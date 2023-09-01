Отправимся в сердце Кольского полуострова к бескрайним морским просторам и суровым тундрам. Поднимемся на вершину горы, с которой увидим горное озеро, найдём «яйца дракона» в Териберке и познакомимся с саамами и северными оленями. Попробуем уху из свежайшей рыбы, морошковый чай, морепродукты и другие деликатесы. Насладимся видом на Баренцево море с Батарейского водопада, рассмотрим красно-оранжевые скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 5000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте.