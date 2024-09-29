Умбозеро, потом по перевалу геологов прошли на гору Кыдыкварпах, с неё видны Сейдозеро и Ловозеро. Кстати, там работает интернет. При всей благодарности нашему прекрасному гиду, меня пейзажи не очень впечатлили. Ну, камни и камни вокруг. А еще в конце экскурсии Никита угостил нас чаем с пирогами.

Насчет сложности - с нами в группе был восьмилетний ребенок, никаких трудностей у него не было. Но если с погодой не повезет, машина может и не проехать, тогда пешком в гору будет тяжко, думаю.