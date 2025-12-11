Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Мурманск
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
Сегодня в 14:30
15 дек в 14:30
от 6666 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Чем дышит Север: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера
Погрузитесь в волшебство северного сияния с опытными гидами. Узнайте секреты Авроры и сделайте уникальные фото в Мурманске
Начало: В вашем отеле в Мурманске
Расписание: ежедневно в 21:00
15 дек в 21:00
16 дек в 21:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Сопка Мишукова: уникальная экскурсия в Мурманске
Исследуйте сопку Мишукова и получите незабываемые впечатления от панорамы Мурманска и Кольского залива
Начало: По согласованию с туристами в черте г. Мурманск
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от 3950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мурманск - главный город Заполярья
Погрузитесь в историю Мурманска, осмотрите величественные памятники и узнайте о подвиге мурманчан в годы войны
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Муральная одиссея Мурманска
Увлекательное путешествие по уличным галереям Мурманска. Узнайте о муралах, которые делают город ярче и живее. Откройте тайны символов и техник
Начало: От удобного вам адреса
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Иммерсивная прогулка «Пять Мурмансков»
Познакомиться с эпохами города с помощью аудиовизуального погружения в прошлое
Начало: На Рябиновой аллее
Завтра в 10:00
13 дек в 09:00
от 6300 ₽ за всё до 27 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
25 200 ₽
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
