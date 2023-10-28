1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
6 июля в 08:00
13 июля в 08:00
28 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
11 июля в 08:00
18 июля в 08:00
38 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: Г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
12 июля в 10:00
19 июля в 10:00
32 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин28 октября 2023Хочу поблагодарить Яна за отличный, очень насыщенный и познавательный 4-х дневный тур по Кольскому полуострову. Осенняя погода внесла свои коррективы,
- ККсения20 сентября 2023Несмотря на дождливую погоду хотелось оставаться в этом путешествии как можно дольше. Два дня на полуострове пролетели как минута. Столько
- ККсения27 августа 2023Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
- ЕЕлена16 августа 2023Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде
- ИИнна14 августа 2023Поездка получилась невероятной! Огромнейшая благодарность Яну за отличную организацию тура и нестандартный подход к составлению маршрута. Все наши передвижения сопровождались интересными рассказами,
- ГГоловкин26 июля 2023Насыщенный тур - готовьтесь к тому, что придется мало спать, много и вкусно есть, много ходить и постоянно удивляться местным красотам. За 4 дня вы действительно исколесите весь Кольский полуостров. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «От вашего отеля»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Мурманске в июле 2024
Сейчас в Мурманске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 28 000 до 38 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год по теме «От вашего отеля», 10 ⭐ отзывов, цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь