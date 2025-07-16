Мои заказы

Мастер-класс по гончарному искусству в Мурманске 3+

Создать уникальное и полностью функциональное керамическое изделие с северным колоритом
Светлая керамическая студия в центре Мурманска приглашает на мастер-классы по гончарному ремеслу.

Вы научитесь лепить вручную или работать за гончарным кругом, создадите авторское изделие с изображением китов, Хибин или заполярной флоры.

Результатом будет особенный предмет с вашим декором, покрытый пищевой глазурью и пригодный для повседневного использования.
Время начала: 11:00, 15:00, 18:30

Описание мастер-класса

Как проходит мастер-класс

  • Наша студия находится в центре Мурманска в 5 минутах пешком от площади Пять углов.
  • Мастер-классы проводят профессиональные керамисты с педагогическим образованием.
  • На занятиях мы используем немецкие высокотемпературные глины.
  • Вы узнаете, какие бывают глины и глазури, как устроен процесс создания керамики.
  • В зависимости от расписания вы освоите разные техники. По утрам мы делаем тарелки или шкатулки методом ручной лепки. Днём и вечером крутим на гончарном круге — пиалы, чайные пары, боулы для завтраков, тарелки или наборы для суши.
  • Сырое изделие вы распишете под руководством мастера цветными красками для глины (ангобами) или выберете цветную глазурь — мы покроем ей ваше изделие после первого обжига.
  • Последний штрих — ваша подпись.
  • После занятия вы сможете отдохнуть, выпить чай или кофе с печеньем.

Получение готового изделия

  • После того, как изделие просохнет, мы обожжём его в печи, покроем пищевыми высокотемпературными глазурями и проведём второй обжиг.
  • Примерно через 5 недель вы заберёте готовое изделие (пиалу, боул, тарелку, чайную пару или шкатулку) самостоятельно у нас в студии, или мы отправим его вам за счёт получателя курьерской службой ТК СДЭК.
  • Все сделанные у нас изделия можно греть в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине.

Организационные детали

  • Все материалы и обжиги включены в стоимость.
  • Рекомендуемый возраст участников 8+. Дети 3–7 лет могут делать изделие в паре с одним из сопровождающих.
  • При бронировании мастер-класса обратите внимание на расписание:
    11:00-14:00 — ручная лепка (тарелка или шкатулка)
    15:00-18:00 — гончарный круг (пиала)
    18:30-21:30 — гончарный круг (чайная пара, набор для суши, боул для завтрака или тарелочка).
  • Также по запросу мы проведём для вас мастер-классы по будням — стоимость будет та же самая, а технику лепки и изделие можно будет выбрать самостоятельно.
  • Мастер-класс для вас проведёт один из мастеров нашей студии.

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1374 туристов
Меня зовут Виктор, и я северянин в уже в нескольких поколениях — мои предки приехали сюда почти сразу после основания Мурманска. Я выпускник Мурманского Арктического государственного университета и профессиональный историк,
читать дальше

а также лицензированный гид по Мурманской области. К истории и природе своей земли я отношусь с большой любовью и трепетом — это не только сфера профессионального интереса, но и моё главное хобби! Я убеждён, что именно через историю народа и природу края можно понять суть земли. И я с удовольствием поделюсь этими сюжетами с вами. Жду вас в гости на Кольском севере!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Н
Надежда
16 июл 2025
Отличное время препровождения в Мурманске как и для гостя, так и думаю для местных
1. Организатор пошел мне на встречу, организовал мк, очень дружелюбно, комфортно прям спасибо
2. Вы получаете кружку (у
читать дальше

меня с китом!!!). Намного круче сделать сувенир своими руками. Ребята уже отправляют мне мою кружку сдэком.
3. Уютная студия, в самом центре Мурманска, приятные преподаватели.

Рекомендую всем, отлично проведете время и получите классный результат. Особенно если вам нравится работать с глиной.

Это был мой первый опыт на гончарном кругу, при поддержке преподавателей получился приятный результат!
Пока показываю сырую кружку, пришлют уже в цветном варианте. У ребят отличные референсы на сайте

Е
Елена
12 июл 2025
Огромное спасибо за эстетическое удовольствие! Мастер-класс доставил много удовольствия и память на долгие годы- прекрасные кружечки. Очень все продумано и доступно новичкам! Будем теперь пить чай из замечательных кружек! Большая благодарность и процветания вашему мастерству! А то, что вы еще их отправляете в любую точку страны, большой Вам за это респект!
