Вы отправитесь на поиски китов, косаток и других обитателей Баренцева моря, попробуете свежие морепродукты и полюбуетесь суровыми северными пейзажами.
А после исследуете главные достопримечательности Териберки: пляж «Яйца дракона», водопад Батарейского озера, песчаный берег с северными качелями и другие знаковые места этого края.
А после исследуете главные достопримечательности Териберки: пляж «Яйца дракона», водопад Батарейского озера, песчаный берег с северными качелями и другие знаковые места этого края.
Описание экскурсии
- Вы совместите сразу два удовольствия: морскую прогулку в поисках китов и обед из свежих морепродуктов, которые дайвер поднимет со дна моря прямо во время поездки.
- За два часа в море вы успеете насладиться северными пейзажами, попробовать морские деликатесы и порыбачить.
- Во время прогулки можно встретить китов, косаток, тюленей и понаблюдать за шумными птичьими базарами. Природа Териберки впечатляет в любое время года, а увидеть её с воды — отдельное удовольствие. Морская прогулка проходит на небольших судах в сторону Баренцева моря.
- Но и это ещё не всё. Мы совершим пешую прогулку по главным достопримечательностям Териберки: увидим знаменитый каменный пляж «Яйца дракона», водопад Батарейского озера, песчаный пляж с самыми северными качелями, выброшенное на берег судно и другие интересные места.
Организационные детали
- Погода в Териберке переменчива, поэтому советуем брать дождевики и дополнительную теплую одежду для морской прогулки.
- Возьмите с собой перекус, не всегда можно попасть в ресторан.
- Для выхода в море необходимо при себе иметь паспорт.
- Пеший маршрут к водопаду может занять около 2 часов, около 6 км. туда-обратно (легкий, доступен для любого уровня подготовки).
- Необходимо отправляться в удобной обуви.
- Если с вами будут дети до 14 лет, необходимо сообщить.
- В дни повышенного спроса используются микроавтобусы до 17 пассажиров (сбор от отеля Меридиан в центре города).
- Для выхода в море используются небольшие бывшие рыболовецкие траулеры, на палубах которых не предусмотрены посадочные места.
- К сожалению в Териберке пока нет комфортных спусков на суда. Может быть 2 метровая лестница или переход с судна на судно. Связано с линией приливов и отливов.
- На всех судах присутствуют спасжилеты, но по законодательству рф, на судах такого типа жилет надевается по сигналу капитана в случае чс.
- Морская прогулка проходит без сопровождения гида, не даем гарантии на наличие китов и другой живности.
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1076 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду лицензированных гидов в Мурманске. Мы занимаемся туризмом с 2015 года. Приглашаем полюбоваться суровой природой Заполярного края, познакомиться с традициями коренных жителей и поохотиться за Северным сиянием.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Из Мурманска в Териберку + выход в Баренцево море»
Мини-группа
до 8 чел.
В трендеВ Териберку - на встречу с китами
Открыть природу Севера и выйти в арктические воды на поиски удивительных животных
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
8 июн в 08:30
10 500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Красоты Териберки и выход в море на поиски китов
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: На площади «Пять Углов»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
8000 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 18 чел.
Время Севера: Териберка, киты и морские деликатесы
Отправимся из Мурманска к скелетам кораблей, круглым камням, разноцветным мхам и невероятной фауне
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июн в 07:00
13 950 ₽
15 500 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
В Териберку на свидание с Баренцевым морем
Уехать из Мурманска к пляжу драконьих яиц, тюленям и умиротворяющим северным пейзажам
Начало: На площади «Пяти Углов»
Расписание: в будние дни в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
8 июн в 08:30
9500 ₽ за человека
8000 ₽ за человека