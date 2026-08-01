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Н Наталья Экскурсия прошла на высшем уровне!

Поездка была 21.07.2026.

за день прислали информацию, четко все указано и написано!



Отдельная благодарность гиду Владу! все четко, по делу, в пути очень интересно рассказывал! узнали много интересного!

по таймингу все было идеально, было время погулять, но и не затянуто!

заехали в очень хорошее кафе, все что указано в описании экскурсии - всё посетили!

всем советуем!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Иветта Спасибо большое Сергею за отличную организацию экскурсии! Было очень интересно, Сергей великолепно рассказывает про всё в Мурманской области. Много знает, видно, что очень любит этот суровый край и вселяет и в нас эту любовь! Внимательный, тактичный и обаятельный! Сергей, огромное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Лукконен Экскурсия шикарная, осталась в восторге от красоты этих мест. Также отдельное спасибо гиду Владу за очень увлекательное и познавательное сопровождение, информации море,время просто пролетело незаметно! +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Очень понравилась экскурсия, гид по пути рассказывал некоторые факты о Мурманской области, было интересно. В назначенный день дорога на Териберку была закрыта, пришлось перенести ее на след день. Передвигались на комфортном мерседес спринтер, теплый.

рекомендую компанию и гида Сергея. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Галина Спасибо огромное гиду Дмитрию и Сергеею, который вез нас в повозке на снегоходе за эту офигенную поездку. Куча интересных историй о Мурманске и Териберке мы услышали. А ещё поитогу, немного изменив маршрут, побывали на краю земли. Ощущение было, что ты в другом мире. Городскому человеку точно стоит побывать в этих местах. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет