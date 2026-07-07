Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки
Добраться до края земли, полюбоваться необъятной красотой Русского Севера и узнать его тайны
Чтобы подарить близким яркие впечатления и провести вместе запоминающийся день на Севере — отправляйтесь на нашу экскурсию! Эта поездка может стать отличным вариантом для предложения руки и сердца или подарком на праздник: мы учтём все ваши пожелания! Вы увидите самые живописные места Териберки, узнаете любопытные факты из их истории и загадаете самое сокровенное желание.
Вы посетите Сад камней и узнаете его секрет. Прогуляетесь по берегу Баренцева моря, почувствуете себя детьми на самых «северных» качелях, увидите знаменитый скелет кита и кладбище кораблей. Также мы с вами дойдём до пляжа с «драконьими яйцами» и живописного Батарейского водопада. По вашему желанию заедем на самую северную пивоварню и продегустируем продукцию.
На экскурсии вы узнаете историю Териберки и Кольского полуострова, интересные факты про долину влюблённых троллей и грот «Гнездо дракона». Мы поделимся с вами тайнами Севера и покажем места, где можно загадать самое сокровенное желание.
Наша изюминка
Путешествие проходит на комфортном автомобиле. А ещё мы всегда готовы учесть все ваши пожелания. Хотите провести побольше времени на точках и скорректировать маршрут? Или планируете устроить сюрприз близкому человеку и забронировать столик в ресторане? Просто сообщите нам об этом, и мы всё сделаем за вас!
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 3 лет. Есть детские кресла. Просим сообщить заранее, если они вам потребуются.
В стоимость включены услуги гида, трансфер
Рекомендуем надеть удобную нескользящую обувь и тёплую ветрозащитную одежду. В ясную погоду пригодятся солнцезащитные очки и головной убор, также можете взять репелленты.
Пожалуйста, предупредите нас, если у вас самолёт или отправление поезда вечером после экскурсии
Дополнительные расходы (по желанию)
Вход на оленью ферму — 200 ₽
Ягель для оленей на ферме — 200 ₽
Посещение природного парка «Териберка»: 500 ₽/чел. — для граждан РФ, 1000 ₽/чел. — для иностранных граждан. Льготные категории проходят бесплатно — подробности накануне экскурсии
Обед в одном из ресторанов Териберки (средний чек — 1500-2000 ₽)
Трансфер на санях к водопаду — по желанию в зимнее время (1500 ₽/чел)
Индивидуальные пожелания гостей: морская прогулка, дегустация морепродуктов, шампанское, профессиональный фотограф и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 44% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7125 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
2
3
1
2
–
1
–
Тимур
Отличная экскурсия. Приятно и полезно провели время с Алексеем. Он связался заранее, подсказал что взять с собой. В дороге показывал, рассказывал и был на одной волне. Обо всем договаривался. К читать дальшеуменьшить
сожалению с китами он договорился на другое время, но показал их с берега. В море были только дельфины и тюлень. Экскурсия была насыщенной и очень интересной. В конце дня не было мозговой усталости.
Вам был полезен этот отзыв?
Дарья
Отличная экскурсия,отдельное спасибо гиду Алексею, очень комфортная,интересная и насыщенная поездка - начиная от удобной машины (обычно укачивает,а тут все нормально и спокойно),заканчивая выходом в море (за отдельную плату),чтобы увидеть китов. Легко и ненавязчиво беседовали дорогой,узнали много интересного и нового про Мурманск, Териберку и др., были в красивых местах, сделали кучу фоток, очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Очень понравилось путешествие. Гид Никита провёл по самым интересным местам, сумел увлечь и детей и взрослых. Посчастливилось увидеть белух, полосатого кита и нерпу на морской прогулке, а после смогли потискать замечательных хаски. Рекомендую данное путешествие. Было интересно, комфортно и весело.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Нам всё очень понравилось, экскурсию проводил Алексей, он прекрасный гид, отлично знает историю мест, было очень приятно с ним общаться. Мы прекрасно провели время, было много ярких эмоций и красивых пейзажей. Огромное спасибо!
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Своей уверенностью и позитовом подтолкнул нас решиться на эту поездку, хотя прогноз по закрытию дороги был неутешительный и в итоге все не зря! Всё посмотрели, всё узнали, посетили всё, что хотели! С Алексеем чувствуешь себя в безопасности и очень здорово, что человек так хорошо знает и любит родной край! Мы в восхищении!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Все отлично, спасибо. Никита отлично пропел экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Лучшие моменты наедине: индивидуальная экскурсия в Териберку с комфортом и без спешки»