Туры от вашего отеля в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Мурманске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
28 000 за человека
От Белого моря до Баренцева
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
5 отзывов
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
38 500 за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: Г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
32 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    28 октября 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Хочу поблагодарить Яна за отличный, очень насыщенный и познавательный 4-х дневный тур по Кольскому полуострову. Осенняя погода внесла свои коррективы,
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    но несмотря на это удалось в полной мере почувствовать атмосферу берега Баренцева моря в Териберке, насладиться красотой видов под Кандалакшей, увидеть золотую осень в Хибинах, вдоволь погулять по Мурманску и даже пару раз увидеть северное сияние. Рекомендую этот тур всем любителям активного отдыха, желающим на короткий срок посетить как можно больше интересных и живописных локаций. Спасибо огромное!

  • К
    Ксения
    20 сентября 2023
    Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
    Несмотря на дождливую погоду хотелось оставаться в этом путешествии как можно дольше. Два дня на полуострове пролетели как минута. Столько
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    красоты, свободы, нетронутой природы, сопок, моря… Это было незабываемое приключение! Огромное спасибо компании и гиду за то, что в кратчайшие сроки смогли организовать нашу поездку и сделали ее максимально комфортной! Обязательно поедем с вами за новыми приключениями)

  • К
    Ксения
    27 августа 2023
    Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
    Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
    Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
  • Е
    Елена
    16 августа 2023
    Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
    Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде
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    и никогда (прости, Байкал!). Рыбачий и Средний- это точно места силы и невиданной красоты на краю света!! Невероятное разнообразие пейзажей, которые сменяются по много раз на дню. Это какая-то концентрированная красота, от которой в восхищении у меня прерывалось дыхание! Ты едешь и просто не веришь тому, что вокруг. Я не буду спойлерить и высылать фото со всех лучших локаций- пусть этот будет сюрпризом, но я 100%но сюда вернусь! А пока буду думать, вспоминать, перебирать фото! По формату это дружеская, позитивная и,конечно, познавательная поездка малым составом. Без изнурительных трекингов и бесконечных "подгонялок": тебя везде привезут, дадут достаточно времени для фото,общения с природой, прогулок и прочего. Да, дорога очень ухабистая, наверное, не подойдёт для тех, кого постоянно укачивает. Гид говорил, что дорога может даже быть утомительной под вечер, но я не понимала, о чëм он!:) это настоящее приключение с захватывающими красотами, дорога не вызвала у меня никакого негатива вообще!!! С одной стороны- горячо рекомендую, а с другой- как-то даже не хочется делиться этим заповедным краем!!!

    Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)
  • И
    Инна
    14 августа 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Поездка получилась невероятной! Огромнейшая благодарность Яну за отличную организацию тура и нестандартный подход к составлению маршрута. Все наши передвижения сопровождались интересными рассказами,
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    потрясающими видами и вкуснейшими угощениями. По ходу путешествия Ян с присущей ему тактичностью всегда уточнял о нашем самочувствии, а также желаниях и предпочтениях при посещении локаций, помогал преодолевать сложные для нас участки на подъемах в горы, снабжал всем необходимым для комфортного перехода. Поскольку на протяжении всей поездки погода радовала нас совсем несеверной жарой, Ян планировал маршрут таким образом, чтобы у нас была возможность освежиться в чистейших водах Белого и Баренцева морей, а также в красивейшем горном озере в Хибинах. Это однозначно стало одним из самых ярких впечатлений от поездки наряду с хождением босиком по прохладным болотам:) Отдельно хотелось бы отметить тот день, что мы провели в Мурманске. Ян организовал нам несколько чудесных экскурсий с Марией. Нам удалось увидеть город с лучших ракурсов в сопровождении прекрасных людей, действительно искренне любящих свой родной край. Это было очень круто! Уже ожидая вылет в аэропорту мы обсуждали наши впечатления и ожидания от поездки и пришли к выводу, что выбрать тур с Яном из всего многообразия предлагаемых вариантов было нашим лучшим решением! Однозначно появилось желание вернуться на Кольский!

    Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!Поездка получилась невероятной!
  • Г
    Головкин
    26 июля 2023
    От Белого моря до Баренцева
    Насыщенный тур - готовьтесь к тому, что придется мало спать, много и вкусно есть, много ходить и постоянно удивляться местным красотам. За 4 дня вы действительно исколесите весь Кольский полуостров. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
  2. От Белого моря до Баренцева
  3. Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 28 000 до 38 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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