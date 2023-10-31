У вас есть уникальная возможность увидеть великолепную северную природу со стороны моря. Из села Териберка мы отправимся с вами в увлекательное путешествие на судне по Баренцеву морю.
Вы сможете посмотреть на знаменитые объекты Териберки с нового ракурса, а также увидеть настоящих китов, дельфинов, касаток и других морских млекопитающих.
Вы сможете посмотреть на знаменитые объекты Териберки с нового ракурса, а также увидеть настоящих китов, дельфинов, касаток и других морских млекопитающих.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПредставьте, что Северный Ледовитый океан вовсе не так суров, как можно подумать! Лазурная прозрачная вода, в которой плещутся киты, дельфины и морские котики — вот что мы с вами увидим на удачной фотоохоте.
Наше морское приключение начинается в селе Териберка, откуда мы отправимся на увлекательную прогулку на судне по Баренцеву морю. Не лишайте себя уникальной возможности встретить китов, касаток, дельфинов, морских котиков и необыкновенные птичьи базары, а также увидеть Териберку с необычного ракурса — с моря.
Важно знатьВозьмите с собой дождевик и теплую одежду.
В 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 2-часовая морская прогулка на судне
- Место начала и завершения?
- Причалы Териберки
- Когда и сколько длится?
- Когда: В 08:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой дождевик и теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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