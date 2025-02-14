Масса впечатлений и мощный заряд эмоций — вот что ждёт вас в этой поездке! Вы обучитесь основным принципам управления снегоходом на учебном полигоне, а затем отправитесь в захватывающее путешествие по лесным тропинкам и холмам. С ветерком промчитесь по замерзшему озеру, полюбуетесь зимней природой. А после мы угостим вас ароматным чаем со сладостями.
Описание экскурсии
- На базе вас встретят весёлые и добродушные инструкторы. Вы переоденетесь и послушаете инструктаж. Узнаете о технике безопасности и особенностях снегоходов.
- Затем пройдёте на учебный полигон и познакомитесь с основными принципами управления транспортом.
- С полигона выдвинемся на несложный, но интересный маршрут — с лесными тропинками, небольшими горками и чарующими видами. Под руководством опытного инструктора вы промчитесь по замёрзшему озеру «Большое», проедете через сосновый бор, заедете на обзорную площадку и насладитесь зимней сказкой.
- После прогулки мы угостим вас вкусным чаем и сладостями.
Организационные детали
- Цена за одного человека на одном снегоходе — 5000 ₽, за двух человек на одном снегоходе — 6000 ₽. Дополнительных расходов нет. Катание на снегоходе длится 1 час, инструктаж — 30 минут.
- Мы предоставим полную экипировку: комбинезон, сапоги, варежки, подшлемник, шлем. На прогулку наденьте термобельё и флисовую кофту (или свитер).
- Протяжённость трассы — 10-15 км. Уровень сложности — простой. В качестве пассажиров допускаются дети с 6 лет. Дети до 10 лет катаются бесплатно.
- Мы находимся в черте города. До места старта вам нужно добраться самостоятельно.
- Вас буду сопровождать я или другой инструктор из нашей команды.
ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5000 ₽
|1 человек на снегоходе
|5000 ₽
|2 человека на снегоходе
|6000 ₽
|Взрослый и ребенок до 10 лет на одном снегоходе
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Градостроителей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 275 туристов
Для нас снегоходы — не просто развлечение. Это любовь с первого прикосновения! Мы прониклись всеми деталями и нюансами этого завораживающего зимнего вида спорта и одновременно отдыха, да так, что теперь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислава
14 фев 2025
Невероятно круто!
Очень интересный маршрут: по пути и лес, и озеро, и горки!
Ощущения просто невероятные!
Спасибо огромное инструктору и всей команде
Очень интересный маршрут: по пути и лес, и озеро, и горки!
Ощущения просто невероятные!
Спасибо огромное инструктору и всей команде
А
Алина
19 янв 2025
Все отлично, очень понравилось
Нургалиева
7 янв 2025
От нас от всех по 5 звезд ⭐⭐⭐⭐⭐ Процветания!!!
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Индивидуальная
Из Мурманска - к водопадам
Отправиться из Мурманска к рекам Ура и Большая Лавна и погулять возле каскадов
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4350 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь
Начало: Из Мурманска
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На снегоступах - к Семужному озеру
Пройдите по снежному лесу Мурманской области на снегоступах и насладитесь уникальной природой. Вас ждет пикник у костра с ароматным чаем и рыбой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 10 000 ₽ за человека