Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Териберка: вторая жизнь

Из Мурманска мы выдвинемся на север, по пути наслаждаясь впечатляющими ландшафтами тундры. Я познакомлю вас с историей 📖 Териберки, расскажу о лучших годах приморского поселка, его упадке и возрождении после съёмок в фильме 🎥 Звягинцева. Уже на месте вы увидите локации, где снимали кино 🎥, проникнитесь холодной красотой Териберского фьорда. Осмотрите остов кита и недавно появившуюся арт-композицию с китовыми хвостами, а на пустынном пляже обнаружите выброшенный морем корабль.

Must-see в рыбацком селении

Мы проедем по Газпромовской дороге и обсудим, почему ее называют «конец всех дорог». В программе также будет знаменитый Батарейский водопад, кладбище кораблей и Драконий пляж 🏖️ с камнями, которые много веков шлифовала волна. И конечно, шумное Баренцево море 🌊, прекрасное в любую погоду. А чтобы подкрепиться, заглянем в местный ресторан, где вы сможете ответить блюда из местных морепродуктов.

Организационные детали