Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки

Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны

5
2 отзыва
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Чтобы подарить близким яркие впечатления и провести вместе запоминающийся день на Севере — отправляйтесь на нашу экскурсию! Эта поездка может стать отличным вариантом для предложения руки и сердца или подарком на праздник: мы учтём все ваши пожелания! Вы увидите самые живописные места Териберки, узнаете любопытные факты из их истории и загадаете самое сокровенное желание.
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Секреты Севера

Вы посетите Сад камней и узнаете его секрет. Прогуляетесь по берегу Баренцева моря, почувствуете себя детьми на самых «северных» качелях, увидите знаменитый скелет кита и кладбище кораблей. Также мы с вами дойдём до пляжа с «драконьими яйцами» и живописного Батарейского водопада. По вашему желанию заедем на самую северную пивоварню и продегустируем продукцию.

На экскурсии вы узнаете историю Териберки и Кольского полуострова, интересные факты про долину влюблённых троллей и грот «Гнездо дракона». Мы поделимся с вами тайнами Севера и покажем места, где можно загадать самое сокровенное желание.

Наша изюминка

Путешествие проходит на автомобиле повышенного класса. А ещё мы всегда готовы учесть все ваши пожелания. Хотите провести побольше времени на точках и скорректировать маршрут? Или планируете устроить сюрприз близкому человеку и забронировать столик в ресторане? Просто сообщите нам об этом, и мы всё сделаем за вас!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 3 лет. Автомобиль — Toyota Land Cruiser 200, Toyota Fortuner (или автомобиль того же класса). Есть детские кресла. Просим сообщить заранее, если они вам потребуются.
  • В стоимость включены услуги гида, трансфер, вход на оленью ферму и посещение природного парка «Териберка»
  • Рекомендуем надеть удобную нескользящую обувь и тёплую ветрозащитную одежду. В ясную погоду пригодятся солнцезащитные очки и головной убор, также можете взять репелленты.
  • Пожалуйста, предупредите нас, если у вас самолёт или отправление поезда вечером после экскурсии

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Ягель для оленей на ферме (100 руб.)
  • Обед в одном из ресторанов Териберки (средний чек — 1500 руб.)
  • Трансфер на санях к водопаду — по желанию в зимнее время (1000 руб.)
  • Индивидуальные пожелания гостей: шампанское, фейерверк и т. д.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
25 авг 2023
Отлично прокатились. И самого северного пива попробовали и яйца драконьи посмотрели и оленей покормили и вокруг водопада попрыгали. Наш гид Александр смог организовать обед, несмотря на форс-мажор в Териберке (отключение света, хотя и плановое, но неприятное для многих). Александр много рассказывал о вещах, о которых мы раньше и не подозревали.
Анна
29 июля 2023
Гид- просто 🔥 Маршрут круто продуман, информация интересная и совсем не скучная! Не было банальных, дежурных фраз, максимально дружественная атмосфера, с юмором 👍 Комфорт на высоте! Это было одно из тех путешествий, которые запоминаются на всю жизнь!!

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