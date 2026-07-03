Суровые Ловозёрские тундры - это место, где природа встречается с мифами. Путешественники увидят скальные цирки Раслака, вершину Аллуайв и панорамы Сейдозера. Экскурсия включает рассказы о саамах, феномене мерячения и легендах о Гиперборее. Путешествие завершится угощением - пирогами с северными начинками. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и природе Кольского полуострова
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🗿 Мифы и легенды Кольского полуострова
- 🌌 Возможность увидеть северное сияние
- 🍂 Путешествие в сердце тундры
- 🥧 Традиционные северные угощения
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ловозёрских тундр и горы Аллуайв - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться красотой природы в полной мере. В июне и июле можно увидеть северное сияние. В другие месяцы, с октября по май, погодные условия могут быть более суровыми, но всё же возможны экскурсии для любителей зимних пейзажей.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скальные цирки Раслака
- Вершина Аллуайв
- Панорамы Сейдозера
- Вершина Кедыкварпахк
Описание экскурсии
Вы увидите:
- скальные цирки Раслака — природные амфитеатры, сформированные ледниками
- вершину Аллуайв — одно из сакральных мест Кольского полуострова
- панорамы Сейдозера, Хибин, Умбозера и Ловозера
- вершину Кедыкварпахк — с редкими северными растениями и каменными останцами
- северную тундру во всём её разнообразии: от ковров из лишайников до озёр в карстовых впадинах
Вы узнаете:
- кто такие саамы и как они связаны с «летающими камнями»
- что означает феномен мерячения — и почему о нём вспоминают именно в этих местах
- какие следы оставили здесь геологи, шаманы и исчезнувшие экспедиции
- что связывает Ловозёрские тундры с легендой о Гиперборее
Мы поговорим о северном сиянии, которое можно увидеть даже летом, о растениях и животных, встречающихся только в этом регионе. Завершим день простым, но душевным угощением — пирогами с традиционными северными начинками.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle или комфортабельном микроавтобусе (зависит от размера группы)
- Экскурсия подходит для путешественников старше 7 лет
- Горячий чай и пироги включены в стоимость поездки, но вы можете взять с собой перекус. Рекомендуем взять с питьевую воду
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Маршрут включает пешие прогулки и подъёмы. Обратите внимание на это, если у вас есть ограничения в передвижении
- Время начала и окончания может немного измениться из-за погодных условий
- Экскурсия проводится с июня по сентябрь
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 669 туристов
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за потрясающую прогулку и вкусный пикник в горах
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Я
Сердечно рекомендую Александра как гида! По орг. вещам все было четко по таймингу и комфортно: нас забрали на классном внедорожнике, по дороге Александр рассказывал много интересного про Мурманск, про саамов, про лавозерские тундры, куда мы направлялись, показывал познавательные видео; в целом, Александр очень деликатный и веселый проводник, спасибо, обязательно обращусь еще, если буду в этих краях!
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П
Мы побывали на экскурсии в тундры с Александром — это было потрясающе! Александр увлекательно рассказывал историю Мурманска, интересные факты о саамах, также показал документальные фильмы о саамах и сиянии, что
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А
Александр замечательный проводник. Рассказал действительно интересные вещи, нам повезло с погодой и мы с удовольствием нагулялись и конечно нафотографировались. Он с умом нас водил по тропинкам, чтобы мы не пересекались
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М
Несмотря на плохую погоду, поездка прошла хорошо, поскольку гид проявил чудеса изобретательности. В ожидании солнца и хорошей видимости, мы поехали на ближайшие штольни. И хоть в сами штольни и не
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А
Огромное спасибо гиду Артёму за прекрасный рассказ, отзывчивость, внимание, за навыки вождения, которые позволили нам совершить приятную прогулку на вершине вместо изматывающего шагания по дороге, за уверенное сопровождение в облаках
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