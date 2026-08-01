Через «ворота Арктики», как называют Мурманск, мы отправимся прямо в её владения. Пересекая безграничные тундровые дали, вы узнаете, как нам живётся в условиях Крайнего Севера. Познакомитесь с древними поверьями, связанными с повсеместными пирамидками из камней.
А в самой Териберке посетите пляж Яйца дракона, кладбище кораблей, Батарейский водопад, ферму и ресторан, где подают морские деликатесы.
А в самой Териберке посетите пляж Яйца дракона, кладбище кораблей, Батарейский водопад, ферму и ресторан, где подают морские деликатесы.
Описание экскурсии
- Двухчасовая дорога позволит вам лучше осознать масштабы кольской тундры и оценить её фантастические пейзажи. В самых красивых местах и в туристических точках можно будет остановиться для фотосессий. Среди них будет и Сад камней, где вы подробнее узнаете о сейдах и традициях пирамидок.
- Стали появляться сопки — вот мы и в Териберке, месте единственного выхода к берегу Баренцева моря, к которому можно добраться по автомобильной дороге. В нашей программе самые яркие и интересные достопримечательности:
— Кладбище кораблей, где вы увидите знаменитые скелеты, скопившиеся в Териберской бухте, и узнаете о прошлом рыбацкого посёлка.
— Пляж с «драконьими яйцами» — снимки на фоне россыпи гладких овальных камней получаются очень оригинальными. Здесь даже есть Логово дракона — при хорошей погоде подберёмся и к нему.
— Батарейский водопад, падающий из одноимённого озера в Баренцево море. Все водопады впечатляют. Но этот — особенный;)
— Обед и дегустации (по желанию). В Териберке есть не только фактурные фотолокации, но и интересные рестораны. В запланированный обеденный перерыв вы сможете выбрать подходящее заведение и отведать блюда из морепродуктов.
— Мини-ферма. Также мы отвезём вас в гости к хаски и оленям. Там же угощают морошковым вареньем, а ещё необычным вином из местной ягоды, вороники.
— Самая северная пивоварня. Желающие продегустируют продукцию и cмогут купить бутылочку-другую в качестве сувенира.
- На этом наше путешествие подходит к концу — и мы собираемся в обратную дорогу.
Организационные детали
- Трансфер на автомобилях: Hyundai Starex, Volkswagen Caravelle, Toyota Fortuner, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 200, Спринтер
- Если вы поселились в пригороде, сообщите об этом заранее, чтобы мы смогли обсудить трансфер. Также мы можем встретить вас в аэропорту и отвезти вечером на самолет (оплачивается отдельно).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Зимой обязательно одевайтесь тепло (комбинезон, термобелье), летом — ветрозащитная ветровка, дождевик
- Общая протяженность пешего маршрута около 5 км, выбирайте удобную обувь для похода
Дополнительные расходы:
- Посещение природного парка «Териберка»: для граждан России — 440 ₽; для иностранных граждан — 880 ₽
- Вход на ферму — 200 ₽/чел.
- Трансфер на снегоходе — 1500 ₽/чел. (в зимний период)
- Обед в кафе в Териберке (от 1500 ₽)
- Туалет — от 100 ₽/чел.
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 5837 туристов
Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на 100%! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 227 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия прошла на высшем уровне!
Поездка была 21.07.2026.
за день прислали информацию, четко все указано и написано!
Отдельная благодарность гиду Владу! все четко, по делу, в пути очень интересно рассказывал! узнали много интересного!
по таймингу все было идеально, было время погулять, но и не затянуто!
заехали в очень хорошее кафе, все что указано в описании экскурсии - всё посетили!
всем советуем!!!
Поездка была 21.07.2026.
за день прислали информацию, четко все указано и написано!
Отдельная благодарность гиду Владу! все четко, по делу, в пути очень интересно рассказывал! узнали много интересного!
по таймингу все было идеально, было время погулять, но и не затянуто!
заехали в очень хорошее кафе, все что указано в описании экскурсии - всё посетили!
всем советуем!!!
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И
Спасибо большое Сергею за отличную организацию экскурсии! Было очень интересно, Сергей великолепно рассказывает про всё в Мурманской области. Много знает, видно, что очень любит этот суровый край и вселяет и в нас эту любовь! Внимательный, тактичный и обаятельный! Сергей, огромное спасибо!
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Экскурсия шикарная, осталась в восторге от красоты этих мест. Также отдельное спасибо гиду Владу за очень увлекательное и познавательное сопровождение, информации море,время просто пролетело незаметно!
+2
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Н
Дата посещения: 8 янв 2026
Очень понравилась экскурсия, гид по пути рассказывал некоторые факты о Мурманской области, было интересно. В назначенный день дорога на Териберку была закрыта, пришлось перенести ее на след день. Передвигались на комфортном мерседес спринтер, теплый.
рекомендую компанию и гида Сергея.
рекомендую компанию и гида Сергея.
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Спасибо огромное гиду Дмитрию и Сергеею, который вез нас в повозке на снегоходе за эту офигенную поездку. Куча интересных историй о Мурманске и Териберке мы услышали. А ещё поитогу, немного изменив маршрут, побывали на краю земли. Ощущение было, что ты в другом мире. Городскому человеку точно стоит побывать в этих местах.
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Осталась в восторге от экскурсии: наш гид Алексей рассказывал много интересного о Мурманске, севере, тундре и Териберке непосредственно. От души рекомендую данную экскурсию для знакомства с одной из самых популярных локаций этой области.
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