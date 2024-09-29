«Это слишком красиво!» — подумаете вы и будете правы. Но слишком — не значит плохо.
Мы призываем: наслаждайтесь прекрасным Севером! А мы поможем: покажем вам Хибины, Ловозеро и Сейдозеро с горных вершин. Расскажем о местных шаманах, теории Гипербореи, саамах и летающих камнях. А после угостим пирогами с самыми вкусными начинками.
Описание экскурсии
Отъедем от Мурманска на приличное расстояние (дорога займёт 1,5 часа), а там:
- отвесные стены горных цирков Раслака
- вершина Аллуайв
- перевал геологов
- вершина Кедыкварпахк
- невероятные виды с горных высот на Хибины, Умбозеро, Ловозеро и Сейдозеро
Вы послушаете о дикой северной флоре и фауне, узнаете о мистических поверьях, которые сильны в этих местах. Сделаете сотни фотографий и оцените пироги с традиционными для Севера начинками.
Организационные детали
- Время начала и окончания экскурсии могут немного меняться в зависимости от погодных условий
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле, услуги гида, вкусный перекус и чай
- Поедем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
- Повышенной физической подготовки не требуется, но готовьтесь ходить активно и много — около 5 км по горному маршруту
- Одежда должна быть максимально комфортная и тёплая: обувь удобная нескользящая, желательно непромокаемая. Одежда непродуваемая. Ориентируйтесь, пожалуйста, на прогноз погоды
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гостиница Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 677 туристов
Мы организуем авторские туры по Кольскому полуострову. Для ваших путешествий мы собрали профессиональных аккредитованных гидов и приобрели комфортабельные автомобили. За время своей работы влюбили в Север уже более 30 000 путешественников — и вы можете стать следующим!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Просто шикарно! Нам очень повезло с погодой: ясность полная, увидели все красоты и не слишком замерзли. Наш гид Евгений рассказал таинственное для нас явление— «пирамидки» из камней по всей мурманской
П
Интересная и информативная экскурсия, очень ценно, что есть возможность вести диалог с гидом. В нашем случае о тундрах рассказывал Владимир, - человек влюбленный в Кольский край, прекрасно знающий историю региона. Тундры нужно увидеть каждому! А финальная точка экскурсии - чай с пирогами - незабываемая нота. Большое спасибо! Вернемся обязательно!
Невероятное место, со своей энергетикой и необычайной красотой. С высоты не удалось увидеть, так как было облачно, но это уже как повезет. Над погодой мы не властны. Одеваться нужно максимально
Е
Очень понравился гид Никита. Очень много знает о шахтёрском деле, много и интересно рассказывал. С погодой нам повезло, на машине доехали до вершины горы Алуайв. Полюбовались с неё видом на
03 октября. Экскурсовод Дмитрий.
Группа была небольшая, ездили на внедорожнике.
С погодой сказочно повезло! С гор все просматривалось в том числе Сейдъявр (Сейдозеро).
По дороге Дмитрий рассказывал о местности, по которой пролегал маршрут
Л
Поездка прошла шикарно. Нам очень повезло с гидом! Илья, очень умный, интересный, начитанный гид. Мы столько узнали, сколько не услышали за другие две экскурсии. Конечно же природа, горы добавили эмоций. Мы под большим впечатлением! Надеюсь, когда приедем ещё в Мурманск обязательно пойдем с Ильёй на другие экскурсии. Спасибо большое!
