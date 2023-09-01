Увидеть места съёмок «Левиафана», покормить оленей и побаловать себя морскими деликатесами
Поднимемся на вершину горы, с которой увидим горное озеро, найдём «яйца дракона» в Териберке и познакомимся с саамами и северными оленями. Попробуем уху из свежайшей рыбы, морошковый чай, морепродукты и другие деликатесы.
Насладимся видом на Баренцево море с Батарейского водопада, рассмотрим красно-оранжевые скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях.
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Описание
Организационные детали
При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 5000 рублей на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте.
Программа тура по дням
Северные олени, уха и морошковый чай в саамской деревне
Встречаемся в холле отеля на 1 этаже. Рекомендуем прилетать до 11:00. Персональный менеджер заблаговременно сообщит вам точный адрес и время встречи с гидом.
Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях. К вечеру вернёмся в Мурманск, прогуляемся по набережной, поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», являющегося первым в мире судном с ядерной энергетической установкой, и отпразднуем начало путешествия за приветственным ужином.
Териберка, Баренцево море и деликатесы
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку к Баренцеву морю. Увидим места, где снимали фильм «Левиафан», ощутим суровость тундры и посетим все популярные достопримечательности рыбацкого поселения. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.
Вечером вернёмся в отель в Мурманск.
Ловозёрские тундры и Хибины
Сегодня посетим второй по величине горный массив Мурманской области — Ловозёрские тундры. Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры. Рассмотрим натуральные камни и минералы на руднике «Карнасурт» и дойдём до котловины, напоминающей амфитеатр. После активной части восполним энергию сытным обедом и вернёмся в Мурманск.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, холл отеля на 1 этаже, рекомендуем прилетать до 11:00Завершение: Мурманск, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.