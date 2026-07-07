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Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки

Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Чтобы подарить близким яркие впечатления и провести вместе запоминающийся день на Севере — отправляйтесь на нашу экскурсию! Эта поездка может стать отличным вариантом для предложения руки и сердца или подарком на праздник: мы учтём все ваши пожелания! Вы увидите самые живописные места Териберки, узнаете любопытные факты из их истории и загадаете самое сокровенное желание.
5
78 отзывов
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки

Описание экскурсии

Секреты Севера

Вы посетите Сад камней и узнаете его секрет. Прогуляетесь по берегу Баренцева моря, почувствуете себя детьми на самых «северных» качелях, увидите знаменитый скелет кита и кладбище кораблей. Также мы с вами дойдём до пляжа с «драконьими яйцами» и живописного Батарейского водопада. По вашему желанию заедем на самую северную пивоварню и продегустируем продукцию.

На экскурсии вы узнаете историю Териберки и Кольского полуострова, интересные факты про долину влюблённых троллей и грот «Гнездо дракона». Мы поделимся с вами тайнами Севера и покажем места, где можно загадать самое сокровенное желание.

Наша изюминка

Путешествие проходит на комфортном автомобиле. А ещё мы всегда готовы учесть все ваши пожелания. Хотите провести побольше времени на точках и скорректировать маршрут? Или планируете устроить сюрприз близкому человеку и забронировать столик в ресторане? Просто сообщите нам об этом, и мы всё сделаем за вас!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 3 лет. Есть детские кресла. Просим сообщить заранее, если они вам потребуются.
  • В стоимость включены услуги гида, трансфер
  • Рекомендуем надеть удобную нескользящую обувь и тёплую ветрозащитную одежду. В ясную погоду пригодятся солнцезащитные очки и головной убор, также можете взять репелленты.
  • Пожалуйста, предупредите нас, если у вас самолёт или отправление поезда вечером после экскурсии

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Вход на оленью ферму — 200 ₽
  • Ягель для оленей на ферме — 200 ₽
  • Посещение природного парка «Териберка»: 500 ₽/чел. — для граждан РФ, 1000 ₽/чел. — для иностранных граждан. Льготные категории проходят бесплатно — подробности накануне экскурсии
  • Обед в одном из ресторанов Териберки (средний чек — 1500-2000 ₽)
  • Трансфер на санях к водопаду — по желанию в зимнее время (1500 ₽/чел)
  • Индивидуальные пожелания гостей: морская прогулка, дегустация морепродуктов, шампанское, профессиональный фотограф и т. д.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7125 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
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Тимур
Отличная экскурсия. Приятно и полезно провели время с Алексеем. Он связался заранее, подсказал что взять с собой. В дороге показывал, рассказывал и был на одной волне. Обо всем договаривался. К
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сожалению с китами он договорился на другое время, но показал их с берега. В море были только дельфины и тюлень. Экскурсия была насыщенной и очень интересной. В конце дня не было мозговой усталости.

Отличная экскурсия. Приятно и полезно провели время с Алексеем. Он связался заранее, подсказал что взять с
Отличная экскурсия. Приятно и полезно провели время с Алексеем. Он связался заранее, подсказал что взять с
Отличная экскурсия. Приятно и полезно провели время с Алексеем. Он связался заранее, подсказал что взять с
Отличная экскурсия. Приятно и полезно провели время с Алексеем. Он связался заранее, подсказал что взять с
Отличная экскурсия. Приятно и полезно провели время с Алексеем. Он связался заранее, подсказал что взять с
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Дарья
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно укачивает,а тут все нормально и спокойно),заканчивая выходом в море (за отдельную плату),чтобы увидеть китов. Легко и ненавязчиво беседовали дорогой,узнали много интересного и нового про Мурманск, Териберку и др., были в красивых местах, сделали кучу фоток, очень рекомендуем!
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно
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Анна
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых. Посчастливилось увидеть белух, полосатого кита и нерпу на морской прогулке, а после смогли потискать замечательных хаски. Рекомендую данное путешествие.
Было интересно, комфортно и весело.
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых.
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых.
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых.
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых.
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых.
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых.
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых.
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А
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень приятно с ним общаться. Мы прекрасно провели время, было много ярких эмоций и красивых пейзажей. Огромное спасибо!
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень+3
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень
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Андрей
Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Своей уверенностью и позитовом подтолкнул нас решиться на эту поездку, хотя прогноз по закрытию дороги был неутешительный и в итоге все не зря! Всё посмотрели, всё узнали, посетили всё, что хотели! С Алексеем чувствуешь себя в безопасности и очень здорово, что человек так хорошо знает и любит родной край! Мы в восхищении!
Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Своей уверенностью и позитовом подтолкнул нас решиться на эту поездку, хотя
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Е
Все отлично, спасибо. Никита отлично пропел экскурсию.
Все отлично, спасибо. Никита отлично пропел экскурсию.
Все отлично, спасибо. Никита отлично пропел экскурсию.
Все отлично, спасибо. Никита отлично пропел экскурсию.
Все отлично, спасибо. Никита отлично пропел экскурсию.
Все отлично, спасибо. Никита отлично пропел экскурсию.
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