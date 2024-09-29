В Ловозёрские тундры - из Мурманска

Сбежать от цивилизации и погрузиться в мистическую красоту Крайнего Севера
«Это слишком красиво!» — подумаете вы и будете правы. Но слишком — не значит плохо.

Мы призываем: наслаждайтесь прекрасным Севером! А мы поможем: покажем вам Хибины, Ловозеро и Сейдозеро с горных вершин. Расскажем о местных шаманах, теории Гипербореи, саамах и летающих камнях. А после угостим пирогами с самыми вкусными начинками.
Описание экскурсии

Отъедем от Мурманска на приличное расстояние (дорога займёт 1,5 часа), а там:

  • отвесные стены горных цирков Раслака
  • вершина Аллуайв
  • перевал геологов
  • вершина Кедыкварпахк
  • невероятные виды с горных высот на Хибины, Умбозеро, Ловозеро и Сейдозеро

Вы послушаете о дикой северной флоре и фауне, узнаете о мистических поверьях, которые сильны в этих местах. Сделаете сотни фотографий и оцените пироги с традиционными для Севера начинками.

Организационные детали

  • Время начала и окончания экскурсии могут немного меняться в зависимости от погодных условий
  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле, услуги гида, вкусный перекус и чай
  • Поедем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
  • Повышенной физической подготовки не требуется, но готовьтесь ходить активно и много — около 5 км по горному маршруту
  • Одежда должна быть максимально комфортная и тёплая: обувь удобная нескользящая, желательно непромокаемая. Одежда непродуваемая. Ориентируйтесь, пожалуйста, на прогноз погоды
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гостиница Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 677 туристов
Мы организуем авторские туры по Кольскому полуострову. Для ваших путешествий мы собрали профессиональных аккредитованных гидов и приобрели комфортабельные автомобили. За время своей работы влюбили в Север уже более 30 000 путешественников — и вы можете стать следующим!

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
2
3
2
1
1
Никита
Просто шикарно! Нам очень повезло с погодой: ясность полная, увидели все красоты и не слишком замерзли. Наш гид Евгений рассказал таинственное для нас явление— «пирамидки» из камней по всей мурманской
области. Сделали пирамидки, пособирали ягоды, поели вкусных угощений от гида, услышали множество легенд мурманской области и, конечно же, прошли маршрут, поднявшись в гору. Невероятно красиво! Очень советуем, только одевайтесь теплее (мы ходили в двух слоях перчаток)

Интересная и информативная экскурсия, очень ценно, что есть возможность вести диалог с гидом. В нашем случае о тундрах рассказывал Владимир, - человек влюбленный в Кольский край, прекрасно знающий историю региона. Тундры нужно увидеть каждому! А финальная точка экскурсии - чай с пирогами - незабываемая нота. Большое спасибо! Вернемся обязательно!
Татьяна
Невероятное место, со своей энергетикой и необычайной красотой. С высоты не удалось увидеть, так как было облачно, но это уже как повезет. Над погодой мы не властны. Одеваться нужно максимально
читать дальшеуменьшить

тепло и непродуваемо. Сильный порывистый ветер. Но та красота, которая открывается стоит этого. Ездили с Виктором, много узнала новой информации, которую ранее не слышала от гидов. Ориентируется на местности с закрытыми глазами.

Очень понравился гид Никита. Очень много знает о шахтёрском деле, много и интересно рассказывал. С погодой нам повезло, на машине доехали до вершины горы Алуайв. Полюбовались с неё видом на
Умбозеро, потом по перевалу геологов прошли на гору Кыдыкварпах, с неё видны Сейдозеро и Ловозеро. Кстати, там работает интернет. При всей благодарности нашему прекрасному гиду, меня пейзажи не очень впечатлили. Ну, камни и камни вокруг. А еще в конце экскурсии Никита угостил нас чаем с пирогами.
Насчет сложности - с нами в группе был восьмилетний ребенок, никаких трудностей у него не было. Но если с погодой не повезет, машина может и не проехать, тогда пешком в гору будет тяжко, думаю.

Яна
03 октября. Экскурсовод Дмитрий.
Группа была небольшая, ездили на внедорожнике.
С погодой сказочно повезло! С гор все просматривалось в том числе Сейдъявр (Сейдозеро).
По дороге Дмитрий рассказывал о местности, по которой пролегал маршрут
- про горы, озера, города, про сами Лавозерские горы, саамов и финно-угорские народы. В рассказ вплетались и исторические факты, и мифология, и собственные наблюдения.
Отличная экскурсия, все предусмотрено для удобства, пешеходная часть маршрута просто космическая!

Поездка прошла шикарно. Нам очень повезло с гидом! Илья, очень умный, интересный, начитанный гид. Мы столько узнали, сколько не услышали за другие две экскурсии. Конечно же природа, горы добавили эмоций. Мы под большим впечатлением! Надеюсь, когда приедем ещё в Мурманск обязательно пойдем с Ильёй на другие экскурсии. Спасибо большое!
