Светлая керамическая студия в центре Мурманска приглашает на мастер-классы по гончарному ремеслу.
Вы научитесь лепить вручную или работать за гончарным кругом, создадите авторское изделие с изображением китов, Хибин или заполярной флоры.
Результатом будет особенный предмет с вашим декором, покрытый пищевой глазурью и пригодный для повседневного использования.
Описание мастер-класса
Как проходит мастер-класс
- Наша студия находится в центре Мурманска в 5 минутах пешком от площади Пять углов.
- Мастер-классы проводят профессиональные керамисты с педагогическим образованием.
- На занятиях мы используем немецкие высокотемпературные глины.
- Вы узнаете, какие бывают глины и глазури, как устроен процесс создания керамики.
- В зависимости от расписания вы освоите разные техники. По утрам мы делаем тарелки или шкатулки методом ручной лепки. Днём и вечером крутим на гончарном круге — пиалы, чайные пары, боулы для завтраков, тарелки или наборы для суши.
- Сырое изделие вы распишете под руководством мастера цветными красками для глины (ангобами) или выберете цветную глазурь — мы покроем ей ваше изделие после первого обжига.
- Последний штрих — ваша подпись.
- После занятия вы сможете отдохнуть, выпить чай или кофе с печеньем.
Получение готового изделия
- После того, как изделие просохнет, мы обожжём его в печи, покроем пищевыми высокотемпературными глазурями и проведём второй обжиг.
- Примерно через 5 недель вы заберёте готовое изделие (пиалу, боул, тарелку, чайную пару или шкатулку) самостоятельно у нас в студии, или мы отправим его вам за счёт получателя курьерской службой ТК СДЭК.
- Все сделанные у нас изделия можно греть в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине.
Организационные детали
- Все материалы и обжиги включены в стоимость.
- Рекомендуемый возраст участников 8+. Дети 3–7 лет могут делать изделие в паре с одним из сопровождающих.
- При бронировании мастер-класса обратите внимание на расписание:
11:00-14:00 — ручная лепка (тарелка или шкатулка)
15:00-18:00 — гончарный круг (пиала)
18:30-21:30 — гончарный круг (чайная пара, набор для суши, боул для завтрака или тарелочка).
- Также по запросу мы проведём для вас мастер-классы по будням — стоимость будет та же самая, а технику лепки и изделие можно будет выбрать самостоятельно.
- Мастер-класс для вас проведёт один из мастеров нашей студии.
в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 18:30
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 15:00 и 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1374 туристов
Меня зовут Виктор, и я северянин в уже в нескольких поколениях — мои предки приехали сюда почти сразу после основания Мурманска. Я выпускник Мурманского Арктического государственного университета и профессиональный историк,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
16 июл 2025
Отличное время препровождения в Мурманске как и для гостя, так и думаю для местных
1. Организатор пошел мне на встречу, организовал мк, очень дружелюбно, комфортно прям спасибо
2. Вы получаете кружку (у
1. Организатор пошел мне на встречу, организовал мк, очень дружелюбно, комфортно прям спасибо
2. Вы получаете кружку (у
Е
Елена
12 июл 2025
Огромное спасибо за эстетическое удовольствие! Мастер-класс доставил много удовольствия и память на долгие годы- прекрасные кружечки. Очень все продумано и доступно новичкам! Будем теперь пить чай из замечательных кружек! Большая благодарность и процветания вашему мастерству! А то, что вы еще их отправляете в любую точку страны, большой Вам за это респект!
