Чтобы подарить близким яркие впечатления и провести вместе запоминающийся день на Севере — отправляйтесь на нашу экскурсию! Эта поездка может стать отличным вариантом для предложения руки и сердца или подарком на праздник: мы учтём все ваши пожелания! Вы увидите самые живописные места Териберки, узнаете любопытные факты из их истории и загадаете самое сокровенное желание.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Секреты Севера

Вы посетите Сад камней и узнаете его секрет. Прогуляетесь по берегу Баренцева моря, почувствуете себя детьми на самых «северных» качелях, увидите знаменитый скелет кита и кладбище кораблей. Также мы с вами дойдём до пляжа с «драконьими яйцами» и живописного Батарейского водопада. По вашему желанию заедем на самую северную пивоварню и продегустируем продукцию.

На экскурсии вы узнаете историю Териберки и Кольского полуострова, интересные факты про долину влюблённых троллей и грот «Гнездо дракона». Мы поделимся с вами тайнами Севера и покажем места, где можно загадать самое сокровенное желание.

Наша изюминка

Путешествие проходит на комфортном автомобиле. А ещё мы всегда готовы учесть все ваши пожелания. Хотите провести побольше времени на точках и скорректировать маршрут? Или планируете устроить сюрприз близкому человеку и забронировать столик в ресторане? Просто сообщите нам об этом, и мы всё сделаем за вас!

Организационные детали

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 3 лет. Есть детские кресла. Просим сообщить заранее, если они вам потребуются.

В стоимость включены услуги гида, трансфер

Рекомендуем надеть удобную нескользящую обувь и тёплую ветрозащитную одежду. В ясную погоду пригодятся солнцезащитные очки и головной убор, также можете взять репелленты.

Пожалуйста, предупредите нас, если у вас самолёт или отправление поезда вечером после экскурсии

Дополнительные расходы (по желанию)