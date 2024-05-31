Искусство и музеи – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Мурманске, цены от 910 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманские муралы
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
135 отзывов
Мурманские муралы: путешествие по ярким уголкам столицы Заполярья
Погрузитесь в мир яркого уличного искусства Мурманска, где каждый мурал рассказывает свою уникальную историю
Начало: У кинотеатра Мурманск
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
910 за человека
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Индивидуальная
1.5 часа
Апатиты: магия минералов в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: в Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1 300 за всё до 25 чел.
Муральная одиссея Мурманска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Муральная одиссея Мурманска
Погрузиться в мир креативного уличного искусства в трёх районах города
Начало: От удобного вам адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Мурманские муралы
    Доброго дня. Был на майские праздники. Очень рекомендую
  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Мурманские муралы
    Очень интересная экскурсия, город открывается с другой стороны. Мария очень подробно рассказывает про сами муралы и историю почему они нарисованы на определённых домах. Яркие и красочные картины. Время провели с удовольствием, несмотря на не очень хорошую погоду
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Мурманские муралы
    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное решение. Мария рассказала и
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    о фестивале муралов, который происходит в Мурманске с 2021 года, и об истории Мурманска, о районах города, о художниках, о людях этого северного края, о традициях народов, проживающих в Заполярье. И, конечно, об интересных особенностях этого необычного современного искусства. Мария - прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Несомненно порекомендую эту экскурсию своим друзьям.

    Начала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильноеНачала изучение Мурманска не с основных достопримечательностей, а с экскурсии по муралам, и это было правильное

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Искусство и музеи»

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  7. Кольский мост
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 910 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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