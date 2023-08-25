Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
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Описание
Что вас ожидает
Секреты Севера
Вы посетите Сад камней и узнаете его секрет. Прогуляетесь по берегу Баренцева моря, почувствуете себя детьми на самых «северных» качелях, увидите знаменитый скелет кита и кладбище кораблей. Также мы с вами дойдём до пляжа с «драконьими яйцами» и живописного Батарейского водопада. По вашему желанию заедем на самую северную пивоварню и продегустируем продукцию.
На экскурсии вы узнаете историю Териберки и Кольского полуострова, интересные факты про долину влюблённых троллей и грот «Гнездо дракона». Мы поделимся с вами тайнами Севера и покажем места, где можно загадать самое сокровенное желание.
Наша изюминка
Путешествие проходит на автомобиле повышенного класса. А ещё мы всегда готовы учесть все ваши пожелания. Хотите провести побольше времени на точках и скорректировать маршрут? Или планируете устроить сюрприз близкому человеку и забронировать столик в ресторане? Просто сообщите нам об этом, и мы всё сделаем за вас!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей от 3 лет. Автомобиль — Toyota Land Cruiser 200, Toyota Fortuner (или автомобиль того же класса). Есть детские кресла. Просим сообщить заранее, если они вам потребуются.
- В стоимость включены услуги гида, трансфер, вход на оленью ферму и посещение природного парка «Териберка»
- Рекомендуем надеть удобную нескользящую обувь и тёплую ветрозащитную одежду. В ясную погоду пригодятся солнцезащитные очки и головной убор, также можете взять репелленты.
- Пожалуйста, предупредите нас, если у вас самолёт или отправление поезда вечером после экскурсии
Дополнительные расходы (по желанию)
- Ягель для оленей на ферме (100 руб.)
- Обед в одном из ресторанов Териберки (средний чек — 1500 руб.)
- Трансфер на санях к водопаду — по желанию в зимнее время (1000 руб.)
- Индивидуальные пожелания гостей: шампанское, фейерверк и т. д.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.