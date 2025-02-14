читать дальше

это наша жизнь! За плечами у нас уже десятки тысяч пройденных километров, сотни покорённых вершин, много поломок и нештатных ситуаций. Мы провели много часов в пургу и метель, и всё это только укрепляло нашу любовь к снегоходам. Наше кредо — снегоходом может и должен управлять каждый! Мы всегда на одной волне с гостями. Это заставляет каждый раз садиться на снегоход и мчаться сломя голову, чтобы передать вам эти эмоции и показать фантастические виды!