Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Новая звезда Севера — Териберка

Увидеть знаменитые локации рыбацкого селения и попасть под чары Заполярья

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Мурманска
Мы отправляемся к главной достопримечательности 🏛️ Мурманского края! В пути полюбуемся пейзажами тундры и обсудим, как поселок дождался своего Ренессанса.

Вы устроите фотосессию 📷 с Териберкой, заберете сувенир 🎁 с Драконьего пляжа и возьмете автограф у океана.

А еще мы посетим местный ресторан и попробуем блюда с дарами моря 🌊.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 👥Групповая
  • 🚗На автомобиле
  • 🧒Подходит для детей
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка

Териберка: вторая жизнь
Из Мурманска мы выдвинемся на север, по пути наслаждаясь впечатляющими ландшафтами тундры. Я познакомлю вас с историей 📖 Териберки, расскажу о лучших годах приморского поселка, его упадке и возрождении после съёмок в фильме 🎥 Звягинцева. Уже на месте вы увидите локации, где снимали кино 🎥, проникнитесь холодной красотой Териберского фьорда. Осмотрите остов кита и недавно появившуюся арт-композицию с китовыми хвостами, а на пустынном пляже обнаружите выброшенный морем корабль.

Must-see в рыбацком селении
Мы проедем по Газпромовской дороге и обсудим, почему ее называют «конец всех дорог». В программе также будет знаменитый Батарейский водопад, кладбище кораблей и Драконий пляж 🏖️ с камнями, которые много веков шлифовала волна. И конечно, шумное Баренцево море 🌊, прекрасное в любую погоду. А чтобы подкрепиться, заглянем в местный ресторан, где вы сможете ответить блюда из местных морепродуктов.

Организационные детали

  • Это в первую очередь видовая поездка, но предполагается краткое знакомство с историей 📖 и основными фактами о Териберке
  • Экскурсия ⛳ пройдет на комфортном микроавтобусе 🚌
  • Питание 🍽️ оплачивается отдельно (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 на Площади 5 углов
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка
Новая звезда Севера — Териберка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вячеслав
Вячеслав
Меня зовут Вячеслав, вырос в Мурманске. С детства моя жизнь связана с природой Север. Я накопил большой багаж знаний о нашей Северной природе — и готов ими с вами делиться. Организую поездки по Мурманскому краю на комфортных микроавтобусах.
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Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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