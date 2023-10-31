Морская прогулка по Баренцеву морю

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Ответы на вопросы
У вас есть уникальная возможность увидеть великолепную северную природу со стороны моря. Из села Териберка мы отправимся с вами в увлекательное путешествие на судне по Баренцеву морю.

Вы сможете посмотреть на знаменитые объекты Териберки с нового ракурса, а также увидеть настоящих китов, дельфинов, касаток и других морских млекопитающих.
Морская прогулка по Баренцеву морю
Морская прогулка по Баренцеву морю
Морская прогулка по Баренцеву морю
Морская прогулка по Баренцеву морю
Морская прогулка по Баренцеву морю
Морская прогулка по Баренцеву морю
Морская прогулка по Баренцеву морю
Ближайшие даты:
31
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждетПредставьте, что Северный Ледовитый океан вовсе не так суров, как можно подумать! Лазурная прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики — вот что мы с вами увидим на удачной фотоохоте.
Наше морское приключение начинается в селе Териберка, откуда мы отправимся на увлекательную прогулку на судне по Баренцеву морю. Не лишайте себя уникальной возможности встретить китов, касаток, дельфинов, морских котиков и необыкновенные птичьи базары, а также увидеть Териберку с необычного ракурса — с моря.
Важно знатьВозьмите с собой дождевик и теплую одежду.

В 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-часовая морская прогулка на судне
Место начала и завершения?
Причалы Териберки
Когда и сколько длится?
Когда: В 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой дождевик и теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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