас
Сердечно рекомендую Александра как гида! По орг. вещам все было четко по таймингу и комфортно: нас
Сердечно рекомендую Александра как гида! По орг. вещам все было четко по таймингу и комфортно: нас
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П
Мы побывали на экскурсии в тундры с Александром — это было потрясающе! Александр увлекательно рассказывал историю Мурманска, интересные факты о саамах, также показал документальные фильмы о саамах и сиянии, что
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было неожиданно и познавательно.

Поездка прошла очень комфортно, безопасно и невероятно красиво. Мы увидели даже больше, чем ожидали: виды невероятные! Александр не только показал множество фотогеничных мест, но и помог сделать отличные фотографии. Общаться с ним было легко и приятно — чувствовалось, что он любил своё дело и с душой относился к нему.

Экскурсия прошла весело, красиво и душевно, все очень понравилось. Всем рекомендую!

Мы побывали на экскурсии в тундры с Александром — это было потрясающе! Александр увлекательно рассказывал историю
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А
Александр замечательный проводник. Рассказал действительно интересные вещи, нам повезло с погодой и мы с удовольствием нагулялись и конечно нафотографировались. Он с умом нас водил по тропинкам, чтобы мы не пересекались
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с другими людьми, поэтому было приятное ощущение уединения, что особенно ценно в таких сильных местах! Чувствовалось, что человек кайфует вместе с нами и искреннее радуется тому, что и мы в диком восторге от этого места! Рекомендация душевная 🩵

Александр замечательный проводник. Рассказал действительно интересные вещи, нам повезло с погодой и мы с удовольствием нагулялись
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М
Несмотря на плохую погоду, поездка прошла хорошо, поскольку гид проявил чудеса изобретательности. В ожидании солнца и хорошей видимости, мы поехали на ближайшие штольни. И хоть в сами штольни и не
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зашли, так как их засыпали (но в прошлом году они были!), мы замечательно провели время в местных заброшках (когда вам ещё удастся побывать на заброшенной северной шахте?) После мы все-таки рискнули забраться на гору и в итоге попали в мини-демонстрацию суровых северных походов. Туман не рассеялся, и мы наблюдали голые марсианские пустоши с периодическими вкраплениями мха и цветов. Сильный ветер и морось создавали непередаваемые условия первых исследовательских экспедиций.
Фотки на таком фоне получились замечательные.
Хочу отметить, что на машине гида мы забрались довольно далеко в гору, так что идти особо долго не пришлось. Так же гид раздал дождевики и перчатки нуждающимся.
По возвращении нам предлагали заехать на Ловозеро или в местный карьер, но мы устали и намокли, так что по совместному решению просто поехали в Мурманск.
По пути обратно гид поделился очень вкусным чаем и сладкими булочками.

10 пострадавших подвесок/10.

Несмотря на плохую погоду, поездка прошла хорошо, поскольку гид проявил чудеса изобретательности. В ожидании солнца и
Несмотря на плохую погоду, поездка прошла хорошо, поскольку гид проявил чудеса изобретательности. В ожидании солнца и
Несмотря на плохую погоду, поездка прошла хорошо, поскольку гид проявил чудеса изобретательности. В ожидании солнца и
Несмотря на плохую погоду, поездка прошла хорошо, поскольку гид проявил чудеса изобретательности. В ожидании солнца и
Несмотря на плохую погоду, поездка прошла хорошо, поскольку гид проявил чудеса изобретательности. В ожидании солнца и
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А
Огромное спасибо гиду Артёму за прекрасный рассказ, отзывчивость, внимание, за навыки вождения, которые позволили нам совершить приятную прогулку на вершине вместо изматывающего шагания по дороге, за уверенное сопровождение в облаках
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и туманах. Нам очень повезло с дорогой и погодой, удалось-таки увидеть потрясающие виды. А уж какая у нас команда первооткрывателей подобралась, обеспечив замечательную атмосферу в группе, - слов нет! Большое спасибо организаторам за такое классное и необычное направление экскурсий, я влюбилась со всеми потрохами в эти горы

Огромное спасибо гиду Артёму за прекрасный рассказ, отзывчивость, внимание, за навыки вождения, которые позволили нам совершить
Огромное спасибо гиду Артёму за прекрасный рассказ, отзывчивость, внимание, за навыки вождения, которые позволили нам совершить
Огромное спасибо гиду Артёму за прекрасный рассказ, отзывчивость, внимание, за навыки вождения, которые позволили нам совершить
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